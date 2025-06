!!Génocide à Gaza: J 613!! Comme il fallait s'y attendre le régime terroriste israélien a arraisonné le 'Madleen' en route pour Gaza

Le bateau humanitaire Madleen qui tentait de rallier Gaza a été dérouté dans la nuit de dimanche à lundi 9 juin par les autorités d’occupation israéliennes

Le voilier avec à son bord douze militants, français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, était parti d’Italie le 1er juin pour «briser le blocus israélien» contre Gaza, en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus d’un an et demi de guerre génocidaire israélienne.

Après une escale en Egypte, il s’était approché de Gaza en dépit des menaces israéliennes de l’en empêcher.

Au cours de la nuit, l’organisation Freedom Flotilla Coalition, qui a affrété le bateau, avait annoncé que l’armée d’occupation israélienne avait arraisonné celui-ci dans les eaux internationales.

«La liaison a été perdue avec le Madleen. L’armée israélienne a arraisonné le bateau», avait-elle indiqué sur Telegram, affirmant que l’équipage avait été «kidnappé par les forces israéliennes».

Outre la militante suédoise Greta Thunberg, le voilier transportait aussi l’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan. L’AFP n’a pu contacter aucune des personnes à bord.

Le dirigeant du parti LFI de Mme Hassan, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé dans un communiqué l’«arrestation illégale» des 12 passagers du Madleen.

L’organisation Freedom Flotilla Coalition a également dénoncé une «violation manifeste des lois internationales», assurant que l’arraisonnement s’est déroulé dans les eaux internationales. "'Israël' n’a pas d’autorité légale pour détenir les volontaires internationaux à bord du Madleen", a déclaré son responsable, Huwaida Arraf.

La pression s’intensifie

Sur X, les militants avaient affirmé attendre une «interception et une attaque d’'Israël' à tout moment», et appelé leurs gouvernements à les protéger.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait annoncé dimanche avoir donné pour instruction à l’armée «d’empêcher le navire Madleen d’atteindre Gaza». «'Israël' ne permettra à personne de briser le blocus maritime de Gaza», avait ajouté M. Katz.

‘Israël’ fait face à une forte pression internationale pour mettre fin à la guerre génocidaire lancée contre Gaza depuis octobre 2023.

Plus de 54.000 Palestiniens dont une majorité de femmes et d’enfants sont tombés en martyre suite à cette guerre.

La population est quotidiennement bombardée et est menacée de famine du fait des restrictions imposées par ‘Israël’ sur l’aide, selon l’ONU.

Flotille en 2010

Dans un communiqué publié samedi, l’Organisation mondiale de la Sante (OMS) a mis en garde contre «l’effondrement du système de santé de la bande de Gaza», où «il n’y a déjà plus aucun hôpital en service dans le nord» du territoire.

En 2010, une flottille internationale de huit cargos transportant près de 700 passagers, partie de Turquie pour tenter de forcer le blocus de la bande de Gaza avait été stoppée par une opération militaire israélienne qui avait fait 10 martyrs parmi les militants.

Hamas: L’interception du navire Madleen constitue du terrorisme organisé

En réaction à l’arraisonnement du navire Madleen, le Hamas a affirmé qu’il s’agit «d’un terrorisme d’État organisé, une violation flagrante du droit international et une agression contre des volontaires civils».

Le Hamas a salué «les militants libres de diverses nationalités qui ont résolument fait face aux menaces», soulignant que «Gaza n’est pas seule».

Il a tenu «l’occupation pleinement responsable de la sécurité des militants» et a appelé les Nations-Unies et les organisations internationales à condamner ce crime.

Rédaction al-Manar -

09.06.25