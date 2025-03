!!Génocide à Gaza: J 541!! Journée de la Terre en Palestine: près de 18.000 enfants en paient le prix maximum

Plus de 270 enfants palestiniens tués en une semaine par 'Israël' à Gaza!





Selon l'ONG 'Save the Children', au moins 270 enfants palestiniens ont été tués à Gaza depuis que l'armée israélienne a relancé son opération de nettoyage ethnique dans l'enclave assiégée il y a un peu plus d’une semaine.

“Des enfants sont tués dans leur sommeil dans des tentes. Ils sont affamés et attaqués. La seule façon de garantir la protection des enfants et des familles est un cessez-le-feu définitif”, a déclaré l'ONG basée aux États-Unis dans un rapport publié le 25 mars.

La semaine dernière a été “la plus meurtrière pour les enfants depuis le début de la guerre”, affirme 'Save the Children', révélant que depuis le début de l'offensive le 7 octobre 2023, “plus de 17.800 enfants ont été tués, et des milliers d'autres sont portés disparus, présumés morts sous les décombres!”

Lundi, le ministère de la Santé de Gaza a dressé la liste des noms de plus de 50.000 Palestiniens dont la mort a été confirmée par ‘Israël’ à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Le document de 1.516 pages comprend 474 pages énumérant les noms de plus de 15.600 enfants.

Selon un rapport de l'ONU de novembre dernier, près de 70% du nombre confirmé de Palestiniens assassinés à l'époque était des femmes et des enfants.

“Ils devraient être exécutés même à l'âge de 16 ans”, a déclaré l'ambassadeur d'’Israël’ en Autriche, David Roet, lors d'une réunion à huis clos avec la communauté juive locale à Innsbrück la semaine dernière.

“Si vous croyez qu'on peut être innocent à Gaza... vous pensez qu'’Israël’ cible intentionnellement les bébés, ce qui est faux”.

‘Israël’ a repris sa campagne de bombardements sur Gaza le 18 mars, mettant unilatéralement fin à un accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis et que les autorités de Tel-Aviv ont violé à plusieurs reprises.

Rien qu'entre lundi et mardi, l'offensive israélienne a tué au moins 62 Palestiniens, dont 7 enfants.

Les pourparlers de cessez-le-feu dans la capitale égyptienne ont échoué après qu'une délégation israélienne ait rejeté une nouvelle proposition égyptienne et quitté Le Caire lundi, selon des sources citées par Al-Araby al-Jadeed.

“’Israël’ a rejeté toutes les propositions malgré la réponse positive du Hamas à une proposition de cessez-le-feu humanitaire”, ont déclaré les sources, ajoutant que Tel-Aviv “se coordonne avec les acteurs régionaux pour exercer une pression maximale sur le Hamas avant toute nouvelle négociation”.

Rédaction The Cradle -

26.03.25