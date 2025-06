!!Génocide à Gaza: J 609!! L'Etat français poursuit ceux qui soutiennent la population génocidée de Gaza, mais autorise un dîner de gala choquant animé par Barbara Lefebvre, avec Laurence Ferrari, Enrico Macias, et qqs autres voyous + vidéo

Voilà comment le fascisme prend pied dans une société qui à l'aide de médias de caniveau 'banalise le mal': une soirée a été marquée par une séance particulièrement abjecte, avec organisation d’un jeu de devinettes sur le nombre de victimes palestiniennes de l’armée génocidaire. Voyez la vidéo ci-après

«Nous, citoyennes et citoyens profondément attachés aux droits humains, au droit international et à la dignité humaine, demandons au gouvernement français la dissolution immédiate du groupe Diaspora Défense Forces dont les récentes activités franchissent les lignes rouges de l’éthique, de la loi, et des valeurs républicaines.

Ce 27 mai 2025, DDF a organisé un gala à Paris en partenariat avec Frank Tapiro. Cette soirée, prétendument caritative, a en réalité été une tribune scandaleuse pour l’apologie de crimes d’atteinte à la vie, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, en particulier en lien avec les événements en cours à Gaza.

Aymeric Caron, député, a d’ailleurs saisi la Procureure de la République de Paris au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale, alertant sur la gravité des faits.

Vidéo:

https://twitter.com/i/status/1929477463727313067

Lors de cette soirée:

Olivier Rafowicz, porte-parole de l’armée israélienne, a été ovationné pour ses actions militaires dans la bande de Gaza, remerciant DDF d’être un «outil de soutien à 'Israël'» dans cette guerre;



Un quiz sinistre a été organisé, animé par la chroniqueuse Barbara Lefebvre (RMC), où le public s’est amusé à deviner le nombre de victimes civiles à Gaza, dans une ambiance festive et indécente;



Plusieurs intervenants ont glorifié les soldats opérant dans Gaza, allant jusqu’à les qualifier de «héros», malgré les milliers de civils tués, dont une majorité de femmes et d’enfants;



Des prix ont été décernés à plusieurs personnalités médiatiques et politiques connues pour leur soutien inconditionnel à l’État israélien, quelles que soient les violations du droit international: Laurence Ferrari, Celine Pina, Arthur, Bernard-Henri Lévy, Philippe Lellouche, etc...

Cet événement ne constitue pas une simple prise de position politique: il relève de l’apologie de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et génocide.

Nous dénonçons:

La normalisation et la glorification de la violence militaire contre des populations civiles



L’utilisation de l’espace public pour se moquer des morts et instrumentaliser la souffrance humaine à des fins idéologiques



La banalisation de la propagande militariste sur le sol français



Le lien affiché entre DDF et des membres du gouvernement ou du Parlement (Astrid Panosyan-Bouvet, Caroline Yadan), qui pose une question éthique majeure.

Ce que nous exigeons:

👉 La dissolution immédiate de DDF au titre de l’article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, pour incitation à la haine, atteinte à la dignité humaine et trouble à l’ordre public.

👉 L’ouverture d’une enquête pénale sur les faits signalés, notamment le contenu de la soirée du 27 mai, en lien avec des délits d’apologie de crimes de guerre et de complicité potentielle.

👉 La clarification du soutien ou de la participation d’élus et représentants de la République à des structures ou événements prônant la violence contre les civils.

👉 La fin de l’impunité pour les discours de haine et de mépris contre des populations civiles, quelle que soit la cause invoquée.

Nous appelons toutes les personnes éprises de justice et de paix à signer cette pétition pour dire non à la barbarie applaudie dans nos salons, non à la propagande militariste, et oui au respect des vies humaines partout, en toutes circonstances.

Pétition: https://palestine.risefor.org/appel-soutiens-detail/@https%3A//palestine.risefor.org/appelsoutiens/3/@

Rédaction CAPJPO-Europalestine -

02.06.25