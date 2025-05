!!Génocide à Gaza: J 580!! Suite au blocage du bâteau de la Flotille attaqué par le régime terroriste israélien, lettre envoyée à l'Ambassade de Malte

L’absence de fournitures essentielles telles que la nourriture, l’eau et les médicaments pour les blessés et les malades à Gaza constitue une violation manifeste du droit international humanitaire. Cette situation constitue un crime de guerre et un crime contre l’humanité, ainsi qu’une attaque contre les principes fondamentaux régissant le droit international humanitaire

À l’attention de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Giovanni Xuereb,





Excellence,



je vous écris avec la plus grande urgence concernant la situation critique du navire humanitaire «Conscience», actuellement bloqué au large des côtes de Malte



ce navire civil, appartenant à la Flottille de la Liberté et engagé dans une mission humanitaire à destination de Gaza, a été violemment attaqué à deux reprises par des drones israéliens dans les eaux internationales

ces attaques illégales et non provoquées ont entraîné un incendie à bord, de lourds dégâts matériels et mis en danger la vie des civils présents à bord



plutôt que de leur venir en aide ou de garantir leur sécurité, les Forces armées maltaises encerclent actuellement le navire et l’empêchent de se déplacer, le retenant ainsi dans une zone dangereuse et exposée à une nouvelle attaque israélienne

ce blocus constitue une violation grave du droit maritime international et une complicité de fait avec une agression militaire étrangère contre une mission humanitaire. En tant que citoyen engagé, je vous adresse les exigences suivantes :



1. La levée immédiate du blocus imposé au navire «Conscience» ;



2. La garantie d’un passage sûr et libre dans le respect du droit international ;



3. La fin de toute collaboration directe ou indirecte avec les attaques israéliennes et le siège imposé à Gaza.





Malte ne peut, sans conséquence morale et politique, se rendre complice de l’agression israélienne contre des civils et de l’obstruction d’une mission humanitaire. Le droit international humanitaire doit être respecté, sans équivoque.



Je vous appelle à agir immédiatement pour mettre fin à cette situation inacceptable. L’inaction serait une trahison des principes fondamentaux de justice et de dignité humaine.



Veuillez recevoir, Excellence, l’expression de ma détermination et de mon profond engagement pour le droit.



Nordine Saïdi -

03.05.25