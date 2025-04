!!Génocide à Gaza: J 554!! «Les Palestiniens sont notre peuple. Ils sont nous.»

Derrière le silence dévastateur et la complicité de la culture et des médias occidentaux se cache une intention particulièrement vicieuse: infliger aux Palestiniens la forme la plus extrême et la plus brutale d’altérisation

Des gens qui n’ont pas d’importance quand ils sont en vie.

Des gens qui n’ont plus d’importance quand ils meurent.

Des gens qui n’ont plus d’importance lorsqu’ils sont battus et torturés de la manière la plus satanique et la plus barbare.

Des gens qui n’ont aucune importance quand ils sont bébés ou petits enfants, laissés à mourir seuls dans une tente d’hôpital, sans famille et sans personne pour les reconnaître.

Des gens qui n’ont pas d’importance quand ils sont décapités, bébés et tout-petits.

Des gens qui n’ont pas d’importance quand ils sont les corps d’une mère et de son enfant, ou de deux frère et sœur, se tenant l’un l’autre dans une dernière étreinte d’horreur.

Des gens qui n’ont pas d’importance et n’auront pas d’importance, peu importe ce qu’on leur fait, morts au centre du champ de vision de l’humanité pendant 18 mois – pendant 140 ans de sionisme, qui a toujours, toujours, été vil, intrigant et anti-humain – toujours, depuis la première minute où il a été conçu dans l’esprit du premier Européen sans âme et psychopathe.

Derrière ce silence délibéré, orchestré et produit en masse se cache une intention particulièrement vicieuse, et nous ne devons pas le prendre pour de la simple indifférence. Nous devons reconnaître le désir ardent, meurtrier et génocidaire qui le sous-tend.

La culture et les médias occidentaux ne restent pas simplement silencieux sur le génocide: ils y contribuent férocement; c’est leur plus grande joie et leur plus grand plaisir dans la vie que de voir les cultures blanches éradiquer les cultures basanées et noires. C’est leur fantasme, leur souhait, leur penchant, leur fétiche, leur dieu et leur mission dans la vie.

Il ne s’agit pas d’indifférence; il s’agit d’une aide calculée, pleinement engagée et enthousiaste à un meurtre de masse.

Nous ne devons pas et ne permettrons pas qu’on altère cette vérité, ni que quiconque s’en tire impunément.

Nous n’avons peut-être pas les armées ni la puissance de feu nécessaires pour l’arrêter, mais nous possédons la conscience collective de l’humanité.

Nous ne les laisserons pas altériser les Palestiniens, comme leur héritage culturel malsain leur dicte de le faire compulsivement chaque jour.

Nous pouvons insister, devons insister, insisterons pour le dire haut et fort à chaque minute de chaque jour :

L es Palestiniens sont notre peuple. Ils sont nous. Les bébés sont nos bébés. Les parents sont nos parents. Les familles sont nos familles. Les mosquées et les écoles sont nos mosquées et nos écoles.

Et vous, tous les chefs de la machine à tuer, êtes les membres les plus malades de la famille humaine, avec des cerveaux infectés par la rage et des cœurs détruits par la psychopathie.

Nous raconterons l’histoire telle quelle, à partir de maintenant et pour toujours. Personne n’échappera au jugement. Aucun individu, aucune institution.

L’altérisation absolue des Palestiniens échouera. L’humanité ne se souviendra de vous – les meurtriers et leurs complices – que comme d’une espèce de monstres extraterrestres. Car c’est tout ce que les colonisateurs occidentaux blancs ont toujours été et seront toujours.

Le corps humain te rejettera comme un virus, une espèce de putain de maladie.

Alon Mizrahi -

06.04.25