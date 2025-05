!!Génocide à Gaza: J 581!! Le courage de résistance est rarissime en haut lieu, aussi le soutenons-nous sans réserve

La présidente de l’UE devrait être jugée pour complicité dans les crimes de guerre d’’Israël’, déclare la principale experte des Nations-unies sur la Palestine





Alors que la Cour internationale de justice (CIJ) prend ses prochaines mesures pour enquêter sur les crimes de guerre commis par ‘Israël’ dans sa guerre contre Gaza et les traduire en justice, la principale experte des Nations-unies sur la Palestine fait pression pour que la communauté internationale rende encore davantage compte de ses actes.





Dans un entretien fleuve exclusif accordé à The Intercept , Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens occupés, a demandé que les hauts responsables de l’Union européenne, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, soient inculpés de complicité de crimes de guerre pour leur soutien à ‘Israël’ dans son assaut sur Gaza qui dure depuis dix-huit mois.





’’ Que les deux plus hautes personnalités de l’UE maintiennent leurs rapports habituels avec ‘Israël’ est plus que déplorable’’, a déclaré Albanese. ’’Je ne suis pas de celles et ceux qui disent ‘l’histoire les jugera’ – les responsables doivent être jugés avant. Et ils doivent comprendre qu’immunité ne signifie pas impunité.’’





‘ Israël’ a tué beaucoup plus que 50.000 personnes et détruit la quasi-totalité des infrastructures civiles de Gaza depuis que le Hamas a lancé une attaque en octobre 2023. La plupart des morts sont des civils, parmi lesquels des dizaines de milliers de femmes et d’enfants.





L’objectif initial d’’Israël’ de libérer les otages retenus par le Hamas s’est transformé en un projet, soutenu par les États-Unis, de nettoyage ethnique des Palestiniens de Gaza. À cette fin, l’armée israélienne a intensifié ses attaques meurtrières et mis en place un embargo sur la nourriture, l’eau, l’électricité et les secours.





«Il est impossible de ne pas y voir une volonté d’extermination», a écrit Josep Borrell, ancien responsable des affaires étrangères de l’UE, à la fin du mois dernier.





Une plainte contre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a été déposée en mai dernier auprès de la Cour pénale internationale (CPI) pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité à Gaza.





Depuis son entrée en fonction en décembre, Kaja Kallas, la nouvelle responsable des affaires étrangères de l’UE a rendu le Hamas responsable de la décision d’’Israël’ de rompre le cessez-le-feu en mars, a maintenu ses relations diplomatiques habituelles et s’est engagée à faire preuve de «solidarité à l’égard d’’Israël’».





’’ La Convention sur le génocide de 1948 demande aux signataires non seulement de punir mais aussi de prévenir le génocide’’, a déclaré Mouin Rabbani, analyste du Moyen-Orient et chercheur invité au Center for Conflict and Humanitarian Studies à Doha. ’’Ici, non seulement les deux hauts fonctionnaires de l’UE refusent de prendre des mesures, même symboliques, pour prévenir le génocide, mais ils le normalisent et le soutiennent activement en sachant parfaitement que leur soutien permet les crimes auxquels ils s’opposent en théorie. Bien entendu, les arguments et les observations de la rapporteuse spéciale Fr. Albanese sont tout à fait pertinents et corrects.’’





Un porte-parole de la Commission européenne, l’organe exécutif de l’UE, a insisté sur le fait que l’Union restait attachée au droit international, arguant que les relations commerciales et diplomatiques des Européens avec ‘Israël’ permettaient avant tout aux fonctionnaires d’exprimer leurs «prises de position et préoccupations».





La porte-parole, Gioia Franchellucci, a déclaré: ’’L’accord d’association avec ‘Israël’ est la base juridique de notre dialogue permanent avec les autorités israéliennes et il prévoit des dispositifs permettant de discuter des enjeux et de faire valoir nos points de vue’’.





