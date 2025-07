!!Génocide à Gaza: J 635!! MSF accuse la Fondation GHF de perpétrer des ‘’massacres à la chaîne’’

Près de 600 Palestiniens ont été tués et plus de 4.000 autres blessés dans l'enclave palestinienne depuis que cette organisation (GHF), soutenue par 'Israël' et les Etats-Unis, a commencé ses distributions d'aide humanitaire fin mai

Les centres d’aide de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ont commencé à fonctionner dans la bande de Gaza à la fin du mois de mai. Les circonstances de la création de cette fondation et son financement sont obscures: on sait qu’elle a été mise en place par 'Israël' en coordination avec des évangéliques américains et des sociétés de sécurité privées. Son directeur général actuel est un leader évangélique proche du président américain D. Trump et du 1er ministre israélien B. Netanyahu.

La GHF gère quatre sites de distribution de nourriture – trois dans le sud de Gaza et un dans le centre – connus sous le nom de «Centres de distribution rapide» (Mahpazim) par l’armée israélienne. Ils sont gérés par des travailleurs américains et palestiniens et sécurisés par l’armée israélienne à plusieurs centaines de mètres.

Ces centres de distribution n’ouvrent généralement qu’une heure chaque matin. Selon les officiers et les soldats qui ont servi dans ces zones, l’armée israélienne tire sur les personnes qui arrivent avant l’ouverture pour les empêcher de s’approcher, ou à nouveau après la fermeture des centres, pour les disperser.

«C’est un champ de bataille», déclare un soldat. « Là où j’étais stationné, entre une et cinq personnes étaient tuées chaque jour. Elles sont traitées comme une force hostile: aucune mesure de contrôle des foules, pas de gaz lacrymogène, juste des tirs à balles réelles avec tout ce qui est imaginable: des mitrailleuses lourdes, des lance-grenades, des mortiers. Puis, une fois que le centre ouvre, les tirs cessent et elles savent qu’elles peuvent s’approcher. Notre moyen de communication, ce sont les coups de feu.»

Mais il n’y a aucun danger pour les forces. Selon lui, «je n’ai connaissance d’aucun cas de riposte. Il n’y a pas d’ennemi, pas d’armes.» Il ajoute que l’activité dans sa zone de service est appelée 'Opération Poisson salé', du nom de la version israélienne du jeu pour enfants 'Un deux trois soleil'.

L'organisation Médecins Sans Frontières (MSF) a exigé, vendredi 27 juin, le démantèlement de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), accusant ce mécanisme d’être ‘’un simulacre de distribution alimentaire qui produit des massacres à la chaîne.’’

‘’Ce dispositif de distribution alimentaire à Gaza, élaboré et financé par 'Israël' et les Etats-Unis et lancé il y a un mois, semble conçu pour humilier les Palestiniens en les forçant à choisir entre mourir de faim et risquer leur vie pour obtenir une quantité dérisoire de nourriture’’, a tancé MSF dans un communiqué consulté par Anadolu.

Et d’ajouter: ‘’Les méthodes de distribution de vivres obligent des milliers de Palestiniens, affamés par plus de 100 jours de siège israélien, à parcourir de longues distances pour atteindre quatre sites de distribution et à se battre pour obtenir des quantités ridicules de nourriture. Ce chaos empêche les femmes, les enfants, les personnes âgées ou handicapées d’accéder à l’aide humanitaire et résulte en des centaines de morts et de blessés.’’

La Fondation humanitaire de Gaza imaginée par un groupe ‘’d’anciens responsables du renseignement et de la défense américains, ainsi que des dirigeants d’entreprise travaillant en étroite concertation avec 'Israël'’’, selon des documents consultés par le Washington Post, a commencé à livrer de la nourriture, de l'eau et des kits d'hygiène aux Gazaouis lundi 26 mai par l'intermédiaire de centres de distribution sécurisés par une société de sécurité américaine.

Au point que des officiers et des soldats de l’armée israélienne ont déclaré au journal Haaretz qu’ils avaient reçu l’ordre de tirer sur des foules non armées près des sites de distribution de nourriture à Gaza, même en l’absence de menace. Des centaines de Palestiniens ont été tués, ce qui a poussé le parquet militaire à demander l’ouverture d’une enquête pour crimes de guerre.

Dans un précédent rapport, le quotidien Haaretz évoquait le «plan du lendemain» de Netanyahu (recherché par la CPI), qui inclut la famine actuelle comme politique délibérée, renforcée par des gangs et une insécurité orchestrée.

Noa Landau, rédactrice en chef adjointe du journal, a déclaré: «L’intention est désormais de confier les clés du contrôle civil de Gaza à des entrepreneurs privés et de créer un modèle de ‘désintégration’ (à l’irakienne) pour le territoire, mélangeant occupation militaire, mercenaires et colonies – une recette assurée pour la catastrophe à venir.»

Selon un rapport publié par Al Jazeera le 13 juin 2025, les services de renseignement sionistes ont recruté dès le début de la guerre des pillards et des voleurs pour collecter des informations et diriger des opérations de sabotage, vol et incendie d’institutions publiques (hôpitaux, universités, écoles, ministères, maisons civiles et infrastructures économiques).

De son côté, le Washington Post a cité une interne de l’ONU confirmant que des gangs pillant l’aide à Gaza «bénéficient d’une tolérance, voire d’une protection, des sionistes», et que le chef de gang Yasser Abu Shabab avait établi une quasi-base militaire dans une zone sous contrôle sioniste à l’est de Rafah.

L’écrivain palestinien Ahmed Abu Rtima déclare: «Ce qui se passe n’est pas un chaos aléatoire, mais un crime parfait: priver de nourriture, restreindre l’aide, faciliter le pillage, puis rejeter la responsabilité sur les victimes. C'est une guerre à deux faces: bombardements le jour, famine la nuit. Entre les deux, un peuple abandonné à la faim, sous le regard passif – voire complice – du monde.»

Rédaction MCP -

29.06.25