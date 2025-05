!!Génocide à Gaza: J 574!! Après avoir bouté le feu un peu partout, le régime terroriste israélien implore l'aide internationale pour lutter contre le feu qui ravage les alentours de Jérusalem

Un incendie géant s’est déclaré ce mercredi dans la région de Jérusalem qui avait déjà été ravagée par le feu la semaine dernière

La police israélienne a fermé l’autoroute entre Jérusalem et Tel-Aviv et évacué des communes le long de cet axe routier en raison d’incendies dans la zone.

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a, de son côté, ordonné à l’armée de se déployer pour maîtriser les incendies qui se propagent rapidement à l’ouest de Jérusalem. "Nous sommes en situation d’urgence nationale et toutes les forces disponibles doivent être mobilisées pour sauver des vies et maîtriser les incendies", a déclaré le ministre.

Des localités situées à environ 30 kilomètres à l’ouest de Jérusalem ont été évacuées, ont rapporté les médias israéliens, montrant des images d’équipes de pompiers luttant contre les flammes.

En raison des conditions météorologiques, la ministre chargée de l’organisation des cérémonies nationales, Miri Regev, a annoncé l’annulation de la principale manifestation du Jour de l’Indépendance prévue mercredi soir à Jérusalem.

Les services d’urgence du Magen David Adom (MDA) ont déclaré avoir pris en charge au moins 22 personnes légèrement blessées, ajoutant que le seuil d’alerte avait été relevé à son niveau maximal.

Des températures élevées et des vents forts ont permis aux incendies de se propager rapidement dans les zones boisées, ce qui a entraîné l’évacuation d’au moins cinq localités, a précisé la police.

Selon le site israélien Tribune juive, le commandant des pompiers du district de Jérusalem ajoute: "Le feu se comporte différemment de tout ce que nous avons déjà vu: toutes les localités menacées seront évacuées".

Les médias israéliens ont indiqué qu’un dispositif exceptionnel a été déployé pour maîtriser les flammes: 63 unités de pompiers, une flotte aérienne composée de 11 avions bombardiers d’eau, 2 hélicoptères et plusieurs engins terrestres spécialisés.

Des soldats sont arrivés sur les lieux dès le milieu d’après-midi, selon un journaliste de l’AFP qui les a vus aider à l’évacuation de personnes piégées sur les routes entre d’épais nuages de fumée noire.

Selon le Times of Israël, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a demandé l’aide de renforts internationaux, citant Chypre, la Croatie, l’Italie, la France et la Grèce. Il semble que Chypre et la Grèce aient décliné.

La semaine dernière, lorsque des incendies dans la même zone s’approchaient de Jérusalem, le 1er ministre Netanyahu avait dit envisager de demander des renforts internationaux, avant que les feux ne soient finalement maîtrisés.

Les équipes de pompiers israéliennes poursuivent ce jeudi leurs efforts pour maîtriser les incendies qui se sont déclarés dans les montagnes de Jérusalem occupée, ravageant de vastes étendues de forêts. Israël a sollicité une aide internationale alors que les divergences politiques internes au sujet de l’incident s’approfondissent.

Selon des estimations préliminaires du «Fonds national juif», les flammes ont consumé environ 1.170 hectares, d’après le journal hébreu Yediot Aharonot.

Les incendies ont détruit des parties de la “forêt d’Eshtaol”, du parc “Canada” entièrement brûlé, du parc “Anava”, de la zone de “Derekh Burma” et de la “forêt de Shoresh”, à l’ouest de Jérusalem occupée, selon le même journal.

Les incendies restent actifs en neuf foyers entre Jérusalem et Tel-Aviv, selon l’administration des pompiers et des secours. Les zones concernées incluent Beit Meir, Shoresh, Sha’ar HaGai, Neve Ilan, Mesilat Zion, Neve Shalom, le parc Canada et Anava.

Divergences internes

Les incendies ont mis en lumière des divergences entre l’armée d’occupation israélienne et la police, sous la direction de Ben Gvir. Le journal hébreu Maariv a rapporté que l’armée de l’air a accusé Ben Gvir de diffuser une fausse version concernant la coordination de l’utilisation des avions “Shamshon” dans les efforts d’extinction.

Il est fait état d’un mécontentement au sein de l’armée de l’air après les déclarations de Ben Gvir affirmant avoir ordonné l’activation des avions “Shamshon” pour combattre les incendies. L’armée de l’air a accusé Ben Gvir et la direction des pompiers de négligence et d’un manque de volonté de faire décoller ses avions dès les premières heures de l’incendie, afin de “réduire les coûts”.

