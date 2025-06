!!Génocide à Gaza: J 631!! Suite au vote de la motion "Palestine" à Anderlecht

COMMUNIQUÉ

Nous, citoyen·nes anderlechtois·es mobilisé·es pour la justice et la dignité humaine, tenons à saluer et remercier le Conseil communal d’Anderlecht pour l’adoption courageuse et historique de la motion de solidarité avec le peuple palestinien, votée ce 26 juin 2025.

En ces temps d’indifférence coupable, de complicité institutionnelle et de neutralité assassine, ce geste politique est un acte de vérité et de courage. Il rompt avec le silence de plomb qui entoure l’un des drames les plus documentés et les plus niés de notre époque. En reconnaissant explicitement les caractéristiques d’un génocide en cours, en nommant l’apartheid israélien, en exigeant des sanctions concrètes contre les entreprises et institutions complices, la commune d’Anderlecht inscrit son nom du bon côté de l’Histoire.

Une victoire citoyenne, une victoire de la mobilisation

Cette motion n’est pas tombée du ciel. Elle est le fruit direct de la mobilisation populaire, des interpellations citoyennes, du travail de terrain et de la persévérance de nombreux habitant·es, associations, militant·es et collectifs solidaires. C’est une victoire citoyenne, construite par les luttes et les voix multiples qui n'ont cessé d'exiger la justice pour Gaza, pour la Palestine, pour la dignité humaine.

Ce n’est pas une surprise de voir Anderlecht rejoindre le mouvement: la dynamique se renforce partout. Ixelles, Saint-Gilles, Schaerbeek, et au-delà de Bruxelles, Liège, Charleroi, Verviers… partout, les citoyen·nes poussent leurs élus à prendre position. Anderlecht rejoint aujourd’hui ce front de solidarité active.

Une motion qui répond à nos revendications

Nous saluons le fait que cette motion reprend l’essentiel de nos revendications: l’embargo contre 'Israël', la suspension de l’accord UE-'Israël', la fin des collaborations avec des entreprises complices de l’occupation, la reconnaissance d’un génocide en cours, la nécessité de jumelages concrets, et la diffusion publique de ces engagements.

Ce sont là des gestes politiques forts, concrets, qui redonnent sens à l’action locale, et qui replacent les droits humains au cœur des politiques publiques communales. Nous les applaudissons.

Mais ce n'est qu'un début: la vigilance continue. Ce vote ne doit pas rester une déclaration sur papier. Il doit se traduire en actes, traçables, mesurables, assumés. Nous serons présent·es, mobilisé·es, attentif·ves à la mise en œuvre effective de chaque engagement:

Le désinvestissement réel des marchés publics impliqués dans les violations des droits palestiniens,

La déclaration officielle d’Anderlecht comme zone libre d’apartheid,

L’organisation rapide d’une campagne d’information pour sensibiliser la population locale,

La mise en place d’un jumelage actif avec une ville palestinienne,

La diffusion large de la motion dans le bulletin communal et sur les canaux de la commune,

La pression continue sur les autorités fédérales pour mettre fin à la complicité belge avec les crimes israéliens.

Interpellation citoyenne et présence policière: une incompréhension

Nous souhaitons aussi rappeler que l’interpellation citoyenne est un droit fondamental. Nous ne comprenons pas la demande spécifique de présence policière lors de notre intervention publique, surtout dans un contexte aussi pacifique et digne que celui de ce 26 juin. Ce signal n’était pas nécessaire. Nous n’en tenons pas rigueur, mais nous le notons. Ce que nous retenons avant tout, ce sont les engagements pris — et c’est sur leur réalisation que nous veillerons.

Égalité de traitement: un plan “Ukraine” pour les Palestinien·nes

Un point reste cependant absent de cette motion: la mise en œuvre d’un plan d’accueil humanitaire identique à celui déployé pour les réfugié·es ukrainien·nes. Nous appelons à ce que les réfugié·es palestinien·nes, souvent apatrides et victimes de multiples expulsions, bénéficient d’une égalité de traitement. Même dignité, même accueil, même humanité. C’est une exigence éthique autant que politique.

Nous remercions, nous soutenons, et nous attendons

Cette motion est un tournant. Un jalon. Mais ce n’est qu’un commencement. Elle engage la commune — mais elle engage aussi notre responsabilité collective: celle de transformer les mots en actes, et les actes en justice.

Nous ne voulons pas de mots seulement: nous exigeons des actes politiques, concrets, visibles et pérennes.

Pour Gaza. Pour la Palestine. Pour la justice. Pour l’humanité.

Signé: Habitant.es mobilisé.es, militant.es pour la Palestine, organisations solidaires, citoyen.nes en conscience