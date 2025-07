!!Génocide à Gaza: J 641!! Le sumud palestinien est en train de renverser en profondeur l'ordre établi de la ploutocratie au pouvoir

L’Empire a accidentellement provoqué la renaissance d’une véritable contre-culture en Occident

Tout le monde parle encore de Bob Vylan, et à juste titre. La foule composée d’Occidentaux scandant joyeusement «Mort, mort à l’armée israélienne» lors du festival de Glastonbury 2025 a marqué un tournant historique pour le XXIè siècle, et la persécution du groupe par les gouvernements occidentaux met une fois de plus en évidence la façon dont les valeurs supposées de notre société, à savoir la liberté de pensée et d’expression, sont balayées dès qu’il s’agit d’'Israël'.

Mais un aspect qui n’est pas suffisamment mis en avant est le fait que de nombreux autres artistes se sont également exprimés en faveur de la Palestine lors de ce même festival, et que la foule était remplie de participants brandissant des drapeaux palestiniens. Soutenir la Palestine et s’opposer aux atrocités génocidaires d’'Israël', c’est juste ce qui est à la «mode» aujourd’hui.

Il s’agit là d’une évolution culturelle majeure, car cela signifie que nous assistons à l’émergence d’une véritable rébellion significative dans la contre-culture occidentale, pour la première fois depuis la guerre du Vietnam. Les artistes et leurs fans ne se contentent plus de parler de s’opposer à l’establishment.

Depuis des générations, la classe dirigeante réussit à étouffer toute contre-culture politiquement pertinente, d’abord sous la forme d’attaques frontales directes par des opérations gouvernementales officielles comme COINTELPRO, puis par le fait que toutes les grandes plateformes et tous les grands studios sont détenus par des ploutocrates qui profitent du statu quo impérial et refusent de promouvoir quiconque pourrait constituer une menace pour celui-ci.

Il y a bien sûr eu d’innombrables artistes dans chaque génération qui ont affiché un visage rebelle et ont fait un bras d’honneur à l’autorité, mais ils n’ont jamais représenté une menace réelle pour le pouvoir. Des punk rockers qui chantent «fuck the man» mais ne défendent jamais aucune cause tangible. Des groupes satanistes et des superstars du rock-choc qui effraient les dames de l’église et attisent les guerres culturelles. Des groupes qui critiquent l’invasion de l’Irak, mais qui le font pour soutenir le Parti démocrate. Des musiciens célèbres qui promeuvent la justice sociale et l’égalité sans jamais dire quoi que ce soit qui puisse déranger les oligarques et les dirigeants de l’empire qui gouvernent notre monde.

Solidarité de la ville de Guernica avec Gaza

Les riches et les puissants se moquent que vous teigniez vos cheveux, que vous vous perciez le nez, que vous embrassiez une personne du même sexe ou que vous disiez «Heil Satan». Ils se moquent que vous souteniez une faction politique dominante plutôt qu’une autre, ou que vous criiez des mots vides de sens sur l’anarchie et la révolution qui ne visent aucun objectif concret. En revanche, ils se soucient beaucoup que vous sapiez le consentement public envers les programmes militaires et géopolitiques qu’ils ont travaillé si dur à faire accepter par le public à grand renfort de propagande.

L’establishment n’a jamais sévi contre Marilyn Manson. Lady Gaga n’a jamais eu de problèmes avec l’État pour avoir chanté que les homosexuels sont «nés comme ça». Ozzy Osbourne vit dans le luxe avec une fortune estimée à 220 millions de dollars. Mais des groupes comme Kneecap et Bob Vylan font l’objet d’enquêtes policières et de révocations de visa pour avoir pris position sur la Palestine. Ce qui, bien sûr, ne fera que rendre leur position plus populaire auprès des jeunes qui ont un côté rebelle.

Il est difficile d’imaginer comment les gouvernements occidentaux pourraient rendre le soutien à la Palestine plus attrayant pour les jeunes occidentaux. Voici cette atrocité de masse inimaginablement horrible qu’ils peuvent tous voir se dérouler en temps réel sur l’écran de leur téléphone tous les jours de l’année, et on leur dit: «Vous n’avez pas le droit de vous y opposer. Nous, les cols blancs de Washington et de Londres, vous ordonnons d’obéir. Si vous avez des pensées non autorisées et que vous scandez des slogans non autorisés, nous allons nous fâcher et nous énerver.»

Vous voyez, quoi de plus amusant ?

Après tout, c’est la génération à qui on a dit qu’elle devait accepter d’être plus pauvre et en moins bonne santé que ses parents et grands-parents, et qu’elle ne posséderait jamais de maison, quoi qu’elle fasse, sachant très bien que les vieux salauds grincheux qui la réprimandent pour s’opposer à un génocide actif sont les mêmes monstres qui ont refusé de faire quoi que ce soit pour éviter à l’écosystème de leur planète une catastrophe imminente. Ils ont toutes les raisons de vouloir exprimer leur défiance, et rien à perdre à le faire.

Une véritable contre-culture politiquement significative est née dans le monde occidental, et nos dirigeants nous montrent déjà qu’ils en ont peur. En cette matière, c’est une époque fascinante à vivre.

Caitlin Johnstone -

05.07.25