!!Génocide à Gaza: J 629!! Le monde des bêtes... et le mensonge de la justice + Action citoyenne

Dans le monde d’aujourd’hui, le droit international a été vidé de sa substance – réduit à un langage symbolique sans mordant – et la raison elle-même est de plus en plus façonnée non par la justice, mais par la force brute. Les dirigeants du soi-disant G7 se sont une fois de plus réunis pour publier l’une de leurs déclarations convenues: formulées avec soin, prévisiblement déséquilibrées, et finalement conçues pour apaiser la conscience publique sans s’attaquer à l’injustice sous-jacente.

Leur dernière déclaration suivait le même refrain: 'Israël a le droit de se défendre.' Une phrase désormais utilisée après chaque agression, chaque frappe aérienne contre des civils, chaque fois qu’un quartier de Gaza est réduit en poussière.

Mais cette fois, le message comportait une omission délibérée. En affirmant le droit d’'Israël' à la légitime défense, le G7 a implicitement refusé ce même droit à l’Iran, pourtant menacé. Alors que Téhéran continue de subir des sanctions et d’être isolé pour la simple poursuite de ses capacités nucléaires – quelle que soit sa position sur l’Iran – l’arsenal nucléaire non déclaré mais largement reconnu d’'Israël' suscite l’indifférence internationale. Il n’y a ni inspection, ni résolution de l’ONU, ni sanction, ni responsabilité. Le message est clair: un État doit rester sans défense, tandis que l’autre peut s’armer en toute impunité.

C’est ce que l’on appelle la «justice» dans le lexique occidental moderne – une justice ancrée moins dans les principes que dans les convenances géopolitiques.

La même déclaration du G7, comme on pouvait s’y attendre, se termine par son habituel illusion d’équilibre: «Nous exhortons l’Iran et 'Israël' à la désescalade et à préserver la stabilité régionale.» Mais quelle désescalade? Quelle stabilité? Qui a lancé l’agression? Qui vit sur son propre territoire – et qui a été construit sur les ruines d’un peuple déplacé?

Il ne s’agit pas de défendre l’Iran, qui a ses propres politiques, ses propres failles et ses propres intérêts. Mais l’équité exige une distinction claire entre un État, aussi controversé soit-il, et une entité quasi étatique imposée par la force, créée et armée par l’Occident, et vendue au monde comme légitime dans une région qui ne l’a jamais choisie.

'Israël' n’est pas le fruit d’un processus politique organique. Il est le produit d’un projet colonial international, où richesse, puissance et géographie s’alignaient. Un État bâti sur des terres volées, dont les autochtones ont été expulsés et remplacés par des immigrants venus du monde entier, dotés d’argent, d’armes et d’un soutien politique indéfectible pour s’étendre, dominer et menacer. Cette entité n’a jamais respecté les frontières, car elle ne les reconnaît pas. Chaque territoire voisin est considéré comme «annexable», et tout voisin refusant de se soumettre est qualifié de «menace».

Dans cette équation tordue, le camp doté de missiles, de drones et de sous-marins nucléaires est présenté comme la victime, tandis que ceux qui sont assiégés et privés de nourriture, d’eau et d’électricité sont qualifiés de terroristes. Le pouvoir qui rase les maisons invoque la légitime défense, tandis que les populations recroquevillées sous les décombres sont accusées d’utiliser des boucliers humains. Les bombardiers sont justifiés; les bombardés sont traînés devant les tribunaux.

Et lorsque le monde soi-disant civilisé, fondé sur des idéaux de liberté, de justice et de droits humains, garde le silence, ou pire, défend le massacre retransmis en direct sur nos écrans, nous devons nous demander: quelque chose d’essentiel dans l’humanité a-t-il disparu?

Lorsque des hôpitaux et des écoles sont bombardés, lorsque des populations entières sont réduites à la famine, lorsque les noms des morts ne sont pas mentionnés simplement parce qu’ils ne sont pas du côté occidental du conflit, alors ce ne sont pas seulement des vies qui sont perdues, mais notre moralité collective.

Lorsque les résolutions de l’ONU sont bafouées, lorsque la Cour pénale internationale est bloquée, lorsque des villages sont dévorés et des terres vendues aux enchères avec le soutien de l’Occident, et qu’on nous répète malgré tout: «C’est de la légitime défense», alors nous ne vivons plus sous le droit international, mais sous la loi de la jungle.

Dans cette jungle, le lion est libre de déchiqueter sa proie, tandis que la gazelle est sommée de ne pas courir trop vite, de peur de «perturber la paix». Les pays sont classés comme bons ou mauvais, non pas en fonction de leurs actions, mais de leur loyauté envers la puissance mondiale. L’oppresseur est autorisé à s’armer jusqu’aux dents, tandis que l’opprimé est puni pour avoir osé parler.

Tel est le nouvel ordre: deux poids, deux mesures, une morale sélective et une justice rendue par caprice et identité.

Et le plus frappant: plus personne n’y croit vraiment. Même en Occident, l’opinion publique évolue. Les gens voient la vérité. Ils réalisent que tout ce discours sur les droits de l’homme n’est qu’un masque pour un visage grotesque. Et pourtant, ce masque, aussi usé soit-il, continue d’être utilisé pour justifier la mort en Palestine, le siège de Gaza, les bombardements au Liban, les menaces contre la Syrie, les complots contre l’Irak, la pression sur l’Iran et le silence sur tout ce qui est vaguement sioniste.

