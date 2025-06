!!Génocide à Gaza: J 621!! Un basculement historique dans les rues de Bruxelles

Free Palestine, from the river to the sea !

Ce qu’il fallait démontrer est devenu une évidence. Ce dimanche15 juin 2025, plus de 110 000 personnes ont déferlé dans les rues de Bruxelles, capitale de l’Union européenne, siège de l’OTAN, centre névralgique du pouvoir occidental, pour affirmer haut et fort un message que les militants crient depuis des décennies: «Free Palestine, from the river to the sea». Cette manifestation, d’une ampleur inédite en Belgique, constitue un basculement historique, un marqueur politique de la fin d’un monde, celui de l’impunité israélienne, de l’hypocrisie européenne et du soutien sans faille aux entreprises coloniales.