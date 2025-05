!!Génocide à Gaza: J 585!! La fracture entre Trump et Netanyahu continue de s'élargir avant la 1è visite du président américain en Asie occidentale

Le gouvernement américain a abandonné son exigence de désarmement du Hamas comme condition préalable à un cessez-le-feu à Gaza, ont révélé des sources égyptiennes à Al-Araby Al-Jadeed

“Les négociateurs américains ont fait savoir aux intermédiaires égyptiens que la question du désarmement du Hamas pourrait être abordée à un stade ultérieur, plutôt que d'être une condition immédiate à un accord de cessez-le-feu”, rapporte le média qatari.

La source anonyme a ajouté que le “cercle restreint” du président américain Donald Trump est convaincu du “caractère vain” de la stratégie du 1er ministre Benjamin Netanyahu visant à libérer les captifs par la pression militaire, estimant qu'aucune option militaire ne permettra de sauver les captifs israéliens à Gaza.

En outre, les planificateurs américains seraient conscients de “l'impossibilité pratique d'exiler de force les dirigeants et les combattants des branches armées du Hamas” et d'autres factions de la résistance palestinienne en raison “des préoccupations des pays d'accueil potentiels et du grand nombre d'individus qu''Israël' cherche à expulser”, qui se comptent par milliers.

La source égyptienne a rapporté un “climat d'optimisme” parmi les négociateurs quant à la possibilité de parvenir à une solution globale dans un avenir proche, compte tenu notamment de la volonté du Hamas de libérer simultanément tous les détenus israéliens à Gaza et de la possibilité d'un cadre acceptable pour contrôler les armes de la résistance et les mouvements après l'accord.

Le revirement soudain de Washington fait suite à des informations publiées dans les médias hébreux indiquant que Trump a “perdu patience” avec Netanyahu et n'attendra pas plus longtemps 'Israël' avant de faire avancer les initiatives américaines en Asie occidentale.

Trump a surpris cette semaine ses alliés à Tel-Aviv en annonçant la fin de la guerre illégale au Yémen dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu dont 'Israël' est exclu.

De plus, Reuters a rapporté jeudi que le président américain n'exige plus de l'Arabie saoudite qu'elle normalise ses relations avec 'Israël' comme condition préalable à la poursuite des négociations sur la coopération nucléaire.

Trump doit se rendre en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar la semaine prochaine. Au moment de la publication de cet article, ce voyage ne comprend pas d'étape en 'Israël'.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a annulé vendredi son voyage prévu ce lundi en 'Israël', où il devait accompagner le président Trump à bord d'Air Force One pour son voyage dans le golfe Persique.

Malgré l'apparente désaffection de la Maison Blanche, les dirigeants israéliens affirment qu'ils poursuivent leur opération militaire de grande envergure visant à “conquérir” Gaza si aucun progrès n'est réalisé avant la prochaine tournée de Trump.

Rédaction The Cradle -

10.05.25