!!Génocide à Gaza: J 578!! Au moins les choses deviennent claires: 'Israël' déclare “renoncer” au cessez-le-feu à Gaza...

... annonçant l'occupation jusque fin 2025

Des sources égyptiennes ont déclaré à Al Arabiya ce 2 mai qu''Israël' est revenu sur les termes d'un cessez-le-feu à Gaza convenu ces derniers jours, exigeant la poursuite de l'opération militaire dans la bande de Gaza et le maintien de ses effectifs sur place jusqu'à la fin de l'année.

Cette nouvelle intervient alors que l'armée israélienne a déclaré que le retour des 59 otages toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza est l'objectif le plus important de la guerre, contrairement à la position du 1er ministre israélien B. Netanyahu, qui a déclaré jeudi que la “victoire” sur le mouvement de résistance palestinien, et non le retour des otages, est l'objectif premier.

“La mission prioritaire de l'armée israélienne, c'est notre obligation morale de ramener les otages. La deuxième mission est de vaincre le Hamas. Nous travaillons à la réalisation de ces deux objectifs, le retour des otages étant en tête des priorités”, a déclaré un responsable militaire qui s'est adressé aux journalistes en début de semaine.

Les forces d'occupation se préparent à une offensive massive qui prévoit la mobilisation d'un grand nombre de réservistes et de soldats dans de nouvelles zones de Gaza, selon l'armée.

Les déclarations de Netanyahu jeudi sont intervenues alors que les familles des otages détenus à Gaza accusent le 1er ministre de saboter un accord de trêve potentiel et de dissimuler des informations sur les 59 otages restants.

“24 personnes sont encore en vie, 59 au total, et nous voulons ramener les vivants et les morts”, a déclaré Netanyahu, dont l'épouse a déclaré lundi que le nombre d'otages vivants est inférieur au chiffre officiel cité par son mari.

“C'est un objectif très important”, a poursuivi Netanyahu, avant d'ajouter: “Mais l'objectif suprême des combats est la victoire sur nos ennemis, et nous l'atteindrons”.

La première phase de l'accord, d'une durée de 42 jours, a expiré le 2 mars, Netanyahu ayant refusé de négocier les termes d'une deuxième phase qui aurait exigé le retrait total des forces israéliennes de Gaza.

‘Israël’ a imposé un nouveau blocus sur la bande de Gaza le 2 mars et a repris ses attaques le 18 mars.

La deuxième phase de l'accord aurait vu le Hamas libérer 24 prisonniers encore présumés vivants, tous anciens soldats ou réservistes israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023.

Le 29 avril, le ministre israélien des Finances, B. Smotrich, a déclaré qu'’Israël’ ne cessera les combats qu'après la partition de la Syrie et le déplacement forcé de “centaines de milliers” de Palestiniens de Gaza.

“Avec l'aide de Dieu et la bravoure de vos frères d'armes qui continuent de se battre en ce moment même, nous mettrons fin à cette campagne lorsque la Syrie sera démantelée, le Hezbollah vaincu, l'Iran débarrassé de sa menace nucléaire, Gaza nettoyée du Hamas et que des centaines de milliers de Gazaouis auront quitté la bande de Gaza pour d'autres pays, que nos otages auront été libérés, certains pour retrouver leurs foyers et d'autres pour être enterrés en ‘Israël’, et que l'État d'’Israël’ sera plus fort et plus prospère”, a déclaré le ministre d'extrême-droite lors d'un rassemblement à la yeshiva Eli.

Al Jazeera a rapporté que, selon des sources médicales, au moins 22 personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes sur la bande de Gaza rien que ce vendredi, dont neuf membres d'une même famille lors d'une frappe sur Bureij, dans le centre de Gaza.

Vendredi également, le coordinateur humanitaire Amjad Shawa à Gaza a averti que de plus en plus d'enfants risquent de mourir de malnutrition, car “toute la bande de Gaza meurt de faim” en raison du blocus israélien sur l'aide humanitaire, qui a commencé il y a 60 jours.

La guerre menée par ‘Israël’ contre Gaza a fait au moins 52.418 morts (recensés-ndlr.MCP) et 118.091 blessés parmi les Palestiniens, selon le ministère de la Santé de l'enclave. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a revu le bilan à plus de 61.700 morts, affirmant que des milliers de personnes portées disparues sous les décombres sont présumées mortes.

Rédaction The Cradle -

02.05.25