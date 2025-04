!!Génocide à Gaza: J 568!! L’internationale colonialiste contre les Palestiniens

«Pour le colonisé, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon», disait Frantz Fanon





Les sionistes ont mis en place une stratégie militaire qui inverse le propos du célèbre psychiatre anticolonialiste. Benyamin Netanyahu dit à la face du monde aujourd’hui: «Pour le colonisateur ‘israélien’, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colonisé palestinien». En direct et en temps réel, ‘Israël’ extermine les damnés de la Terre en Palestine.

Le projet de reconnaissance d’un Etat palestinien formulé par Emmanuel Macron arrive trop tardivement pour être crédible et n’aura aucun effet sur la détermination exterminatrice des sionistes. Le président français n’a pas pris la moindre mesure de rétorsion contre ‘Israël’. Au contraire. Il avait déclaré que la France n’exécuterait pas le mandat d’arrêt de la Cour Pénale Internationale émis contre Benyamin Netanyahu si celui se rendait en France. Emmanuel Macron restera toujours un inconditionnel d’’Israël’!

Les Etats-Unis intensifient leur aide militaire au projet d’extermination des Palestiniens de Gaza. Les Emirats Arabes Unis ont mis en place un radar en Somalie pour surveiller l’activité des révolutionnaires Yéménites en mer Rouge et intercepter les missiles envoyés depuis le Yémen. L’Arabie saoudite participe actuellement, aux côtés des Etats-Unis, aux bombardements du Yémen. Les Turcs négocient avec les dirigeants «israéliens» le partage de la Syrie...

Il existe bien une internationale du crime organisé piloté par le gang des criminels qui dirigent depuis Washington et Tel-Aviv. Gaza, c’est la Commune de Paris en plus monstrueux. Pour contrer les révolutionnaires parisiens en 1871, toutes les factions bourgeoises et réactionnaires se sont coalisées pour exterminer 20.000 ouvriers en plein Paris.

A l’échelle de la planète, il y a aujourd’hui une large coalition internationale, l’internationale colonialiste, avec ses vassaux et traîtres arabes, pour noyer dans le sang le projet de libération nationale de la Palestine.

A Paris en 1871 ou à Gaza en 2025, les déshérités doivent se soumettre ou mourir en masse. La bourgeoisie du 19è siècle n’aurait rien à envier à la bourgeoisie du 21è siècle quant aux méthodes utilisées pour conserver ses privilèges et son pouvoir.

Les sionistes et les impérialistes rêvent d’en finir avec les Palestiniens et tous les peuples révolutionnaires de la région. Ils rêvent de construire des maisons coloniales et des hôtels de luxe sur les cadavres des Gazaouis et enterrer définitivement la libération du peuple palestinien.

Si le pouvoir français a réussi à briser le rêve d’une société égalitaire en 1871, l’impérialisme ne parviendra pas aujourd’hui à éteindre la flamme dans le cœur de chaque palestinien de voir enfin une Palestine libre et souveraine. Certes la situation est très difficile pour la résistance palestinienne et ses alliés, mais existe-t-il d’autres choix que de continuer la lutte coûte que coûte?

Frantz Fanon nous avait averti sur le colonialisme: «Le colonialisme n’est pas une machine à penser, n’est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l’état de nature et ne peut s’incliner que devant une plus grande violence.»

Les Palestiniens connaissent cette violence coloniale à l’état pur depuis 1948. Ils résistent par tous les moyens. Ils résistent au terrorisme quotidien de la violence coloniale. Leur lutte est légitime. Indiscutable. Ils doivent détruire le colonialisme pour ne pas être détruits.

Avant de reconnaître éventuellement un Etat palestinien, Emmanuel Macron devrait d’abord reconnaître la légitimité des Palestiniens à résister contre l’oppresseur sioniste. Contre tous les chantages, les marchandages et l’hypocrisie, contre Benyamin Netanyahu, Emmanuel Macron, Donald Trump et contre tous les vassaux arabes, contre tous les racistes de droite et de gauche, les Palestiniens ne renonceront jamais et suivront le chemin de la lutte de libération nationale jusqu’à la victoire.

Palestine vivra! Palestine vaincra!

Liban vivra! Liban vaincra!

Yémen vivra! Yémen vaincra!





Rédaction Comité Action Palestine -

19.04.25