!!Génocide à Gaza: J 594!! La 'solution finale' est enclenchée: Gaza, frappée par les bombes “toutes les quatre minutes”

Des chars israéliens ont progressé vers la ville de Beit Lahia, au nord de Gaza, le 16 mai, alors que des bombardements incessants ont déplacé des dizaines de familles et tué des dizaines d’autres personnes, faisant craindre que le plan de Tel Aviv d’élargir son offensive contre la bande de Gaza ne commence bientôt.

Selon certaines informations, les forces terrestres ont également mené des incursions dans d’autres zones du nord-ouest et du sud de Gaza.

Des avions de combat lancent des raids continus sur Gaza depuis tôt vendredi matin.

Le journal Maariv a rapporté que l’armée de l’air israélienne a attaqué Gaza “60 fois depuis ce matin, avec une bombe entendue toutes les quatre minutes”.

L’armée israélienne a déclaré avoir mené des frappes contre plus de 150 “cibles terroristes” à travers la bande de Gaza le 16 mai.

Au moins 93 Palestiniens ont été tués depuis les premières heures du matin et plus de 200 ont été blessés. Khan Yunis dans le sud, Deir al-Balah dans le centre de Gaza, Jabaliya et Beit Lahia dans le nord ont tous été soumis à de lourds bombardements par 'Israël'.

En seulement 36 heures, au moins 250 Palestiniens ont été tués par les attaques israéliennes.

Tel-Aviv a récemment approuvé des plans prévoyant d’étendre encore son offensive génocidaire contre Gaza. Depuis la reprise de la guerre en mars, 'Israël' a pris le contrôle d’au moins 50% du territoire de la bande de Gaza et a promis d’en conquérir davantage. Cette offensive coïncide avec le maintien du blocus total imposé par 'Israël', qui a entraîné une aggravation rapide de la situation humanitaire dans la bande de Gaza.

L’ONU a mis en garde contre une famine imminente dans toute la bande de Gaza.

La prochaine opération d’'Israël', approuvée début mai et baptisée “Gideon’s Chariots”, prévoit le déplacement de l’ensemble de la population de Gaza par l’armée israélienne et son confinement dans une petite bande de terre au sud, tandis que les troupes avanceront pour s’emparer de toute la bande.

“L’opération a pour objectif de vaincre le Hamas et d’obtenir la libération de tous les otages. Nous agirons avec toute la force nécessaire pour détruire toutes les capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Dès que l’opération commencera, nous agirons avec la plus grande fermeté et nous ne nous arrêterons pas tant que tous les objectifs n’auront pas été atteints”, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, le 7 mai, ajoutant que l’armée maintiendra sa présence dans “toutes les zones conquises”.

Selon plusieurs médias israéliens, le plan prévoit le contrôle de toute la bande de Gaza et le transfert de la population vers une zone située entre le couloir de Philadelphi et le nouvel axe Morag. Les préparatifs de l’assaut ont déjà commencé.

“La population [de Gaza] sera déplacée. Que les choses soient claires: on ne pourra ni entrer ni sortir. Nous appelons les réservistes, nous allons occuper le territoire. Nous n’allons pas entrer dans la zone pour en ressortir aussitôt après, pour lancer des raids. Ce n’est pas notre intention. Nos intentions sont tout autres”, déclaré le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu au début du mois.

Rédaction The Cradle -

16.05.25