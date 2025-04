!!Génocide à Gaza: J 543!! Et pendant ce temps-là... les démolitions d'habitations s'intensifient un peu partout en Cisjordanie

Démolition de milliers de logements dans le camp de Jenin par l’agression barbare sioniste





Le comité des médias du camp de Jenin a rapporté que des milliers de logements sont devenus inhabitables en raison de l’agression continue de l’armée d’Occupation «néonazie sioniste» qui dure depuis 68 jours consécutifs. Le nombre de personnes déplacées du camp a atteint 21.000!

En effet, la municipalité de Jenin a déclaré que le camp était devenu complètement inhabitable en raison de l’agression en cours, les maisons ayant été rasées, incendiées, et d’autres, transformées en casernes militaires.

Dans le même temps, des affrontements ont éclaté entre les Palestiniens et les forces armées d’Occupation dans plusieurs zones de la Cisjordanie occupée.

La municipalité de Jenin a ajouté que l’armée d’Occupation «terroriste sioniste» continue d’imposer un siège strict au gouvernorat de Jenin, ville qui abrite quand même 360.000 personnes.

La municipalité a indiqué que l’armée d’Occupation «criminelle nazie sioniste» a complètement détruit environ 600 maisons et infrastructures dans le camp.

De son côté, le comité des médias du camp a déclaré que 3.250 logements dans le camp de Jenin sont devenus inhabitables, en raison de l’agression «brutale» en cours.

Les forces armées de l’entité usurpatrice «néonazie sioniste» ont dépêché des renforts militaires, accompagnés de bulldozers, dans le camp de Jenin. Au moment où des activités de dragage, d’élargissement des rues et de pavage de nouvelles routes se poursuivent.

Des tirs à balles réelles continuent d’être effectués à l’intérieur et autour du camp, tandis que des unités d’infanterie opèrent à l’intérieur et que des drones survolent la zone.

Le nombre de personnes déplacées du camp a atteint 21.000, réparties entre la ville de Jenin et les villages du gouvernorat.

Cependant, le site d’information hébreu Walla a rapporté que l’armée d’Occupation sioniste augmentait le niveau des opérations d’ingénierie, faisant référence aux opérations de démolition et de dragage, dans les camps du nord de la Cisjordanie occupée.

Le site Internet cite le commandant du commandement central de l’armée sioniste qui a déclaré que le gouvernement avait décidé de démanteler les camps, «les considérant comme bastion» de la résistance palestinienne, pour les transformer en quartiers résidentiels dans les villes de Jenin et de Tulkarem.

‘ Israël’, cette entité usurpatrice «néonazie sioniste», poursuit depuis le 21 janvier son agression militaire «barbare» contre les gouvernorats de Jenin et de Tulkarem (nord), qui comprend des arrestations et des enquêtes systématiques sur le terrain, en ciblant des dizaines de familles, en plus de la conversion de maisons en casernes militaires.

Rédaction Palinfo -

29.03.25