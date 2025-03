!! Génocide à Géza: J 533 !! Exigeons l'arrêt immédiat du génocide en Palestine et la fin des bombardements israéliens à Gaza!

Les bombardements israéliens ont repris à Gaza, avec un bilan déjà effroyable de plus de 1000 morts, principalement des femmes et des enfants, en moins de 48 heures. Alors que les gouvernements et les médias internationaux s’empressent de condamner l'«effondrement» du cessez-le-feu, nous savons que ce cessez-le-feu n’a jamais existé. Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est un génocide continu, une machine de destruction qui ne s’arrête jamais.

À Gaza, les bombardements font rage, mais ailleurs, 'Israël' a développé d'autres armes pour mener à bien son projet: la famine, la maladie, la déshumanisation. Des méthodes conçues pour tuer, pour effacer un peuple. La communauté internationale, avec ses discours hypocrites, continue de fermer les yeux, de soutenir ce régime d’apartheid, de jouer un rôle actif dans ce massacre.

Ce n'est pas juste Gaza. En Cisjordanie, 'Israël' déploie ses mêmes méthodes: massacres, expulsions forcées, destructions massives. Le but est clair: éradiquer le peuple palestinien et voler ses terres. 'Israël' s'attaque à la vie, à la culture, à l'existence de tout un peuple. C'est une guerre de domination, une guerre pour effacer toute résistance, pour faire disparaître toute voix qui ose dire non à l'impérialisme et au sionisme.

Les États-Unis, eux, sont les premiers complices de ce génocide. Sous prétexte de «paix», ils financent, armement après armement, la machine de mort israélienne. Trump et ses prédécesseurs sont responsables de cette impunité criminelle, ils sont les garants d’un système colonial, raciste et oppresseur. L'impérialisme américain est complice direct de ce génocide. Ce n’est pas juste une question de politique, c'est une question de justice et de droits humains. Le soutien des États-Unis à Israël est une déclaration de guerre contre le peuple palestinien, un message clair: vos vies n’ont aucune valeur.

Nous, militants antiracistes, anti-impérialistes et antisionistes, devons nous lever contre ce système de domination. La Palestine n'est pas seule! Partout, les peuples sont en lutte contre l’oppression, et 'Israël' représente l'apogée de l'impérialisme, un régime qui tue, déporte, et humilie les Palestiniens pour maintenir un pouvoir colonial et suprématiste. Le silence et la complicité des gouvernements européens, qui continuent de vendre des armes à 'Israël' tout en condamnant d’un côté et soutenant de l’autre, sont aussi coupables.

Ce que l’on vit à Gaza et en Cisjordanie, c’est un génocide. Un génocide qui ne se cache plus, un génocide que la communauté internationale perpétue et entretient. Ce n'est pas un simple conflit. C'est un projet d'annihilation de tout un peuple, et il ne faut pas se leurrer: tant que les puissances impérialistes maintiendront leur soutien à 'Israël', ce massacre continuera.

Nous exigeons l'arrêt immédiat des bombardements, la fin de l'impunité d''Israël', la fin de tout soutien militaire, économique et diplomatique à ce régime criminel. Nous exigeons que chaque État, chaque peuple, cesse de tourner le dos à la Palestine et qu'il prenne des mesures concrètes pour stopper ce génocide. 'Israël' doit être isolé sur la scène internationale, ses dirigeants doivent être jugés pour leurs crimes de guerre.

Ce n’est pas juste une question de politique. C’est une question de résistance face à un empire colonial et suprématiste. C’est une question de justice. Le peuple palestinien lutte pour sa survie. Nous devons être à leurs côtés, maintenant. La Palestine est notre combat.

Pour la liberté, pour la dignité, pour la Palestine !

Nordine Saïdi -

20.03.25