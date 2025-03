!!Génocide à Gaza: J 542!! Témoignage: la famille & l’école, sources de protection pour les enfants

Mardi 18 mars 2025, à l’aube, alors que les habitants dormaient, l’occupation a entièrement rompu une trêve fragile et régulièrement violée, en bombardant partout dans la bande de Gaza, provoquant la mort de 425 palestiniens dont 175 enfants et 95 femmes.

Rien ne semble changer même après l’entrée en vigueur de l’accord du cessez-le-feu depuis deux mois, on attend toujours une solution politique.

Les forces d’occupation ne se sont toujours pas vraiment retirées de plusieurs localités, notamment au centre et au sud de la bande de Gaza. Les passages sont complètement fermés depuis plus de trois semaines. Plus rien n’entre ni ne sort de Gaza par ordre militaire de l’occupation.

Il n’y a pas d’eau potable, ni de gaz, on cuisine au bois mais le bois est devenu presque introuvable. On ne trouve rien sur les marchés où les prix ont flambé. La vie quotidienne est donc toujours aussi dramatique à Gaza.

Les enfants sont profondément traumatisés. Ils sont sous le choc de ce qu’ils ont vu et vécu. Ils souffrent au quotidien.

Quelques chiffres, dans un bilan toujours provisoire:

Plus de 17.600 enfants palestiniens de moins de 14 ans ont été assassinés depuis octobre 2023.

36.000 enfants sont devenus orphelins d'un ou de leurs deux parents. Chez nous, il n’y a pas d’orphelinats. La famille joue un rôle primordial dans la société palestinienne. Les orphelins sont accueillis chez une tante, un oncle, chez les grands-parents, chez des proches. Il y a la petite famille et la grande famille, c’est un aspect important à souligner. La solidarité familiale est très forte. Cette source de protection familiale a sauvé les enfants qui avaient tout perdu.

Actuellement, 40.000 enfants souffrent de malnutrition. L’hiver est très froid. Les maisons n’ont plus ni fenêtres, ni portes. Il n’y a aucun moyen de chauffage. Pour les personnes déplacées dans les tentes, la situation est pire encore. 14 enfants sont morts de froid entre janvier et mars 2025.

12.000 enfants malades ont besoin de soins urgents à l’étranger. Malheureusement, beaucoup d’enfants sont morts à cause de l’effondrement du système de santé provoqué par sa destruction systématique par l’armée sioniste.

Parmi les 17.600 enfants assassinés pendant les 17 mois d’agression, il y a 250 nouveau-nés et 900 enfants de moins d’un an.

Depuis le 7 octobre 2023, les enfants - comme toute la population palestinienne de Gaza - vivent dans l'inquiétude, l'angoisse, la peur. Les enfants font partie de la catégorie la plus durement touchée. Lors d’agressions, c’est une souffrance permanente et au quotidien, tant le jour que la nuit.

Ensuite, période particulièrement difficile, il y a les déplacements forcés et la situation humanitaire vécue dans les centres d'accueil ou sous des tentes déchirées et abîmées, dans le froid et la pluie.

Les enfants ont été traumatisés, réveillés la nuit par les bruits des drones et des bombardements. Certains souffrent aujourd’hui de graves troubles psychologiques.

Autre aspect dramatique, les enfants ont vu beaucoup de leurs parents, d’autres membres de leur famille ainsi que leurs amis assassinés sous leurs yeux.

Ils ont aussi vécu l’arrivée des chars et des blindés, assisté à la destruction de leur maison, de leur quartier, de leurs écoles, des stades et des centres de loisirs.

Les enfants ont vécu des choses dramatiques pendant les 15 mois qu’a duré l’agression, avant le cessez-le-feu.

Entre octobre 2023 et octobre 2024, il n’y a pas eu de cours. C’est une année scolaire perdue. Au lieu d’aller à l’école ou de jouer devant leur maison ou dans leur quartier, les enfants étaient obligés de rester en famille ou dans les centres d’accueil. Ces événements ont provoqué chez eux un changement de comportement et d’habitudes. Ils ont dû accomplir de nouvelles tâches pour leur famille:

- le matin, aller chercher de l'eau potable et de l’eau domestique dans les citernes qui passent dans les quartiers une ou deux fois par semaine suite à la destruction des puits;

- ensuite, accompagner leurs parents au marché pour trouver quelque nourriture;

- puis, chercher du bois pour la cuisine;

- enfin aller recharger les téléphones portables dans les lieux où se trouvent des panneaux solaires.

Les journées étaient très difficiles pour eux. Ils n’avaient pas de loisirs et peu de temps pour jouer. Ces changements d’habitudes et ces nouvelles tâches expliquent que, pendant cette période dramatique, les enfants sont devenus avant l’âge, de petits adultes responsables. Ils ont pris conscience du nouveau rôle important qu’ils avaient dans la famille.

Privés d’école, de jeu, de nourriture, de médicaments, de soin, ils ont été obligés de s’adapter et d’avoir un comportement responsable vis-à-vis de la famille. Leurs mères avaient besoin de leur aide.

Personnellement, je suis en contact au quotidien avec des enfants pour des activités d'animation et de soutien psychologique organisées par des jeunes bénévoles de Gaza. Soit je suis l’évolution des centres éducatifs ou les tentes éducatives, soit je vais dans les associations de la société civile qui offrent des activités et des services aux femmes et aux enfants.

Je constate que 3 éléments ont aidé les enfants à tenir dans cette situation terrible et les ont fait grandir: la famille, l’école et les associations qui offrent leurs services aux femmes, aux jeunes et aux enfants.

Les jeunes enfants ont remarqué et apprécié le rôle important des femmes, leur mère ou leurs sœurs. En l’absence du père ou des frères, assassinés, blessés, disparus ou emprisonnés. Les jeunes ont compris les efforts qu’ils doivent fournir pour s’occuper de tout dans la maison.

J’ai remarqué personnellement des changements dans le comportement lors d’activités d’animation et de soutien psychologiques: d’une part, ils sont devenus moins violents. On s’attendait à ce que les enfants traumatisés soient violents, ce n’est pas le cas, résultat du travail des familles, du soutien des enseignants et des associations.

Deuxième aspect positif: les enfants sont devenus calmes et responsables. Ils ne font pas beaucoup de bruit pendant les cours. Ils sont disciplinés.

Troisième aspect positif: j’ai remarqué dans les discussions que j’ai avec eux, que les enfants parlent moins de la mort, de l’assassinat de membres de famille, de la destruction de leur maison. Quand on fait des ateliers de dessin, aujourd’hui, ils dessinent l’espoir, ils dessinent la paix, les oliviers, la mer. Ils ont la nostalgie de la mer. Ils dessinent la vie qui reprend, la réouverture des restaurants dans leur quartier. Ils utilisent des couleurs claires alors qu’avant ils utilisaient beaucoup le noir et les couleurs foncées. On voit moins de chars, de blindés, ou d’avions militaires et de morts. C’est un autre signe positif.

Ces enfants sont devenus adultes, prenant conscience de leur rôle et de leurs responsabilités, ils sont moins violents et gardent espoir en l’avenir.

Ces éléments montrent que le travail d’accompagnement, de soutien et de protection par la famille, l’école et les associations porte ses fruits. Signe encourageant qu’une grande partie des enfants commence à surmonter ses traumatismes.

Ziad Medoukh (Gaza) -