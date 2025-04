!!Génocide à Gaza: J 565!! Puisque rien ni personne ne les arrête, les colons poursuivent leurs vols au détriment des Palestiniens

Des dizaines de colons israéliens armés ont pris d'assaut un village à l'est de la Cisjordanie, attaquant des propriétés palestiniennes. Les violences commises par les colons, sous la protection de soldats israéliens, se multiplient dans toute la Palestine

Hassan Mleihat, coordinateur de l'Organisation al-Baydar pour la défense des droits des Bédouins, a déclaré que ce samedi 19 avril, des colons extrémistes ont fait irruption dans le village de Ras Ein al-Auja avec leurs troupeaux de moutons, faisant paître le bétail près des maisons palestiniennes.

Les colons sionistes ont vandalisé les propriétés des habitants et tenté de les empêcher d'accéder à leurs terres.

’’Les attaques des colons contre les communautés bédouines se sont considérablement intensifiées et menacent désormais tous les aspects de la vie bédouine’’, a averti Mleihat.

Ailleurs, dans le village de Khirbet al-Deir, situé à 10 kilomètres au sud-ouest de Bethléem, des colons israéliens ont volé des pompes à eau qui servent à irriguer les fermes des agriculteurs palestiniens.

Outre ces dernières attaques, le nord de la vallée du Jourdain est depuis des années régulièrement la cible d’attaques commises par des colons illégaux et par les forces d’occupation israéliennes.

À noter que depuis la formation du cabinet du 1er ministre Benjamin Netanyahu fin 2022, on assiste à une nette augmentation d'agressions de colons israéliens contre les Palestiniens, notamment sur le flanc nord de la Cisjordanie.

De nombreuses attaques contre des biens palestiniens, notamment des incendies criminels et des graffitis, ont lieu régulièrement dans les territoires occupés, notamment en Cisjordanie.

Cependant, les autorités du régime sioniste poursuivent rarement les agressions des colons contre des Palestiniens et leurs biens, classant la grande majorité des dossiers sans suite, dû à l'absence délibérée d'enquêtes policières appropriées.

L'armée israélienne a lancé son offensive contre la Cisjordanie occupée le 21 janvier sous le prétexte de cibler les combattants de la Résistance liés au Bataillon de Jenin.

Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, au moins 952 Palestiniens ont été tués par les troupes et les colons israéliens, et plus de 7.000 autres blessés en Cisjordanie.

Toutefois, en juillet dernier, la Cour internationale de justice (CIJ) a déclaré que l’occupation à long terme des territoires palestiniens par ‘Israël’ était illégale, exigeant l’évacuation de toutes les colonies de Cisjordanie et de Quds-Est.





Il est aussi rapporté que des colons ont attaqué des terres et des biens palestiniens à Ramallah et dans la vallée du Jourdain nord.

La municipalité de Sinjel, au nord-est de Ramallah, a rapporté qu’un certain nombre de colons ont installé une tente sur le site archéologique de ‘Tell’, dans les terres méridionales de Sinjel et de la ferme orientale, et ont procédé à des incendies autour de la tente dans le but de s’emparer de davantage de terres des deux localités.

Dans le même contexte, des colons ont agressé un réseau d’eau utilisé pour l’irrigation des cultures d’un fermier dans la vallée du Jourdain nord.

Des sources locales ont indiqué que des colons ont attaqué des réseaux d’eau servant à irriguer des cultures sur une superficie de 150 dunums pour un fermier près du village de Bardala, dans la vallée du Jourdain nord. (1 dunam = 1.000m²)

Au cours des derniers mois, des colons ont également établi une colonie illégale à l’ouest du village et ont commencé à attaquer les habitants et leurs biens, sous la protection de l’armée d’occupation.

D’autres colons ont rasé, ce dimanche, des terres agricoles appartenant à des citoyens du village d’Umm Safa, au nord-ouest de Ramallah, au centre de la Cisjordanie occupée. Par ailleurs, un groupe de colons a pris d’assaut le site Shalal Al-Auja, près de Jéricho.

Marwan Al-Sabbah, président du conseil local d’Umm Safa, a indiqué qu’un certain nombre de colons ont commencé, dès les premières heures de la journée, à niveler des parcelles de terres situées entre les villages de Deir Sudan et Umm Safa, au nord.

