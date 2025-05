!!Génocide à Gaza: J 587!! La répression quotidienne des rassemblements pro-palestiniens à Bruxelles doit cesser

Chaque soir à 19h, depuis plusieurs mois, des citoyennes et citoyens de Bruxelles — militants ou simplement solidaires — se rassemblent pacifiquement devant la Bourse pour affirmer leur soutien au peuple palestinien. Ce rassemblement, ouvert, familial, profondément pacifique, réunit quotidiennement enfants, familles, personnes âgées, jeunes, militants et riverains.

Et chaque soir, la réponse de la police est la même: violence, brutalité, harcèlement et arbitraire. À Bruxelles, capitale qui se proclame "antifasciste", des femmes et des hommes sont tabassés, gazés, traînés au sol, arrêtés sans motif, insultés, traqués — uniquement parce qu’ils et elles manifestent leur solidarité avec la Palestine.

Des vidéos circulent chaque jour: on y voit des enfants en larmes dans les bras de leurs parents, asphyxiés par les gaz; des manifestants pacifiques violemment interpellés; des journalistes bousculés; des drapeaux arrachés; des slogans étouffés.

À l’heure où la Belgique prétend défendre les droits humains sur la scène internationale, les images de la Bourse de Bruxelles révèlent un tout autre visage: celui d’un régime policier qui tabasse, gaze, humilie, enlève et emprisonne celles et ceux qui osent afficher leur solidarité avec la Palestine.

La zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles agit en toute impunité, chaque soir, sous le regard complice et le silence assourdissant des autorités locales. Cette situation est politiquement, moralement et juridiquement intolérable.

On ne peut pas exiger des sanctions contre l’extrême-droite tout en se taisant face aux violences policières racistes exercées en plein cœur de la ville.

Soutenir la Palestine ne peut pas être un mot vide.

Nous dénonçons avec la plus grande fermeté:

* Les tabassages et arrestations arbitraires de militants pro-palestiniens et de simples manifestants, souvent sans sommation ni base légale;

* L’usage systématique de gaz lacrymogène, y compris en présence d’enfants, de personnes âgées, de passants non impliqués;

* Les intimidations quotidiennes, les humiliations verbales, les confiscations de matériel, et même des arrestations sans identification ni procédure régulière, assimilables à des enlèvements policiers;

* L’absence totale de cadre démocratique, dans un climat d’impunité généralisée.

Ces agissements relèvent de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, placée sous la responsabilité directe de la Ville de Bruxelles, qui se revendique pourtant "antifasciste". Mais faire taire celles et ceux qui défendent les droits du peuple palestinien, c’est adopter les pratiques autoritaires des régimes que l’on prétend condamner ailleurs.

NOUS EXIGEONS IMMÉDIATEMENT :

* La présence quotidienne d’observateurs des droits humains pour documenter les violences policières, rendre visibles les abus et témoigner;

* Une prise de position publique, claire et sans équivoque, des ONG, partis politiques et syndicats sur la répression en cours;

* La présence sur le terrain d’élus locaux, régionaux et fédéraux — non pas pour encadrer, mais pour s’interposer et porter la voix des manifestants ;

* La fin immédiate de la répression, et l’ouverture d’enquêtes publiques, indépendantes et transparentes sur l’usage disproportionné de la force ;

* Des sanctions concrètes contre les agents impliqués et les responsables politiques qui ordonnent ou tolèrent ces violences.

Se taire, c’est légitimer. Se détourner, c’est couvrir. Relativiser, c’est protéger les fascismes.

Nous n'acceptons plus que la solidarité soit criminalisée, que les voix de la dignité soient matraquées, que la souffrance soit étouffée au nom d'un prétendu ordre public. Nous appelons à une mobilisation urgente de toutes les forces progressistes. Le combat pour la justice ne se choisit pas à la carte: il s'assume pleinement ou il trahit.

Palestine vaincra. Et la répression ne nous fera pas taire.

Tous les soirs, à 19h, Place de la Bourse.

Présent·es. Debout. Solidaires.

Signataires (à compléter): Nous lançons cet appel à la solidarité et à l'engagement collectif. Si vous souhaitez apporter votre soutien à notre initiative, vous pouvez signer en tant qu'organisation et/ou en tant qu'individu.

Merci d'envoyer vos signatures à:



📧 peace.paix@gmail.com



📧 bruxelles.pantheres@gmail.com

Ensemble, faisons entendre nos voix

Nordine Saïdi -

12.05.25