Fin 2024, The Intercept a révélé qu’un rapport interne d’un haut fonctionnaire de l’UE chargé des droits humains demandait aux pays européens de suspendre toutes leurs relations politiques et leur commerce d’armes avec ‘Israël’ compte tenu des preuves de crimes de guerre.





Outre demander des comptes aux dirigeants de l’UE, Mme Albanese a déclaré qu’elle travaillait sur un rapport mettant en cause les banques, les fonds de pension, les entreprises technologiques et les universités complices de la destruction de la bande de Gaza: ’’Tous ceux qui sont impliqués dans l’occupation illégale, qui la soutiennent, aident et encouragent les violations du droit international et des droits humains, dont un certain nombre constituent des crimes’’, a-t-elle déclaré. ’’La responsabilité individuelle peut être engagée pour celles et ceux qui ont aidé et encouragé ou permis de tels crimes’’.





Bien que la Cour pénale internationale ait délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de dirigeants israéliens, dont le 1er ministre Benjamin Netanyahu, William Schabas, professeur de droit international à l’université de Middlesex et expert en génocide, a déclaré que des poursuites à l’encontre d’une personnalité de haut rang de l’Union européenne créerait un précédent.





’’ Il est clair qu’il y a un cas d’espèce’’, a-t-il déclaré. ’’Tous les soutiens d’’Israël’ dans le monde ne seraient pas des ‘complices’, mais Ursula von der Leyen est à la tête d’une organisation intergouvernementale très importante et elle encourage ‘Israël’. Je pense toutefois qu’il n’est pas raisonnable d’attendre du procureur de la CPI qu’il se saisisse de l’affaire, car il n’a délivré que quelques mandats d’arrêt visant des membres du gouvernement israélien et n’a pas manifesté l’intention de poursuivre la procédure plus loin que cela’’.





William Schabas a ajouté: ’’Mme von der Leyen reflète clairement la position adoptée par de nombreux gouvernements de l’Europe des Vingt-Sept, à savoir un soutien inconditionnel à ‘Israël’, et ce, en dépit des informations publiques indiquant qu’’Israël’ commet des crimes terribles à Gaza et en Cisjordanie’’.





Ces appels récents à la mise en cause de la responsabilité juridique interviennent alors que se poursuit l’audience publique de la Cour internationale de justice (CIJ) concernant l’obligation d’’Israël’ d’autoriser l’accès des secours et des organismes d’aide humanitaire – aux territoires palestiniens occupés.





La CIJ a déjà statué que l’action d’’Israël’ à Gaza pouvait raisonnablement s’apparenter à un génocide et a déjà ordonné à ‘Israël’ d’autoriser une aide plus importante.





Le sujet a déclenché des bouleversements politiques dans le monde entier et, tout en les minimisant, Mme Albanese a déclaré qu’elle et sa famille avaient fait l’objet de menaces de mort depuis la publication de son rapport «Anatomie d’un génocide» en mars 2024.





’’ Depuis que j’ai présenté mon rapport, ma sécurité n’est plus une certitude’’, a déclaré Fr. Albanese. ’’J’ai reçu des appels au milieu de la nuit pour me menacer, ainsi que les membres de ma famille et mes enfants. Bien sûr, je ne peux pas vous dire que je suis en sécurité à 100%. Bien sûr, je prends des précautions. Bien sûr, là où je vis, je suis protégée – on ne sait jamais! – mais en même temps, je ne me laisserai pas tétaniser par ces techniques mafieuses’’.





’’ Je viens d’un milieu qui m’a appris que la mafia tue par le silence’’, a-t-elle déclaré. ’’Elle tue quand les gens ne réagissent pas. C’est pourquoi je suis si déterminée à faire ce que je fais. Je continuerai à parler jusqu’à ce que je n’aie plus d’air dans les poumons’’.





Arthur Neslen -

03.05.25