!!Génocide à Gaza: J 601!! Nous ne lâcherons rien !

Pas aujourd’hui. Pas demain. Pas tant que le génocide continue









Chaque minute qui passe, est une minute de trop. Une minute de sang versé, une minute de silence complice, une minute d’impunité offerte à un État colonial qui massacre en toute tranquillité. Pendant que l’on nous parle de "temps long", de "diplomatie", de "prudence", les bombes tombent, les enfants crient, les maisons s’effondrent, et la Palestine est méthodiquement rayée de la carte.





Nous n’avons pas le luxe d’attendre les archives. Nous n’attendrons pas que les livres d’histoire se mettent à jour. Parce que l’Histoire, c’est maintenant . Et chaque jour d’inaction est une gifle en pleine face des Palestiniens . Ce n’est pas un "conflit", ce n’est pas une "guerre", c’est un GÉNOCIDE en direct live , sous les applaudissements de l’Occident et le silence honteux des institutions belges.





L’heure n’est pas au débat. L’heure est à l’action.





Il ne s’agit plus de signer une pétition ou de liker un post. Il faut harceler les élus, forcer les murs des parlements, rendre la complicité politique insupportable . Ils doivent sentir notre rage, nos exigences, notre obstination. On ne veut pas d’un énième vœu pieux. On veut des sanctions concrètes. Maintenant.





Nous voulons:





L’interdiction totale de tout commerce avec l’apartheid israélien.

La rupture immédiate des accords avec les entreprises israéliennes ou complices.

La fin de toute collaboration avec les universités israéliennes.

L’interdiction des logiciels de surveillance et d’espionnage israéliens.

La fin des marchés publics bruxellois avec tout acteur impliqué dans la colonisation.

Et que ce soit clair: aucun centime, aucune salle, aucun événement, aucun micro, aucune tribune ne doit être accordé à un représentant de l’État colonial israélien . Pas chez nous. Pas à Bruxelles. Pas en notre nom.

Soutenir la résistance palestinienne, sans conditions





Le temps des "soutiens symboliques" est révolu. On ne soutient pas la Palestine à moitié. On ne la soutient pas en demandant des comptes à sa résistance. Chaque peuple colonisé a le droit de choisir ses formes de lutte. C’est une évidence. Ceux qui refusent ce droit aux Palestiniens ne sont pas solidaires, ce sont des complices. Point barre.





Nos aînés ont soutenu l’Algérie, le Vietnam, l’Afrique du Sud. Aujourd’hui, c’est la Palestine qui est en première ligne . Si tu n’es pas avec elle, tu es contre elle.





Le boycott n’est pas un choix, c’est une nécessité





Pas un euro pour l’apartheid. Pas un centime pour la colonisation. Le boycott, c’est notre arme. C’est une ligne de front politique. Il faut la tenir et l’amplifier. Chaque achat évitable est un acte de résistance. Chaque rupture de contrat est une fissure dans le mur de l’impunité.





Et ne nous laissons pas piéger par leur rhétorique perverse. Le sionisme n’est pas un projet de paix. Le sionisme est un projet colonial, raciste, ethnonationaliste et militariste. Il ne cherche pas la cohabitation, mais l’élimination. Le nier, c’est participer à l’effacement de la Palestine.





Être antisioniste , c’est être du bon côté de l’Histoire . Et c’est surtout être du bon côté du présent.

Bruxelles doit cesser de parler, et commencer à agir





Oui, Bruxelles a bougé. Un peu. Tard. Et encore, sous la pression populaire , pas par conviction morale. C’est notre rage organisée , nos mobilisations, nos appels, nos mails, nos cris dans la rue, qui ont fait bouger les lignes.





Alors on ne va pas s’arrêter là. Au contraire, o n va redoubler de force, d’organisation, de présence.





Nous voulons:





La régularisation immédiate des réfugiés palestiniens.

L’arrêt immédiat des violences policières contre les Palestiniens sans papiers.

Un centre d’accueil dédié à Bruxelles pour les exilés palestiniens.

Un soutien actif et institutionnalisé à BDS.

La criminalisation des associations belges qui recrutent pour Tsahal.

L’exclusion d’Israël de l’Eurovision, des compétitions sportives, des salons d’armement, des foires culturelles.

Des sanctions contre toute entreprise ou institution impliquée dans la colonisation.

Cette liste n’est pas un "plan d’action". C’est un minimum.





De la mer au Jourdain, la Palestine vaincra





On nous demande de patienter, de tempérer, de modérer nos mots. Nous n’avons plus une seconde à perdre. Ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, ce n’est pas une tragédie. C’est un crime organisé, soutenu, financé, couvert .





Et nous vous le disons, à vous élu·es, responsables politiques, institutions: vous êtes sous surveillance. Vos actes seront comptés. Vos silences seront retenus.





La Palestine ne sera pas libérée par les beaux discours. Elle le sera par la lutte. Par la pression. Par la rupture.





Liste des mesures immédiates à exiger à Bruxelles





Interdiction des marchés publics avec des entreprises israéliennes ou complices

Interdiction des technologies de surveillance israéliennes pour la police bruxelloise

Fin des collaborations universitaires avec Israël

Soutien à BDS dans tous les secteurs : économique, culturel, académique

Accueil et régularisation des réfugiés palestiniens à Bruxelles

Suspension de toute visite officielle israélienne

Interdiction de recrutement de Belges dans l’armée israélienne

Audit des complicités belges avec le régime colonial israélien

Intégration de l’histoire de la Nakba et de la résistance palestinienne dans les manuels scolaires

Saisie des avoirs des criminels de guerre israéliens

Création d’un organe bruxellois permanent de suivi des sanctions

On ne vous lâchera pas. On vous regardera. On vous rappellera à vos responsabilités.





Vous avez du sang sur les mains chaque jour où vous ne bougez pas.





Nous continuerons. Jusqu’à la libération. Jusqu’à ce que l’apartheid tombe. Jusqu’à ce que la Palestine vive.





Nordine Saïdi -