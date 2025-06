!!Génocide à Gaza: J 628!! Le régime terroriste israélien continue à transformer les 'points d’aide' en pièges mortels collectifs

Nouvelles victimes palestiniennes, pour avoir attendu une aide humanitaire organisée par le couple maudit américano-sioniste

Le mouvement de résistance islamique Hamas a accusé l’armée de l’Occupation «terroriste sioniste» de commettre une série de massacres sanglants dans différentes zones de la bande de Gaza, ayant causé la mort de dizaines de civils, dont des femmes et des enfants, dans une escalade qu’il qualifie de «barbare et délibérée contre les innocents.»

Selon un communiqué de la mouvance, les avions de guerre de l’entité usurpatrice «nazie sioniste» ont bombardé les tentes des déplacés dans le camp de Chati, à l’ouest de la ville de Gaza, faisant 12 morts civils, dont des enfants et des femmes, ainsi que des dizaines de blessés.

Une frappe aérienne a également visé une maison habitée dans la localité de Jabaliya au nord du secteur, entraînant la mort de 8 Palestiniens et des dizaines de blessés aux blessures diverses.

Hamas souligne que l’Occupation «terroriste sioniste» porte l’entière responsabilité des crimes répétés aux alentours de ce qu’elle qualifie de «points américano-sionistes prétendument appelés points de distribution d’aide», affirmant que ces sites sont devenus des «pièges mortels collectifs» pour les Palestiniens affamés.

Ce jeudi, 22 civils au sud de la ville de Gaza et à Khan Younès ont été tués par des tirs directs alors qu’ils attendaient près des points d’aide américaine soi-disant humanitaire.

Le mouvement a ajouté que la poursuite de la guerre menée par l’Occupation «fasciste sioniste» sur la population civile de la bande de Gaza, depuis 20 mois, dans un contexte de siège et de famine systématique, fait du droit à l’aide humanitaire et aux biens essentiels un «droit humain inaliénable» qu’il est interdit de bloquer ou de manipuler.

Hamas a appelé la communauté internationale à une intervention urgente pour mettre fin à ce qu’il qualifie de «mécanisme sanglant de honte imposé par l’ennemi 'néonazi sioniste'». Il a également exhorté l’ONU, les pays arabes et islamiques à assumer leurs responsabilités morales et juridiques face à ces événements, à œuvrer pour stopper les «crimes barbares» et à tenir les dirigeants criminels sionistes responsables de leurs violations, empêchant toute impunité.

Depuis que le régime terroriste israélien a transformé, le 27 mai 2024, les points de distribution limités en véritables pièges meurtriers, plus de 420 morts et près de 3.000 blessés ont été recensés, dans un contexte où l’“Institution de Gaza pour l’aide humanitaire” – qualifiée d’outil américano-sioniste rejeté par l’ONU – est utilisée pour imposer une équation de soumission et de mort sous couvert d’“aide humanitaire.”

Depuis le 7 octobre 2024, le régime terroriste israélien, avec un soutien américain total, mène une guerre de génocide contre Gaza qui a fait jusqu’à présent plus de 185.000 morts et blessés, plus de 11.000 personnes disparues, une famine ayant causé la mort de centaines de personnes, tandis que des centaines de milliers vivent dans des conditions de déplacement forcé et de destruction totale.

Rédaction MCP -

20.06.25