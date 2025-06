!!Génocide à Gaza: J 607!! Un navire humanitaire part d'Italie pour briser le blocus israélien de Gaza

L'organisation internationale à but non lucratif Freedom Flotilla Coalition (FFC) a annoncé qu'un de ses navires a quitté la Sicile pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza, après une première tentative soldée par un échec après une attaque de drone contre un autre navire en Méditerranée.

Les 12 membres d'équipage, parmi lesquels figurent la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, l'acteur irlandais Liam Cunningham, l'actrice américaine Susan Sarandon, et la députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan, ont pris la mer dimanche à bord du Madleen depuis le port de Catane, avec à leur bord des barils de fournitures humanitaires que le groupe a qualifiées de “quantités limitées, mais symboliques”.

Ce voyage intervient après qu'un autre navire affrété par le groupe, le Conscience, a été frappé par deux drones juste après avoir quitté les eaux territoriales maltaises début mai. Si la FFC a déclaré qu''Israël' est responsable de cet incident, elle n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

“Nous agissons car, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous devons continuer d'essayer, car si nous cessons, nous perdons notre humanité”, a déclaré Greta Thunberg aux journalistes lors d'une conférence de presse avant le départ, alors qu'elle s'apprêtait à embarquer à bord du Conscience.

Elle a ajouté que “quelle que soit la dangerosité de cette mission, elle est bien moins dangereuse que le silence du monde face au génocide dont sont victimes ces populations”.

Les militants prévoient sept jours de navigation pour atteindre leur destination, s'ils ne sont pas arrêtés.

Lancée en 2010, la FCC est un mouvement international non-violent qui soutient les Palestiniens en combinant aide humanitaire et manifestation politique contre le blocus de Gaza.

La FCC indique que ce voyage “n'est pas une action caritative. Il s'agit d'une action directe et non-violente visant à contester le blocus illégal et l'escalade des crimes de guerre commis par 'Israël'”.

Les agences des Nations-unies et les principales organisations humanitaires affirment que les restrictions imposées par 'Israël', l'effondrement de l'ordre public et les pillages généralisés rendent extrêmement difficile l'acheminement de l'aide aux quelque deux millions d'habitants de Gaza.

La situation à Gaza n'a jamais été aussi grave depuis le début de la guerre entre 'Israël' et le Hamas il y a 19 mois, a déclaré vendredi l'ONU, malgré la reprise d'un appui humanitaire limité dans l'enclave palestinienne.

Sous la pression internationale croissante, 'Israël' a mis fin le 19 mai au blocus complet de 11 semaines sur Gaza, permettant la reprise d'opérations humanitaires extrêmement limitées sous l'égide de l'ONU.

Lundi, une nouvelle filière d'acheminement de l'aide a également été mise en place: la Fondation humanitaire pour Gaza, soutenue par les États-Unis et 'Israël' (un comble!-ndlr.MCP), mais l'ONU et les organisations humanitaires internationales refusent de collaborer avec elle, affirmant qu'elle est partiale et que son mode de distribution contraint les Palestiniens à se déplacer.

La FCC est la dernière en date d'une liste croissante de détracteurs qui accusent 'Israël' d'actes génocidaires dans sa guerre à Gaza, accusations qu''Israël' nie avec véhémence.

“Nous brisons le blocus de Gaza par voie maritime, mais cela s'inscrit dans une stratégie plus large de mobilisations qui tentera également de briser le blocus par voie terrestre”, a déclaré le militant Thiago Avila.

M. Avila a également mentionné la prochaine Marche mondiale vers Gaza, une initiative internationale ouverte aux médecins, aux avocats et aux membres des médias, qui doit partir d'Égypte et atteindre le passage de Rafah à la mi-juin pour y organiser une manifestation appelant 'Israël' à mettre fin à l'offensive sur Gaza et à rouvrir la frontière.

Rédaction Al-Jazeera -

01.06.25