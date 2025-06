!!Génocide à Gaza: J 604!! Un rapport israélien reconnaît la résilience du Hamas malgré 20 mois d’assaut

Ce que l'armée israélienne prévoyait comme une campagne éclair s'est maintenant enlisée, sans atteindre ses objectifs stratégiques

L'analyste militaire israélien Amir Bohbot, écrivant pour le site d'information israélien “Walla! on Wednesday”, a reconnu que le Hamas résiste et continue de reconstituer ses rangs, même après 600 jours d'agression israélienne incessante sur la bande de Gaza.

Selon Bohbot, non seulement le Hamas a maintenu ses positions, mais il s'emploie activement à rétablir ses infrastructures militaires et à renforcer sa structure politique. Ces informations font écho aux initiatives israéliennes de contournement du gouvernement du Hamas par le biais de soi-disant initiatives humanitaires, notamment la distribution directe d'aide, considérées par beaucoup comme une tentative de fragmenter la société civile palestinienne et d'imposer une autorité alternative.

Une détermination inébranlable

Malgré des destructions sans précédent, des dizaines de milliers de morts et les souffrances atroces infligées à la population civile de Gaza, le Hamas n'a pas renoncé à sa revendication fondamentale: la cessation totale des hostilités comme préalable à la libération des 58 prisonniers israéliens, avec des garanties internationales contraignantes. En outre, les espoirs d''Israël' de voir la manipulation de l'aide et l'occupation militaire affaiblir la résistance palestinienne ne se sont pas concrétisés.

Bohbot note que l'armée israélienne considère toujours le Hamas sous un angle institutionnel dépassé, l'évaluant selon des critères traditionnels de gouvernance et militaires, alors que le mouvement continue de s'adapter, préservant ses combattants et ses armes, et opérant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza.

Cet article reflète la prise de conscience croissante dans les milieux militaires israéliens que ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui constituent la véritable force vive, continuant à soutenir le Hamas pour exprimer leur détermination face au blocus et à l'occupation.

“Tant que le lien entre le Hamas et la rue ne sera pas rompu, il n'y aura pas d'effondrement interne possible”, selon M. Bohbot citant l’évaluation de l'état-major israélien.

Lacunes stratégiques

Le rapport va plus loin en admettant que le pouvoir du Hamas n'est pas issu de structures de commandement conventionnelles, mais de liens sociaux profonds, d'un engagement idéologique et d'une légitimité populaire.

“Il n'y a pas de vide dans la bande de Gaza. L'esprit militant du Hamas fait le plein”, aurait déclaré un haut responsable de la Défense israélienne lors d'un forum privé. Le mouvement, note le rapport, recrute des milliers de nouveaux membres, nomme des commandants et confie des rôles décisionnels, assurant ainsi la relève malgré les bombardements incessants.

Bohbot souligne également les défaillances internes de l'appareil sécuritaire “israélien”, se demandant pourquoi les opérations israéliennes dans le sud n'ont pas été à la hauteur de celles menées contre le Hezbollah dans le nord. Alors que les offensives précédentes ont attiré l'attention du monde entier, la campagne de Gaza a révélé les limites de la stratégie militaire israélienne et les profondes vulnérabilités de son commandement sud.

Une résistance inébranlable

Alors que l'armée d'occupation cherche à étendre son contrôle sur les trois quarts de Gaza et à imposer des programmes d'aide à des fins politiques, certains militaires pensent que le Hamas pourrait garder les prisonniers comme monnaie d'échange pour assurer sa survie politique. Pendant ce temps, 'Israël' se divise, et on s'interroge sur le moral des réservistes, les difficultés économiques et le nombre croissant de soldats de carrière qui quittent l'armée.

Bohbot conclut son article en notant que “si les initiatives diplomatiques, en particulier les tentatives américaines pour faire avancer les négociations, échouent, l'armée israélienne sera contrainte d'accélérer et d'intensifier les combats pour obtenir de nouveaux résultats”.

Pourtant, après 600 jours de blocus, de bombardements et de représailles collectives, il est clair que la détermination de la résistance palestinienne reste intacte et que le peuple de Gaza en est l'élément moteur.

Rédaction al-Mayadeen -

28.05.25