Il a rappelé que, quelques jours auparavant, les forces d’occupation avaient déjà détruit des centaines de dunams de terres dans la zone de Jabal Al-Ras, à l’est du village, et arraché environ 300 arbres. Les opérations de colonisation se poursuivent maintenant vers le nord, dans le but d’étendre l’avant-poste colonial installé dans cette région.

La zone de Jabal Al-Ras fait l’objet de nombreuses pressions de la part des colons et des forces d’occupation. Depuis plusieurs mois, leurs engins ont rasé plus de 300 dunams de terres plantées d’oliviers et de vignes.

Ce point de la situation ne peut omettre de parler de Jérusalem où des groupes de colons sionistes ont renouvelé leur attaque profanatrice contre les cours saintes de la mosquée Al-Aqsa, effectuant des rituels talmudiques, sous la protection militaire renforcée des forces armées du régime terroriste sioniste.

Des sources jérusalémites ont rapporté que des groupes de colons ont pris d’assaut les cours de la mosquée, par la porte des Maghrébins, la profanant et exécutant des danses provocatrices.

Ces sources ont indiqué que les forces armées d’occupation ont sécurisé l’invasion profanatrice des colons , dans un contexte de mesures militaires renforcées autour de la mosquée et de la vieille ville de la ville sainte.

Dans un même contexte, les autorités d’occupation ont empêché les chrétiens palestiniens d’atteindre la ville de Jérusalem et l’église Saint-Pierre.

Les communautés chrétiennes célèbrant le Samedi Saint, l’un des jours les plus saints de la foi chrétienne et faisant partie des célébrations de Pâques, affluent chaque année à Jérusalem, pour participer à ce rituel historique, malgré les restrictions de sécurité imposées par la police d’occupation.

Dans une démarche qui s’ajoute à la série de projets sionistes visant à judaïser la vieille ville, les autorités du régime colonial ont lancé le projet «Al-Buraq Elevator», qui vise à relier le quartier juif à la place Buraq à l’ouest de la mosquée Al-Aqsa, via une plate-forme électrique souterraine.

L’ascenseur s’étend jusqu’à une profondeur d’environ 26 mètres et se connecte à un tunnel piétonnier de 65 mètres de long, nécessitant des travaux d’excavation souterrains importants et méticuleux.

Les observateurs estiment que l’ascenseur n’est pas seulement un moyen de transport, mais plutôt une tentative de consolider le contrôle sioniste sur le complexe de la mosquée Al-Aqsa et de faciliter les incursions des colons extrémistes sionistes dans la mosquée et les cours environnantes.

Les forces armées de l’entité usurpatrice imposent des restrictions strictes aux Palestiniens, dans la vieille ville de Jérusalem pour sécuriser les incursions des colons, tandis qu’elles ont transformé la ville de Jérusalem et sa vieille ville en caserne militaire, à l’occasion de la fête de Pessah.

Le Centre d’information palestinien Moata a signalé une escalade dans la vague d’incursions de colons dans la mosquée Al-Aqsa. Durant la fête dite de Pessah, un total de 6.768 colons sionistes ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa pour célébrer Pessah, soit le nombre le plus élevé d’incursions à Al-Aqsa, depuis 2003.

En parallèle, des colons extrémistes, dont le ministre de la Sécurité nationale du gouvernement d’extrême-droite, Itamar Ben-Gvir, ont pris d’assaut et profané la mosquée Ibrahimi à Hébron.

Le Hamas avait précédemment confirmé que la profanation des cours de la sainte mosquée Al-Aqsa, par des troupeaux de colons, sous la protection des forces armées d’occupation «nazie sioniste», et leur exécution de rituels talmudiques, ainsi que leurs tournées provocatrices dans ses cours saintes; il s’agit d’une nouvelle violation du caractère sacré de la mosquée bénie et d’une continuation des tentatives du gouvernement d’occupation terroriste de judaïser la mosquée Al-Aqsa et Jérusalem et d’effacer leur identité arabo-islamique.

Enfin, le Hamas a appelé le peuple palestinien, en particulier à Jérusalem occupée, mais aussi dans tous les territoires occupés et en Cisjordanie, à intensifier leur présence à la mosquée Al-Aqsa, à affronter les tentatives des colons d’y imposer un régime de judaïsation et à intensifier les affrontements avec l’armée d’occupation et ses colons, pour défendre la terre, les lieux saints et la cause nationale palestinienne.

Rédaction MCP -

21.04.25