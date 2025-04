!!Génocide à Gaza: J 556!! Après 10 ans de détention, le régime terroriste israélien libère enfin Ahmad Manasra

'Israël’ libère Ahmad Manasra, arrêté à l’âge de 13 ans (il y a 10 ans)

'Israël' a libéré le détenu palestinien Ahmad Manasra après dix ans de prison. Il a été arrêté à l'âge de 13 ans.

La Société des prisonniers palestiniens (PPS) a rapporté que Ahmad Manasra a subi des tortures physiques et psychologiques de la part des autorités pénitentiaires depuis son arrestation à l'âge de 13 ans, passant de longues périodes à l'isolement.

Ahmad Manasra devait être libéré à la prison de Nafha, où sa famille l'attendait pour l'accueillir, mais 'Israël' l'a libéré dans la ville de Bir as-Sabi, loin de la prison.

Ahmad a été condamné à une peine de 12 ans, réduite par la suite à neuf ans, pour avoir accompagné son cousin Hassan qui aurait poignardé des colons israéliens près de la colonie illégale de Pisgat Ze'ev à Jérusalem-Est occupée en 2015.

Ahmad a été accusé de meurtre bien qu'il n'ait pas participé à l'attaque, ce que le tribunal a reconnu.

Hassan, qui n'avait que 15 ans à l'époque, a été abattu par un colon israélien, tandis que Ahmad a été victime de fractures du crâne et d'hémorragies internes après avoir été battu par une foule israélienne et écrasé par un automobiliste israélien.

Des vidéos montrant Ahmad gisant sur le sol, blessé et en sang, alors que des colons israéliens se moquaient de lui, ont suscité une condamnation mondiale.

Quelques heures seulement après sa libération, 'Israël' a ordonné l'assignation à résidence d'Ahmad jusqu'à dimanche, avec une caution fixée à 3 000 shekels.

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations-unies pour les territoires palestiniens occupés, a déclaré que la libération d'Ahmad est un “immense soulagement” , mais qu'elle ne constitue pas une victoire.

“ J'espère sincèrement qu'Ahmed et sa famille pourront trouver le temps et l'espace nécessaires pour guérir les profondes blessures de ces dix tragiques dernières années” , a déclaré Mme Albanese.

Heba Morayef, directrice régionale d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a également déclaré:

“ La libération d'Ahmad Manasra aujourd'hui est une immense source de réconfort pour lui et sa famille, mais rien ne pourra effacer les années d'injustice, d'abus, de traumatisme et de mauvais traitements qu'il a endurés derrière les barreaux.