Un responsable de l’armée de l’air a déclaré à Maariv: “Nous disposons d’un système de prévisions météorologiques militaires et nous avons compris que les conditions météo allaient devenir difficiles et instables dans les jours à venir, ce qui provoquerait de grands incendies.”

Il a ajouté: “Sur la base de ces prévisions, nous avons contacté l’administration des pompiers et proposé d’utiliser les avions Shamshon pour aider à éteindre les flammes, mais ils ont refusé.” Ben Gvir a quant à lui annoncé que, sur ses instructions, l’un des avions “Shamshon” avait commencé à participer aux opérations d’extinction.

Aides internationales

Dans le cadre des aides internationales attendues, la France a annoncé l’envoi d’un avion de lutte contre les incendies en Israël pour contribuer à l’extinction des feux dans les montagnes de Jérusalem. L’Espagne, la Roumanie, la Croatie et l’Italie enverront également des hélicoptères et d’autres formes d’assistance, selon un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères.

Jeudi matin, l’autorité des pompiers a déclaré que 119 de ses équipes, accompagnées d’avions, travaillaient à éteindre les incendies dans 11 zones. Elle a ajouté que des aides extérieures de Chypre et d’Italie étaient attendues pour participer aux efforts.

Les incendies ont entraîné l’interruption du trafic ferroviaire entre Tel-Aviv et Haïfa. La chaîne israélienne Channel 12 a dû quitter ses studios principaux à Jérusalem en raison de la proximité des flammes, et diffuser depuis d’autres lieux.

Des équipes de secours de l’armée d’occupation, des véhicules anti-incendie de l’armée de l’air et des avions fournissant des images aériennes ont participé aux efforts d’extinction et à l’évacuation des résidents dans les montagnes de Jérusalem. Le feu s’est étendu vers la colonie de Modi’in, et la police a commencé à évacuer d’autres colonies et localités.

La chaîne israélienne Kan a révélé hier que l’Autorité palestinienne (toujours aussi servile) avait proposé à l’occupation une aide pour éteindre les incendies qui s’approchaient des colonies de Jérusalem, mais le gouvernement israélien n’a pas répondu à cette offre.

Le feu a également encerclé les forces d’occupation à l’intérieur des bases militaires, des gares et des routes principales.

Après avoir évalué la situation, la police israélienne a également recommandé «de poursuivre les préparatifs opérationnels en vue d’une éventuelle évacuation des habitants d’al-Quds (Jérusalem) et des environs».

Dans ce contexte, l’autorité israélienne des incendies a indiqué que « dans le meilleur des cas, nous pourrons peut-être contrôler les incendies demain matin », faisant référence aux pays qui enverront des avions d’aide jeudi matin, suite à un appel du ministre israélien des Affaires étrangères.

La chaîne israélienne Channel 7 a rapporté que «suite à une évaluation conjointe de la situation entre le ministre de la Sécurité nationale et le commissaire général de la police, il a été décidé de déployer massivement les forces de police dans tout le pays, dans le but de prévenir les incendies criminels».

Pertes israéliennes dues aux incendies

Les médias israéliens ont cité l’armée de l’air qui a déclaré: "Nous avons demandé aux pompiers d’éteindre les incendies aux premières heures du matin, mais les pompiers ont refusé".

Selon une estimation préliminaire du Yedioth Ahronoth, «le coût de la reconstruction après les grands incendies pourrait atteindre des centaines de millions de shekels». De son côté, un haut responsable du ministère des Finances, se basant sur l’expérience passée, a estimé que «le coût de la reconstruction après des incendies majeurs pourrait atteindre plus d’un milliard de shekels, selon l’ampleur de leur propagation».

Yedioth Ahronoth a noté que «la partie qui finance les dommages, qu’il s’agisse de l’État ou des compagnies d’assurance, dépend des résultats de l’enquête sur l’incendie», ajoutant, «Dans tous les cas, l’État devra financer les dégâts massifs causés aux infrastructures, aux routes et aux forêts, et aider ceux qui ne sont pas assurés ».

Échange d’accusations d’échec

Des sources de sécurité, s’adressant à la chaîne Channel 12, ont vilipendé la police et les pompiers, soulignant qu’ils «ont échoué et qu’il y a un manque total de coordination».

Des sources de sécurité ont ajouté qu’ils «ont ignoré les avertissements émis par l’armée concernant la possibilité d’incendies au cours de la journée».

Parallèlement, de vives critiques ont également été adressées au ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui, selon les médias israéliens, «a entravé l’achat d’hélicoptères de lutte contre les incendies qui auraient pu aider à éteindre l’énorme incendie».

La cause de l'incendie reste inconnue. Le commandement du Front intérieur de l’armée israélienne a déclaré: "Nous ne savons toujours pas comment ce feu a commencé."

Rédaction MCP -

01.05.25