!!Génocide à Gaza: J 636!! Bientôt, fermeture de tous les hôpitaux de Gaza

“C'est le stade le plus critique à Gaza pour les enfants, un seuil à ne pas franchir: une crise délibérée du carburant prive les Palestiniens de l'élément le plus essentiel à leur survie, l'eau”

Moins de la moitié des établissements de santé de la bande de Gaza reste partiellement opérationnel et apte à fournir des soins vitaux et des interventions chirurgicales, a averti le Centre Al Mezan pour les droits de l'homme dans un communiqué de presse. Les attaques israéliennes ont rendu presque tous les hôpitaux du nord de Gaza inutilisables, détruisant les unités de dialyse, les services d'oncologie et les centres de rééducation. La menace d'une fermeture totale s'étend désormais aux gouvernorats du sud: l'hôpital européen a déjà été contraint de fermer en raison des attaques, et le centre médical Nasser pourrait être le prochain sur la liste.

Cette importante institution fonctionne depuis des semaines bien au-delà de ses capacités et est menacée de fermeture imminente, selon des organisations internationales et non gouvernementales.

“Sa fermeture priverait des milliers de personnes d'un accès aux soins médicaux vitaux et équivaudrait à une condamnation à mort pour les blessés et les malades du district sud”, a rapporté Al Mezan.

Selon le Conseil consultatif pour la santé de Jewish Voice for Peace (JVP), la plupart des patients du Centre médical Nasser sont victimes de tirs directs de snipers à la tête ou à la poitrine, illustrant le ciblage délibéré des Palestiniens par l'armée israélienne.

Réutiliser le matériel usagé

La crise à l'hôpital Nasser, comme dans d'autres établissements médicaux, est aggravée par une pénurie généralisée de fournitures essentielles. Selon les organisations sanitaires, plus de 50% des médicaments destinés aux maladies chroniques sont indisponibles; 64% des médicaments contre le cancer et les maladies hématologiques aussi; et la pénurie d'équipements orthopédiques atteint près de 90%. Le Conseil consultatif sur la santé de JVP et les agences des Nations-Unies ont souligné que le manque de produits de base tels que la gaze, les médicaments et le matériel chirurgical oblige le personnel médical à prendre des décisions extrêmes en matière de priorisation.

“Les équipes médicales sont contraintes de réutiliser du matériel, en stérilisant et en réutilisant les implants des patients guéris, en raison de la pénurie aiguë de ces articles”, a déclaré Al Mezan.

La pénurie de carburant est particulièrement préoccupante, car elle met en danger le fonctionnement d'appareils médicaux essentiels tels que les ventilateurs dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN).

“Les nouveau-nés dans les unités de soins intensifs néonatals sont souvent trop petits pour respirer seuls – ils ont besoin de respirateurs et d'oxygène pour survivre”, ont souligné des membres du personnel de Médecins Sans Frontières (MSF). “La mascarade consistant à n'autoriser les livraisons de fournitures médicales et de carburant qu'à la dernière minute, avant qu'une catastrophe ne se produise, n'est rien d'autre qu'un emplâtre sur une jambe de bois”.

Les taux de famine continuent d'augmenter

Dans le même temps, la famine sévit à Gaza. Suite au blocus imposé depuis des mois par 'Israël' sur l'aide humanitaire et à la militarisation des livraisons humanitaires, la plupart de la population souffre d'une malnutrition croissante. Cela a de multiples répercussions sur la santé publique, notamment une réduction du nombre de donneurs de sang éligibles, alors même que les banques de sang font face à de graves pénuries.

“Nous manquons de tout: consommables médicaux comme la gaze, médicaments et nourriture pour nos patients”, a déclaré Katja Storck, responsable des soins infirmiers de MSF. “Cela inclut également les aliments thérapeutiques destinés aux personnes souffrant de malnutrition, en particulier les enfants”.

Au 15 juin, près de 19.000 enfants de moins de cinq ans avaient reçu un traitement contre la malnutrition, mais ce chiffre est probablement inférieur à l'ampleur réelle de la crise. Comme l'a souligné le Conseil consultatif de santé du JVP, ces cas sont apparus “au sein d'une population qui ne connaissait pas la malnutrition il y a 20 mois”. La malnutrition augmente non seulement la vulnérabilité aux maladies infectieuses, mais elle a également des effets graves à long terme, tels que le retard de croissance et des problèmes de santé mentale. La santé prénatale est également touchée: un nouveau-né sur cinq est désormais prématuré ou présente une insuffisance pondérale.

Si de nombreux adultes tentent de protéger leurs enfants de la faim en réduisant leur propre consommation, la plupart des stratégies d'adaptation sont inefficaces dans les conditions imposées par l'occupation.

“La plupart des familles ont rapporté survivre avec un maigre repas par jour: bouillons clairs, lentilles ou riz avec du sel, macaronis, boîtes de haricots ou de pois, et légumineuses bouillies”, ont rapporté des sources de l'ONU. “Un tiers ont déclaré passer des journées entières sans manger ou se nourrir d'un seul morceau de pain et de duqqa”.

Au-delà de la faim causée par le blocus israélien, les Palestiniens de Gaza sont également confrontés à une crise de l'eau qui s'aggrave. Une grande partie des infrastructures hydrauliques ayant été détruites et le carburant nécessaire au fonctionnement des usines de dessalement faisant défaut, l'accès à l'eau potable a chuté. À Deir al-Balah, 97% des habitants ont déclaré ne pas pouvoir s'approvisionner en eau en quantité suffisante.

“C'est le moment le plus critique pour Gaza depuis le début de cette guerre contre les enfants, un seuil dramatique à ne pas franchir”, a déclaré James Elder, porte-parole de l'UNICEF, le 20 juin. “Un blocus virtuel est en place. L'aide humanitaire est mise à l'écart. Les meurtres quotidiens de filles et de garçons à Gaza ne sont pas enregistrés, et maintenant, une crise délibérée du carburant prive les Palestiniens de l'élément le plus essentiel à leur survie: l'eau”.

Ana Vracar -

30.06.25