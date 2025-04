!!Génocide à Gaza: J 560!! UNRWA interdit par 'Israël': l’ONU en appelle à la justice internationale

‘ Israël’ a-t-il le droit d’interdire à une agence de l’ONU de travailler dans les territoires palestiniens occupés?

L’ONU a demandé à la Cour internationale de justice (CIJ) de se prononcer. Pas moins de 45 pays et organisations internationales ont soumis leurs exposés écrits, avant des audiences qui s’ouvrent le 28 avril à La Haye.

Une demande d’avis consultatif a été adressée à la CIJ par l’Assemblée générale des Nations-Unies, à la suite de l’interdiction de l’agence des Nations-Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) par ‘Israël’, le 28 octobre 2024, sur le territoire israélien comme dans les territoires palestiniens occupés.

La résolution adoptée le 19 décembre 2024 demande à la CIJ de préciser «quelles sont les obligations d’’Israël’, en tant que puissance occupante et membre de l’ONU, en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation (…) dans le Territoire palestinien occupé».

La loi adoptée par la Knesset, le parlement israélien, afin d’interdire UNRWA constitue une première dans l’histoire des Nations-Unies et du droit international. Elle va à l’encontre de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies de 1946, à laquelle ‘Israël’ est partie.





UNRWA déterminé à poursuivre ses opérations





Lors d’un point presse à Bruxelles le 26 mars, la directrice de la communication d’UNRWA, Juliette Touma, a expliqué que l’agence est confrontée à une «pression croissante» pour cesser ses opérations. Cependant, UNRWA demeure sur place et continue à apporter des soins de santé, d’éducation et de l’aide humanitaire.

’’ Durant le cessez-le-feu à Gaza, du 19 janvier au 2 mars, UNRWA a apporté de la nourriture à 2 millions de personnes à Gaza et ouvert de nouveau abris’’, a précisé Juliette Touma.

L’interdiction de l’UNRWA ne va pas sans conséquences . Dernier exemple en date, mentionné par Philippe Lazzarini, le directeur d’UNRWA: le 8 avril, des officiels israéliens de la municipalité de Jérusalem, accompagnés par des forces de sécurité, sont entrés de force dans six écoles de l’UNRWA à Jérusalem Est, pour leur donner des ordres de fermeture effective dans les 30 jours.

Quelque 800 filles et garçons sont directement impactés et ne vont probablement pas pouvoir terminer leur année scolaire, alors que les écoles de l’UNRWA sont protégées par les privilèges et immunités des Nations-Unies.

’’ Ces ordres illégaux de fermeture interviennent dans la foulée de la législation de la Knesset cherchant à réduire les opérations de l’UNRWA’’, a indiqué Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général, dans un point presse le 9 avril.





45 Etats et organisations internationales ont déposé des exposés écrits





Parmi les 45 Etats et organisations internationales ayant déposé des exposés écrits dans le cadre de cette procédure, on trouve le Secrétaire général de l’ONU, ainsi que les principaux concernés, ‘Israël’ et la Palestine.

Trois grandes puissances, les Etats-Unis, la Fédération de Russie et la Chine participent également, aux côtés d’importants acteurs du Moyen-Orient: l’Egypte, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l’Iran, la Ligue des Etats arabes et l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Onze pays européens – Belgique, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Slovénie – ont aussi envoyé leurs exposés écrits.





Les autres procédures concernant Israël et la Palestine auprès de la CIJ





Parmi les Etats intéressés par cette procédure consultative, on retrouve plusieurs des 15 pays qui ont manifesté leur intention de participer – dans une affaire séparée – à la plainte de l’Afrique du Sud contre ‘Israël’ pour génocide à Gaza devant la CIJ. Dans ce groupe se trouvent la Belgique, l’Espagne et l’Irlande, de même que la Turquie, le Chili et la Bolivie.

C’est dans le cadre de cette plainte que la CIJ a demandé le 24 mai 2024 à ‘Israël’ de suspendre son opération militaire à Rafah, une ordonnance qu’’Israël’ n’a pas respectée. La procédure est toujours en cours.

Un autre avis consultatif avait été demandé par l’Assemblée générale des Nations-Unies à la CIJ en décembre 2022, avant le conflit actuel, sur «les conséquences juridiques des politiques et pratiques d’’Israël’ dans les Territoires occupés, y compris Jérusalem-Est».

Des audiences historiques se sont tenues en février 2024, avec la participation record de 52 pays et trois organisations internationales. Dans son avis rendu le 19 juillet 2024, la CIJ a jugé que les politiques et pratiques d’’Israël’ dans les territoires palestiniens occupés, définis comme «une seule unité territoriale comprenant la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza», ne sont pas conformes à la loi internationale.

Ce caractère illicite contraint ‘Israël’ «à l’obligation de mettre fin à sa présence dans les territoires palestiniens occupés dans les plus brefs délais, (…) et de réparer les dommages causés à toutes les personnes morales et physiques concernées.»

Cet avis consultatif, qui n’a pas de force juridique contraignante, s’ajoute à la jurisprudence existante et donne une indication du sens de l’application du droit international.