Il n’y aura pas de paix dans cette région tant que le monde n’aura pas reconnu une vérité fondamentale: une entité étrangère est arrivée à l’arrière des chars, s’est implantée par la force et a été renforcée par des décennies de soutien américain et européen. Il considère chaque voisin comme une cible, chaque acte de résistance comme du terrorisme et chaque nation libre comme un ennemi.

On ne peut pas bâtir son État sur le sang et se prétendre victime, quelle que soit l’ingéniosité des médias.

Certains diront que tout cela a déjà été dit. Que rien n’est nouveau ici. Mais la répétition de l’injustice ne la rend pas acceptable. Et normaliser l’oppression est un crime en soi. La voix de la justice ne doit pas se taire, même si elle répète mille fois la même vérité. La vérité ne se démode jamais.

Et à moins que la conscience de l’humanité ne se réveille de sa torpeur actuelle, les bêtes du monde continueront d’absoudre le meurtrier, de sermonner la victime sur la moralité et de redessiner les frontières du monde à l’encre du profit, et non des larmes des mères.

Quant à nous, le moins que nous puissions faire est de refuser d’être complices par notre silence.

Adnan Hmidan -

19.06.25

Source: ISM

ACTION CITOYENNE

#Anderlecht Action devant la Maison communale d’, jeudi 26 juin 2025 Anderlechtois·es, ami·es de la justice, défenseur·es des droits humains, Ce jeudi 26 juin 2025, nous vous appelons à nous rejoindre massivement devant la Maison communale d’Anderlecht pour une action citoyenne forte, digne et déterminée. Nous avions déposé une interpellation communale avec, au départ, un tout autre objectif : remercier nos élu·es. Oui, remercier la commune d’Anderlecht et son Collège pour avoir eu le courage – fut-il symbolique – de hisser le drapeau palestinien au fronton de la maison du peuple. Ce drapeau, nous ne le voyons pas comme une provocation, mais comme un acte de vérité, un geste de solidarité face à un peuple victime d’un génocide en direct, d’une colonisation brutale, d’un apartheid reconnu par des ONG telles que Human Rights Watch ou Amnesty International. Nous voulions dire merci. Merci d’avoir rejoint cette longue chaîne de solidarité qui, dans de nombreuses communes et villes à travers le monde, choisit le camp de l’humain, de la dignité et de la justice. Mais depuis ce lundi, ce drapeau a disparu. Retiré. Silencieusement. Honteusement. Comme si l’initiative gênait. Comme si soutenir la Palestine était une posture honteuse, ou pire : dangereuse politiquement. Ce que nous devions être : des citoyen·nes venus encourager une commune exemplaire. Ce que nous serons : des citoyen·nes venus dénoncer la lâcheté politique. Car ce qui est en jeu ici n’est pas un simple bout de tissu. Ce n’est pas un débat esthétique ou protocolaire. C’est un combat politique, éthique et humain. Nous ne venons pas réclamer de vagues gestes symboliques. Nous ne voulons pas de drapeaux accrochés trois jours pour faire la une d’un article ou récolter quelques likes sur Facebook. Nous exigeons des actes. Des positions claires. Des engagements concrets. Et nous savons que c’est possible. Nous avons vu comment Anderlecht a pu mobiliser ses ressources pour soutenir la population ukrainienne, comme tant d’autres communes belges. Nous ne demandons ni plus ni moins pour le peuple palestinien. Parce que la vie d’un enfant palestinien vaut autant que celle d’un enfant ukrainien. Parce que la résistance d’un peuple colonisé ne mérite pas moins d’attention, de solidarité ou de soutien que celle d’un autre. Nos revendications claires : Le rétablissement immédiat et permanent du drapeau palestinien sur la façade de la maison communale, comme signe durable d’engagement contre le génocide et l’apartheid. Un jumelage officiel entre la commune d’Anderlecht et la ville de Gaza, comme geste de solidarité institutionnelle, de coopération populaire, de mémoire active. Des fonds de solidarité concrets à destination des enfants de Gaza, des ONG médicales, des centres culturels et éducatifs palestiniens. L’organisation d’une journée annuelle pour la Palestine à Anderlecht, avec des écoles, des associations, des habitants, pour faire vivre une mémoire collective anticoloniale. Une déclaration officielle du Conseil communal dénonçant les crimes de guerre d’Israël, la complicité des États européens et le silence des institutions internationales. Nous, Anderlechtois·es, nous refusons d’être complices du silence. Nous refusons de laisser nos élu·es reculer sous la pression d’ambassades ou de lobbies. Nous sommes le peuple, nous avons des valeurs, une mémoire, une dignité. Jeudi 26 juin, nous vous appelons à transformer notre colère en présence. Notre tristesse en mobilisation. Notre indignation en solidarité politique. Parce que la Palestine n’est pas un logo, c’est une lutte. Parce que les communes sont des espaces politiques, pas des vitrines creuses. Parce qu’Anderlecht doit être du bon côté de l’Histoire. Lieu : Maison communale d’Anderlecht Heure : À 18h00 Interpellation communale + rassemblement citoyen Venez avec vos keffiehs, vos pancartes, vos enfants, vos ami·es. Venez avec votre cœur. Nous sommes des mères, des pères, des jeunes, des travailleur·euses, des sans-emplois, des retraité·es, des sans-papiers, des artistes, des militant·es, des croyant·es, des laïques. Nous sommes unis autour d’une cause juste. La Palestine vivra. Et Anderlecht ne trahira pas.