!!Génocide à Gaza: J 557!! "Un génocide pour compléter le plan de nettoyage ethnique de la Palestine"

Francesca Albanese s'exprimait à l'occasion d'une interview accordée à l’Agence de presse turque Anadolu, en marge d'un événement de deux jours, les 5 et 6 avril à Pantin, en banlieue parisienne

"Je vois la défaite à Gaza comme une défaite de l'humanité. Ce n'est pas seulement les Palestiniens de Gaza, ce n'est pas seulement les Palestiniens", a-t-elle déclaré, affirmant que le conflit est entré dans une phase d'accélération du génocide.

"On est dans une phase d'accélération du génocide pour compléter le plan de nettoyage ethnique de la Palestine", a-t-elle déploré avant d'expliquer qu'’Israël’ a saisi le contexte européen et américain pour étendre sa colonisation.

Ils "veulent l'annexion de la Cisjordanie et de Gaza, ils ont pris ce moment historique, avec la faiblesse de l'Europe et l'agressivité des États-Unis, comme une opportunité pour avancer la conquête de ce qui reste, pas seulement de la Palestine, mais du Moyen-Orient", a-t-elle constaté, faisant remarquer que "les attaques continuent envers le Liban, envers la Syrie".

"C'est clair qu'’Israël’ veut la terre entre la Méditerranée et le Jourdain pour exercer sa souveraineté", a soutenu la rapporteuse de l'Onu, affirmant que l'agression ne va pas s'arrêter.

"On est fou si on pense qu'Israël va s'arrêter là!", a-t-elle insisté, rappelant pourtant l'obligation, conformément au droit international, d'arrêter l'occupation, le génocide et l'apartheid.

"Le droit international nous dit ce qu'on doit faire: terminer l'occupation, terminer le génocide, terminer l'apartheid", a-t-elle plaidé tirant la conclusion que les Palestiniens paient aujourd'hui l'antisémitisme commis par les Européens il y a 80 ans.

"Le prix de l'antisémitisme européen était payé par les Palestiniens et, aujourd'hui, continue à être payé par les Palestiniens, parce qu'ils ne sont pas protégés, au nom de ce que l'on a fait, nous, les Européens, au peuple juif", a-t-elle noté.

Pour rappel, ‘Israël’ a repris le 18 mars dernier sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza en y lançant des frappes d’une ampleur et d’une violence sans précédent, en violation d'un accord de cessez-le-feu, conclu le 19 janvier, suite à une médiation du Qatar avec l’aide des États-Unis et de l’Égypte.

Alors que le Hamas a respecté les termes de la première phase, le 1er ministre israélien B.Netanyahu, lui-même visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), a refusé d'entamer la seconde phase dudit accord de cessez-le-feu, pour satisfaire les extrémistes de sa coalition au pouvoir, selon des médias israéliens.

Depuis octobre 2023, le bilan de la guerre israélienne, déclarée au mouvement Hamas dans la bande de Gaza, a atteint 50.846 morts et 115.729 blessés, selon le dernier bilan du ministère de la Santé de l’enclave palestinienne assiégée, mercredi 9 avril (chiffres que tout le monde sait en-deça de la réalité mais que les moyens disponibles sur place ne permettent pas de préciser au stade actuel-ndlr.MCP).





Rédaction Agence Anadolu -

10.04.25