!!Génocide à Gaza: J 615!! Les génocidaires sionistes ne supportent pas la vérité et veulent la faire taire

, camarade socialiste, bourgmestre de St-Gilles, si tu lis ces lignes, sache que l’ambiguïté n’est plus possible. Il n’y a plus de "oui, mais". Plus de "on condamne les deux côtés". Plus de "c’est compliqué". Soit tu marches avec le peuple palestinien, soit tu es complice du massacre. Soit tu cries «From the river to the sea, Palestine will be free», soit tu acceptes que Gaza devienne une fosse commune.