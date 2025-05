!!Génocide à Gaza: J 591!! Sauver la population de Gaza, une urgence absolue

Le monde entier regarde mais ne fait rien ou trop peu...

Depuis octobre 2023, Gaza subit ce qui devrait être impossible si les droits humains les plus élémentaires étaient respectés: destruction totale, assassinats systématiques: enfants, femmes, hommes sans discrimination.

L’armée israélienne a ciblé les personnels soignants, les journalistes. Elle a imposé le déplacement forcé de toute la population.

Depuis le 2 mars, le gouvernement israélien a bloqué l’entrée de toute aide humanitaire. Il organise la famine. Des images d’enfants squelettiques rappelant les pires moments de l’histoire de l’humanité nous parviennent ainsi que les témoignages quotidiens de celles et ceux qui essaient de survivre.

Cette situation est connue de tous. Ce crime continu serait impossible sans la complicité de fait de la plupart des gouvernements occidentaux. Ils ont repris le discours des meurtriers, ils ont laissé faire tout en criminalisant le soutien à Gaza.

Plusieurs personnalités, Étienne Balibar, Sophie Bessis, Rony Brauman, Mona Chollet, Annie Ernaux, Edgar Morin lancent un appel pour que le gouvernement français prenne enfin toutes les mesures nécessaires pour que l’aide entre à Gaza et soit distribuée selon les normes du droit international.

Le gouvernement français dispose de tous les moyens économiques, commerciaux, militaires, diplomatiques pour forcer par des sanctions un État qui viole ouvertement le droit, sous toutes ses formes à se conformer au droit international.

Refuser de prendre ces mesures, c’est se rendre complice de crimes contre l’humanité et c’est violer la signature de la France de la Convention de prévention du génocide.

L’UJFP (Union juive française pour la paix) signe et demande aux associations, aux syndicats et à tous les citoyens de signer massivement cet appel, de le diffuser partout et d’organiser tout type d’action collective pour que les gouvernements agissent et vite….

Il y a urgence: un peuple est en train de mourir sous nos yeux.

Pour signer cet appel, cliquez ICI

Coordination nationale de l'UJFP -

16.05.25