!!Génocide à Gaza: J 605!! L’affirmation d’'Israël' selon laquelle «le Hamas vole l’aide» est une imposture (de plus!)

Les journalistes occidentaux – après avoir propagé les mensonges d’'Israël' pendant plus d’un an et demi – sont maintenant totalement insensibles à leur complicité active dans le génocide

L’affirmation d’'Israël' selon laquelle le Hamas «vole l’aide» est tellement absurde qu’aucun journaliste ou politicien sérieux ne devrait lui accorder la moindre attention – et pourtant, elle revient sans cesse dans la couverture de la situation à Gaza.

Comment puis-je savoir que l’affirmation d’'Israël' est totalement dénuée de valeur? Pour cette simple raison:

'Israël' dispose d’une flotte de drones de surveillance qui planent en permanence au-dessus de la minuscule bande de terre qu’est Gaza, surveillant chaque centimètre carré du territoire. Le gémissement incessant que vous entendez chaque fois que vous regardez une personne interviewée provient de l’un de ces drones. Ils sont les yeux d’'Israël' sur l’enclave. Si vous êtes à l’extérieur de Gaza, vous pourriez tout aussi bien vivre dans le «Truman Show».

Si le Hamas volait de l’aide à Gaza, 'Israël' serait facilement en mesure de le documenter. Il disposerait des images vidéo de ses drones. Le fait qu’il n’ait pas fourni d’images montrant le vol de l’aide par le Hamas – le saccage de camions d’aide ou l’introduction clandestine de combattants dans les entrepôts d’aide – confirme qu’'Israël' a simplement inventé cette affirmation pour rationaliser ses plans visant à affamer la population de Gaza en imposant un blocus de cette aide pendant des mois et à la forcer à fuir dans le Sinaï voisin.

Sans sa campagne de désinformation sur le «vol de l’aide par le Hamas», 'Israël' sait que la révolte populaire face à sa campagne de famine s’amplifierait rapidement et que les gouvernements occidentaux auraient encore plus de mal à contenir ceux qui protestent.

Il y a bien sûr beaucoup d’autres raisons de rejeter les mensonges d’'Israël' sur le «vol de l’aide par le Hamas». Notamment parce que toutes les organisations caritatives et tous les organismes d’aide qui s’occupent de Gaza affirment que l’aide n’est pas volée par le Hamas.

Mais aussi parce que si les combattants du Hamas le faisaient, ils voleraient leurs propres familles : leurs enfants et leurs grands-parents, qui sont bien plus vulnérables qu’eux à la campagne de famine d’Israël. L’idée que le Hamas vole l’aide n’a de sens que pour une mentalité raciste et coloniale européenne dans laquelle les combattants du Hamas sont considérés comme des croquemitaines indifférents à la mort de leurs propres enfants, femmes et parents.

Ce qui se passe indubitablement, c’est qu’'Israël' permet aux familles élargies les plus puissantes de Gaza – souvent des familles de criminels disposant d’arsenaux privés importants – de piller l’aide. Cette situation est devenue un grave problème depuis qu’'Israël' a éliminé la police civile de Gaza (en violation du droit international), ne laissant personne pour faire respecter l’ordre public.

Lorsque tout le monde meurt de faim, les familles les plus puissantes mobilisent leurs forces pour s’approprier une part injuste de l’aide. C’était là un résultat tout à fait prévisible de la politique israélienne visant à détruire toutes les institutions de Gaza, y compris les hôpitaux, les bureaux du gouvernement et les commissariats de police, sous le prétexte fallacieux qu’elles appartenaient au «Hamas».

Il convient également de noter qu’'Israël' entretient depuis longtemps des liens étroits avec les familles criminelles palestiniennes, parce qu’elles constituent une alternative potentielle, et une base de pouvoir plus cooptable, aux mouvements nationaux palestiniens, et qu’elles sont une bonne source de collaborateurs.

Tout porte à croire qu’'Israël' encourage ces familles criminelles à piller l’aide précisément pour justifier son démantèlement d’un système d’aide existant qui fonctionne remarquablement bien, compte tenu des circonstances catastrophiques à Gaza, et le remplacer par son propre système de «distribution de l’aide» militarisé et totalement inadéquat, qui n’est conçu que pour regrouper les Palestiniens à l’extrémité sud de Gaza, prêts à être expulsés dans le Sinaï.

Aucun journaliste ne devrait répéter la désinformation transparente d’'Israël'. Agir de la sorte, c’est participer à la promotion de mensonges visant à justifier un génocide. C’est pourtant ce que font les médias occidentaux depuis plus d’un an et demi. Ils sont devenus totalement insensibles à leur propre collusion active dans le génocide.

Jonathan Cook -

27.05.25