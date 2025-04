!!Génocide à Gaza: J 562!! Marwan Barghouti: 23 ans de prison, 23 ans de lutte continue

LIBÉREZ MARWAN BARGHOUTI – LIBÉREZ LA PALESTINE DE LA MER AU JOURDAIN

Mouvement Citoyen Palestine – 23 ans de prison, 23 ans de lutte continue

Marwan Barghouti. Député palestinien. Leader de la résistance. Figure du Fatah. Enfermé depuis avril 2002 dans les geôles de l’occupation sioniste. Cela fait 23 ans qu’il endure l’enfermement, non pour des crimes, mais pour ce qu’il incarne: la légitimité de la lutte palestinienne, le refus de la reddition, de la collaboration, les illusions d’Oslo. Marwan Barghouti, c’est la dignité d’un peuple colonisé, dépossédé, humilié — mais jamais vaincu.

Sa condamnation inique par un tribunal colonial illégitime, les tortures, l’isolement, les privations de soins: tout cela témoigne du caractère raciste, colonial et impérialiste du régime israélien. M.Barghouti n’est pas un criminel: c’est un otage politique, à l’image de Nelson Mandela. Un homme qui incarne l’intransigeance de la justice, le refus de plier, même derrière les barreaux.

Mais ce texte n’est pas qu’un hommage. C’est un rappel politique et mémoriel. Car son arrestation, loin de n’être qu’un événement du Proche-Orient, a provoqué un séisme ici même, à Bruxelles: dans les quartiers populaires, dans les foyers d’enfants d’immigrés marocains, dans les consciences en construction de jeunes issus de l’immigration postcoloniale. C’est à ce moment-là que nous avons décidé d’entrer dans l’histoire politique par nous-mêmes.

Le Mouvement Citoyen Palestine, dont nous sommes les héritier·e·s, est né dans les jours qui ont suivi son arrestation. Ce n’était pas un hasard. Ce fut un acte de rupture et d’affirmation politique.

À l’époque, les grandes structures comme l’Association Belgo-Palestinienne nous semblaient trop consensuelles, trop éloignées des réalités des quartiers, trop frileuses dans leur langage et leur stratégie. Elles parlaient de la Palestine, mais pas depuis la Palestine, pas depuis les ruelles de Gaza, les cages israéliennes, les trottoirs de Molenbeek ou de Cureghem.

Nous, jeunes des quartiers, enfants de l’immigration postcoloniale, voulions porter une parole populaire, autonome, radicale. Nous voulions sortir des colloques feutrés, des appels creux au "dialogue", des langages diplomatiques anesthésiés. Nous voulions du boycott actif, de la rue, des mégaphones, des banderoles faites à la main, de la solidarité en actes.



Une Palestine vivante, insoumise, connectée à nos propres luttes ici: contre le racisme d’État, contre les violences policières, contre les discriminations systémiques, contre l’islamophobie d’État.

Le Mouvement Citoyen Palestine fut ainsi la première organisation autonome sur la Palestine en Belgique fondée par et pour des enfants de l’immigration. Et il faut rendre hommage à celles et ceux qui l’ont fait naître et exister dès les premiers jours: Karima, Leïla, Nathalie, Rachid, Mohssin, Ahmed, Meriem, Amina, Bétül, Badr…



Des noms, des visages, des trajectoires mêlées, à la croisée du combat antiraciste ici et du combat anticolonial là-bas. Ce fut notre acte d’autodétermination politique. Notre manière de dire que la Palestine n’est pas une cause étrangère, mais une composante de notre mémoire postcoloniale, de notre condition politique ici et maintenant.

Aujourd’hui, en réaffirmant notre soutien à Marwan Barghouti, nous soutenons bien plus qu’un homme: nous soutenons une mémoire vivante, une continuité de luttes, une génération debout face à l’effacement. Nous refusons la trahison des luttes, la dépolitisation des solidarités, les récupérations opportunistes.

Nous disons:

Liberté pour Marwan Barghouti !

Liberté pour toutes les prisonnières et tous les prisonniers politiques palestiniens !

Ni oubli, ni pardon pour le colonialisme sioniste !

Le peuple palestinien a le droit de résister — par tous les moyens nécessaires, comme le reconnaît le droit international.

Et nous, enfants d’immigrés, enfants du Maroc post-indépendance et de la Belgique post-coloniale, affirmons sans détour:

Notre solidarité ne se négocie pas.

Elle s’enracine dans la lutte.

Elle marche aux côtés des peuples.

Elle ne compose jamais avec l’oppression.

Oui, nous soutenons la résistance palestinienne sous toutes ses formes — politique, populaire, sociale, culturelle, armée —

Jusqu’au retour des réfugiés.

Jusqu’à la fin de l’occupation.

Jusqu’à la chute de l’apartheid.

Jusqu’à la libération totale de la Palestine — de la mer au Jourdain.

Marwan Barghouti n’est pas un criminel.

C’est l’État d’Israël qui l’est.

Il est prisonnier parce qu’il incarne une unité populaire que l’occupation redoute.

Parce qu’il représente une conscience politique qu’aucune prison ne pourra briser.

Alors, nous le disons haut et fort, comme un cri d’amour pour les peuples en lutte:

LIBERTÉ POUR MARWAN BARGHOUTI !

LIBERTÉ POUR TOUS LES PRISONNIERS PALESTINIENS !

SOUTIEN TOTAL À LA RÉSISTANCE !

PALESTINE VIVRA, PALESTINE VAINCRA !

Nous, enfants de colonisés devenus citoyens, n’avons aucun compte à rendre à ceux qui veulent discipliner notre colère.

Notre boussole, c’est la justice.

Notre mémoire, c’est celle des luttes.

Notre camp, c’est celui des peuples libres.

Et notre parole ne passera jamais par la modération.

Elle passera par la vérité.

Nordine Saïdi -

16.04.25