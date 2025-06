Yasser Abu Shabab, soutenu par 'Israël', est à l’origine du vol de camions d’aide humanitaire dans le sud de Gaza

Le gang Yasser Abu Shabab, soutenu par 'Israël', est à l’origine du pillage de 70 camions d’aide humanitaire dans le sud de Gaza mercredi, selon une confirmation de la force Sahm de la police de Gaza.

Mercredi, des chefs tribaux et des unités de la force Sahm, chargés de protéger les convois d’aide humanitaire, ont réussi à sécuriser un petit nombre de camions d’aide humanitaire. Ces équipes ont repoussé les pillards soutenus par l’armée israélienne. L’aide sera distribuée par l’intermédiaire du Programme alimentaire mondial (PAM).

Cependant, le même jour, 70 camions d’aide humanitaire ont été pillés dans le sud de Gaza. Sahm a obtenu des renseignements vérifiés indiquant que des chefs tribaux et familiaux spécifiques, agissant sous les ordres de Yasser Abu Shabab, étaient impliqués dans le pillage.

Abu Shabab a des antécédents connus de trafic de drogue et de collaboration avec des groupes extrémistes. Son gang, composé de plus de 200 individus armés, a établi une base fortifiée dans une zone sous contrôle israélien à Rafah. Cette zone, qualifiée de «zone de la mort», est généralement inaccessible aux habitants de Gaza, ce qui renforce les soupçons de complicité israélienne dans les activités du gang.

Récemment, les factions de la résistance palestinienne ont diffusé des images montrant son groupe se livrer à des opérations secrètes israéliennes. Certaines de ces vidéos montrent les hommes de Yasser travaillant déguisés aux côtés d’unités d’infiltration israéliennes ciblant les Palestiniens à Rafah.

«Cet acte constitue une grave violation des principes nationaux et humanitaires et est condamné sans équivoque par tous les secteurs de la communauté palestinienne. Les personnes impliquées ont été identifiées nommément», a déclaré Sahm dans un communiqué.

Sahm a lancé un ultimatum final, donnant 10 heures pour la restitution immédiate de toute l’aide volée à ses installations de stockage désignées et internationalement reconnues. Le groupe a ajouté qu’il prendrait toutes les mesures nécessaires pour que justice soit rendue et que la dignité de la population soit respectée.

Hier, le 1er ministre israélien B. Netanyahu et le ministre de la Défense I. Katz ont accusé le Hamas de contrôler et de voler l’aide humanitaire. Dans une déclaration commune, ils ont dit avoir ordonné à l’armée d’élaborer un nouveau plan dans les 48 heures pour «empêcher le Hamas de contrôler l’aide humanitaire à Gaza».

En réponse, le Bureau des médias du gouvernement de Gaza a déclaré que ces «affirmations visent clairement à justifier le blocus en cours, la famine délibérée des civils et l’obstruction persistante de l’aide humanitaire pour le 118è jour consécutif».

Le Bureau a ajouté: «Des familles palestiniennes et des groupes tribaux locaux, agissant indépendamment du gouvernement ou de toute faction politique, ont pris l’initiative de sécuriser les convois d’aide dans le nord de Gaza. Leurs efforts constituent une réponse populaire visant à fournir des vivres limités à des centaines de milliers de civils affamés.»

Le Bureau a noté que ces allégations «s’inscrivent dans une stratégie plus large d’'Israël' visant à semer le chaos et la désinformation comme prétexte pour maintenir la fermeture des points de passage et refuser l’aide humanitaire essentielle.»

Akef Al-Masri, commissaire général de l’Autorité des affaires tribales de la bande de Gaza, a également déclaré que le processus de distribution était actuellement mené par les institutions internationales et locales compétentes, conformément aux normes internationales.

«Le rôle des tribus a pris fin lors de la phase de sécurité. Nous soulignons que l’occupation israélienne continue de refuser, à ce jour, toute participation de l’UNRWA au processus de distribution. Il s’agit d’une tentative claire et flagrante de saper et d’éliminer son rôle dans la bande de Gaza. Nous réaffirmons fermement notre soutien à l’UNRWA et sommes pleinement préparés et déterminés à assurer la poursuite de ses opérations.»

Jeudi, des sources locales ont confirmé que le PAM avait commencé à distribuer des sacs de farine aux habitants de Gaza-ville et du nord de la bande de Gaza, des témoins oculaires et des vidéos montrant des personnes recevant la farine.

'Israël' continue d’alimenter le chaos à Gaza. En tolérant la faim, en protégeant les gangs armés et en encourageant le vol de l’aide, 'Israël' crée le désespoir, poussant les Palestiniens affamés vers les sites d’aide soutenus par l'occupant et les États-Unis à Gaza, qui sont devenus des «pièges mortels massifs».

Depuis plus d’un mois, ces centres sont le théâtre de massacres quotidiens. Du 27 mai au 25 juin, les forces israéliennes ont tué 549 Palestiniens affamés et en ont blessés 4.066, dont des femmes et des enfants, alors qu’ils tentaient d’accéder à la nourriture. 39 personnes sont toujours portées disparues, dont beaucoup seraient ensevelies sous les décombres ou enlevées pendant le chaos.

Le 2 mars, 'Israël' a annoncé la fermeture des principaux points de passage de Gaza, coupant ainsi l’approvisionnement en nourriture, en médicaments et en aide humanitaire, aggravant ainsi la crise humanitaire à laquelle sont confrontés 2,3 millions de Palestiniens, selon des rapports d’organisations de défense des droits humains qui l’accusent d’utiliser la famine comme arme de guerre contre les Palestiniens.

Un rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) publié le mois dernier a averti que près d’un quart de la population civile serait confrontée à des niveaux catastrophiques d’insécurité alimentaire (IPC Phase 5) dans les mois à venir. Après plus de 80 jours de blocus total, de famine et d’indignation internationale croissante, une aide limitée aurait été distribuée par le GHF, une organisation entachée de scandales et soutenue par les États-Unis et 'Israël', créée pour contourner l’infrastructure d’acheminement de l’aide établie par l’ONU dans la bande de Gaza.

La plupart des organisations humanitaires, y compris l’ONU, ont pris leurs distances avec le GHF, arguant que le groupe viole les principes humanitaires en limitant l’aide au sud et au centre de Gaza, en obligeant les Palestiniens à parcourir de longues distances à pied pour collecter de l’aide et en ne fournissant qu’une aide limitée, entre autres critiques.

L’ONU a confirmé qu’'Israël' continue d’empêcher l’acheminement de la nourriture vers les Palestiniens affamés, seuls quelques camions d’aide ayant atteint Gaza.

Médecins Sans Frontières (MSF) a averti que «militariser l’aide de cette manière pourrait constituer un crime contre l’humanité».

Quds News Network -

26.06.25