!!Génocide à Gaza: J 600!! Les médias occidentaux ont massivement contribué à la situation qu'endure Gaza

Benjamin Netanyahu déclare désormais explicitement que le nettoyage ethnique complet de Gaza est une condition préalable à la fin du massacre dans le territoire palestinien assiégé

Le Times of Israel rapporte:

“qu’en réponse à ceux qui appellent à la fin de la guerre à Gaza, Netanyahu dit qu’il ‘est prêt à mettre fin à la guerre, avec des exigences très claires pour garantir la sécurité d’’Israël’: tous les otages rentrent chez eux, le Hamas dépose les armes, se retire du pouvoir, ses dirigeants sont exilés de la bande de Gaza… Gaza est totalement désarmée, et nous mettons en œuvre le plan Trump. Un plan qui est si juste et si révolutionnaire’.

“C’est la première fois que le plan du président américain visant à faire sortir les civils de Gaza de la bande de Gaza est présenté comme une exigence israélienne pour mettre fin à la guerre”.

Le plan déclaré de Trump pour Gaza est de chasser “tous” les Palestiniens de l’enclave et de ne jamais leur permettre d’y retourner. Netanyahu dit clairement que le nettoyage ethnique de Gaza est l’objectif militaire ultime d’’Israël’.

C’est évident depuis le début. Le 20 octobre 2023, à peine 13 jours après le 7 octobre, j’ai moi-même publié ce qui suit:

“Israël est tellement transparent avec son plan de s’emparer des terres des autres. La solution à tous les problèmes est de déplacer les Gazaouis de leur terre vers un autre lieu. C’est comme si un type, dans une boîte de nuit, vous bouscule et vous presse de boire un verre qu’il vous tend. Arrive un moment où vous réalisez qu’il ne se soucie pas vraiment de vous donner à boire”.

Depuis tout ce temps, c’est tellement évident que l’objectif d’’Israël’ est d’expulser les Palestiniens de leur territoire pour s’approprier leurs terres, mais les médias occidentaux n’en ont jamais fait état.

Depuis un an et demi, la presse occidentale ment effrontément aux citoyens en présentant cette opération comme une “guerre contre le Hamas” alors qu’il s’agit clairement d’un nettoyage ethnique. Ils ont fabriqué un consensus pour commettre ces meurtres et s’accaparer des terres – en nous abreuvant de discours sur les otages, le terrorisme et le 7 octobre – alors que les atrocités commises par ‘Israël’ à Gaza n’ont jamais, au grand jamais, eu aucun rapport avec tout cela. Il s’agit uniquement de priver les Palestiniens de leurs terres, un objectif qu’’Israël’ poursuit depuis des décennies.

Si la presse occidentale avait fait son devoir de journalisme, Gaza n’en serait pas là. Mais comme ils ont préféré diffuser de la propagande pendant tout ce temps, Gaza est aujourd’hui un tas de décombres inhabitable, peuplé de gens désespérés et affamés, et ‘Israël’ et l’administration Trump peuvent ainsi prétendre que la solution humanitaire consiste à évacuer tout le monde immédiatement.

Le refus des médias occidentaux de le reconnaître, associé à un an et demi de gros titres extrêmement partiaux, d’une couverture indéniablement biaisée et de fortes pressions au sein des médias de masse pour présenter l’assaut d’’Israël’ sous un jour favorable, a muselé une grande partie de l’opposition publique face à cette appropriation génocidaire de terres que nous aurions forcément vue sinon.

Cette malhonnêteté journalistique a permis aux soutiens occidentaux d’’Israël’ d'alimenter impunément ces atrocités de masse, et à ‘Israël’ d’agir en toute impunité.

Rien de tout cela ne serait possible si l’Occident disposait d’une presse réellement libre dont le rôle est d’informer la population. Mais nous n’avons pas de presse réellement libre – nous avons des services de propagande impériale déguisés en médias.

Maintenant qu’’Israël’ s’est démasqué et reconnaît ses pratiques, certains médias occidentaux commencent à changer de discours pour pointer du doigt Netanyahu – afin de préserver leur image. Mais qu’importe finalement, toute aide est bonne à prendre, mais n’oublions jamais l’enfer que ces monstres ont contribué à créer à Gaza.

Caitlin Johnstone -

22.05.25