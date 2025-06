!!Génocide à Gaza: J 618!! Dans un chaos qui s'amplifie suite aux agressions sionistes contre l'Iran, la Marche mondiale vers Gaza continue

Marche Mondiale vers Gaza – Détermination malgré les arrestations et les saisies de passeport à Ismaïlia

Des personnes du monde entier, dont des Palestiniens de la diaspora, ont tenté de quitter le Caire aujourd’hui pour Ismaïlia afin de constituer un groupe et rencontrer des délégations de plus de 50 pays différents. L’objectif est de poursuivre le voyage vers Al-Arich pour marcher jusqu’au poste-frontière de Rafah. Tout cela en solidarité avec le peuple palestinien, actuellement victime d’une panne de télécommunications, en plus d’une famine et d’un génocide perpétrés par 'Israël' depuis 20 mois.

Ces personnes sont venues ici pour accomplir ce travail de solidarité, conscientes des risques et de l’importance d’attirer l’attention sur la nécessité de mettre fin à la famine et au génocide.

Nous avons déjà vu des personnes être arrêtées et expulsées simplement parce qu’elles étaient accusées de vouloir participer à la marche.

Aujourd’hui, nous avons assisté à de nouvelles formes de répression, comme des arrestations et des saisies de passeports, non seulement aux points de contrôle, mais aussi alors qu’elles se rendaient à l’hôtel ou marchaient dans la rue à Ismaïlia. D’autres ont été arrêtées et expulsées aujourd’hui.

J’ai lu des messages disant qu’il ne fallait pas s’en étonner, de la part de l’Égypte, que les étrangers étaient naïfs à son égard, ou simplement des messages du genre: «Je vous l’avais bien dit, pourquoi essayer?»

Mais voilà, il faut essayer!

Si nous abandonnons et cessons d’essayer de mettre fin à un génocide qui dure depuis 20 mois en utilisant tous les moyens à notre disposition, en tant que citoyens ordinaires et personnes de conscience, à quoi renonçons-nous vraiment? Nous ne renonçons pas seulement au peuple palestinien, mais aussi à l’idée d’humanité partagée et de responsabilité collective dans ce monde.

Ces personnes venues en Égypte pour participer à cette marche viennent de tous les horizons, mais partagent cette belle idée que nous sommes collectivement responsables de contribuer à améliorer les conditions de vie dans ce monde pour tous, en particulier pour les personnes les plus opprimées en ce moment.

Ce qui me préoccupe actuellement, ce sont mes amis qui viennent d’Ottawa pour ce voyage et qui sont toujours détenus et enfermés dans un autobus depuis plusieurs heures, sans date limite de libération ou d’expulsion. Ils n’ont rien fait de mal et ont simplement été arrêtés dans la rue parce qu’accusés de participer à la marche. Que partagent-ils sur les réseaux sociaux? À quoi pensent-ils? Ce n’est ni leur libération, ni leur bien-être qui est au cœur de leurs préoccupations. C’est le génocide et la famine qui se poursuivent à Gaza.

L’oppression qu’ils subissent actuellement est insignifiante comparée à ce que les Palestiniens subissent au quotidien. Leur bien-être me tient profondément à cœur et j’ai essayé d’inciter le Canada à faire pression pour leur libération en toute sécurité. Mais surtout, je suis fier d’eux pour leur détermination et leur courage à agir malgré les risques. Pour ne pas abandonner ni céder au défaitisme.

Nous devons continuer à tenter de briser le siège, de mettre fin au blocus et de mettre fin au génocide. Gaza est l’histoire, et l’a toujours été. Mettre fin au génocide est une responsabilité collective et un devoir moral si nous croyons sincèrement en une humanité partagée. Ma vie n’a pas plus de valeur que celle d’un Palestinien à Gaza.

Même si le monde le perçoit ainsi, nous le refusons. Et en réalité, nous comprenons l’importance d’utiliser le privilège que nous détenons pour nous servir de notre corps afin de nous rapprocher d’un monde où les Palestiniens verront leurs droits fondamentaux à la vie, à la dignité et à l’autodétermination respectés. C’est pourquoi nous agissons ainsi.

Rejoignez-nous !

Yipeng Ge -

13.06.25