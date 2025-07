!!Génocide à Gaza: J 643!! L'armée du régime terroriste israélien est très forte... contre les enfants, les femmes, les personnées âgées et les malades

Le général de réserve israélien Yitzhak Brik reconnaît que le Hamas a entièrement reconstitué sa force militaire

Le général de réserve israélien, Yitzhak Brik affirme que le mouvement de résistance palestinien Hamas a reconstitué sa puissance d’avant-guerre, ce qui contredit les déclarations de l’armée israélienne sur ses progrès militaires dans le territoire palestinien assiégé.

Dans un article d’opinion publié par le quotidien israélien Maariv, Brik a décrit la situation des soldats israéliens sur le terrain comme étant «sombre». De plus, Brik a estimé que le Hamas dispose actuellement d’environ 40.000 combattants, un effectif comparable à celui observé avant l’agression israélienne à Gaza.

«Ils continuent de se battre en guérilla, comme ils l’ont fait depuis le début de la guerre, et ils n’ont jamais constitué une armée et n’ont donc pas perdu leurs capacités militaires, contrairement à ce qu’affirme le chef d’état-major de l’armée israélienne», a écrit Brik.

Le Hamas a affirmé que la Résistance menait une guerre d’usure en réponse au génocide continu exercé par 'Israël' sur les civils, surprenant l’ennemi chaque jour avec des tactiques de terrain renouvelées.

Récemment, des combattants de la Résistance palestinienne ont infligé des pertes significatives aux forces d’occupation israéliennes lors de plusieurs embuscades, dans un contexte marqué par une intensification des agressions du régime sur le territoire assiégé. La branche armée du Jihad islamique a annoncé avoir tué ou blessé au moins 40 soldats israéliens lors d’une embuscade complexe dans le nord de la bande de Gaza.

Cette information a été relayée par un commandant des Brigades Quds, soulignant ainsi la résilience du groupe de résistance, qui demeure solide plus de 20 mois après le début de l’offensive aérienne et terrestre israélienne à Gaza.

Rami Abu Zubaydah, analyste militaire palestinien, a affirmé que les récentes actions de résistance à Gaza contre les forces israéliennes d’invasion indiquent un changement de stratégie du Hamas, qui passe d’une posture défensive à une approche d’attaque tactique.

Parallèlement, 'Israël' a intensifié ses opérations terrestres à Gaza, visant à s’approprier une part significative du territoire palestinien. Le Hamas a également souligné que la «victoire absolue» évoquée par le 1er ministre israélien Netanyahu, n’est qu’une illusion destinée à tromper l’opinion publique.

La campagne génocidaire lancée par les États-Unis et le régime israélien se caractérise par une intensification des frappes aériennes sur la ville de Gaza, entraînant un nombre croissant de victimes civiles et aggravant ainsi la crise humanitaire qui touche la région.

Plus de 60 Palestiniens ont été tués dans les bombardements du régime sur la bande de Gaza aux premières heures de dimanche.

Le régime de Tel-Aviv n’a pas réussi à atteindre ses objectifs déclarés d’éliminer le Hamas et de libérer les captifs détenus à Gaza, malgré un bilan tragique qui dépasse désormais des dizaines de milliers de morts, majoritairement des femmes et des enfants, et près de 140.000 blessés.

Rédaction Press TV -

06.07.25