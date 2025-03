!!Génocide à Gaza: J 538!! Et pendant ce temps-là... les démolitions de maisons palestiniennes à Jérusalem atteignent un niveau record

En 2024, Israël a détruit 181 maisons et approuvé le plus petit nombre de plans de construction palestiniens en dix ans, tout en donnant son feu vert à des milliers de logements dans les colonies





Ibrahim Mashahra et sa famille de 6 personnes sont sans abri depuis plus de deux mois maintenant, après avoir été contraints par les autorités israéliennes de détruire leur propre maison dans le quartier de Jabal Al-Mukaber à Jérusalem-Est.

La municipalité de Jérusalem et l’Unité nationale d’application de la loi menaçaient de démolir la maison de Mashahra depuis 2018 pour «construction sans permis». En décembre 2024, il a reçu un ordre officiel de démolition, lui laissant seulement trois semaines pour quitter les lieux ou démolir lui-même la maison. Pour sauver certains des effets personnels de ses jeunes enfants, Mashahra a choisi la deuxième option. Il a quand même dû payer des amendes d’un montant total de 54.000 NIS (14.930 $).

’’ Je suis né ici, à Jérusalem-Est, mais je ne bénéficie pas des droits les plus élémentaires. La situation ici est extrêmement difficile’’, a-t-il déclaré à +972.

Mashahra et sa famille ne sont pas les seuls dans cette situation difficile. Alors que la campagne brutale d’’Israël’ à Gaza a capté l’attention de la majorité de la communauté internationale, les autorités étatiques et municipales ont décidé d’augmenter les plans de construction de colonies, d’accélérer et d’intensifier les démolitions. D’innombrables familles palestiniennes à travers Jérusalem-Est ont été confrontées au même dilemme dévastateur: démolir leurs propres maisons ou regarder les autorités le faire.

Selon les données recueillies par Ir Amim, une organisation israélienne à but non lucratif qui suit les démolitions, l’année 2024 a vu un nombre record de démolitions de maisons palestiniennes à Jérusalem-Est. La plupart des 255 structures, dont 181 habitations, ont été détruites pour avoir été construites sans permis, qui est presque impossible à obtenir pour les Palestiniens. Pour éviter de lourdes sanctions, notamment de fortes amendes et même des peines d’emprisonnement, les habitants n’ont eu d’autre choix que de procéder eux-mêmes à 108 de ces démolitions.

L’année 2025 a commencé de la même manière, avec 46 démolitions et ce n’est pas fini. Fin janvier, la famille Ja’abis a été forcée de démolir son immeuble à Jabal Al-Mukaber, qui comprenait trois appartements et plusieurs commerces. Un autre triste précédent a été établi cette semaine lorsque, pour la première fois, ‘Israël’ a procédé à des démolitions de maisons à Jérusalem-Est pendant le ramadan.

’’ Les démolitions de maisons sont au cœur de l’objectif d’’Israël’ de contrôler le territoire et la démographie à Jérusalem-Est’’, a expliqué Aviv Tatarsky, chercheur à Ir Amim. ’’Il est clair que si l’on n’arrête pas ‘Israël’, les démolitions continueront de s’accélérer de jour en jour.’’

En réponse à l’enquête de +972, la municipalité de Jérusalem a déclaré que «les mesures d’exécution sont généralement prises à l’encontre des bâtiments et des structures construits illégalement et qui ne peuvent être légalisés rétroactivement en raison de futurs projets pour la zone ou lorsque les propriétaires ou les responsables de la construction ne se conforment pas aux décisions de justice». Elle a ajouté qu’il n’y avait eu «aucun changement significatif» dans le nombre de mesures d’exécution à l’encontre des «bâtiments illégaux» au cours de l’année écoulée.

Pendant ce temps, alors que les démolitions se poursuivent, le gouvernement israélien a fait avancer 6 nouveaux projets de colonies juives à Jérusalem-Est, ouvrant la voie à des milliers de logements. Alors qu’ils étaient auparavant bloqués en raison de préoccupations d’ordre juridique et de critiques internationales, ‘Israël’ a été encouragé à les relancer et à les accélérer après l’investiture du président Donald Trump en janvier.





Expulser les Palestiniens





Les démolitions sont ’’indissociables de la crise du logement à Jérusalem-Est’’, a expliqué Sari Kronish, architecte chez Bimkom, une organisation israélienne de défense des droits humains qui se concentre sur les politiques d’aménagement israéliennes. ’’Si les Palestiniens ne sont pas autorisés à concevoir des projets et si l’équité en matière de logement n’est pas prise en compte, cela se répercute sur cette politique dévastatrice. C’est un cercle vicieux.’’

En 2024, la municipalité de Jérusalem n’a approuvé que 57 plans, soit un total de 1.000 logements, pour les Palestiniens de Jérusalem-Est, le chiffre le plus bas depuis 10 ans. Parallèlement, 120 plans ont été approuvés pour les colons juifs israéliens, ce qui permettrait la construction de 11.000 logements.

Les démolitions de maisons à Jérusalem-Est sont historiquement ancrées dans des politiques de logement inéquitables qui visent à chasser les Palestiniens de la ville afin de créer et de maintenir une majorité démographique juive. Après avoir occupé et annexé illégalement Jérusalem-Est lors de la guerre de 1967, ‘Israël’ a suspendu toutes les procédures d’enregistrement foncier et de zonage, ce qui a empêché la délivrance de permis de construire. Mais si les terres ne pouvaient pas être légalement exploitées, elles pouvaient être confisquées par l’État – une politique que l’État d’’Israël’ a menée avec acharnement pour déposséder les résidents palestiniens et faciliter la construction de colonies juives.

‘ Israël’ a repris les procédures d’enregistrement des terres en 2018 dans le but déclaré de «réduire les inégalités socio-économiques», mais le véritable objectif était d’affirmer la souveraineté israélienne en répertoriant toutes les terres de Jérusalem-Est occupée dans le registre foncier israélien et, par conséquent, en exigeant que ses écoles utilisent les programmes scolaires israéliens.

En 2017, la Knesset a adopté la loi Kaminitz, qui visait à criminaliser les violations en matière de construction et à intensifier l’application de la loi par une augmentation des démolitions de maisons et des amendes plus lourdes. En conséquence, de plus en plus de Palestiniens ont commencé à détruire leurs propres maisons, incapables de payer les frais de démolition élevés et choisissant d’éviter la dévastation plus importante causée par les bulldozers israéliens.

Pendant des décennies, le «protocole Mukhtar» a permis aux Palestiniens de prouver leur propriété et de soumettre des plans de construction privés à la municipalité israélienne en l’absence d’enregistrement officiel des terres. Cependant, en 2022, à la suite d’une campagne publique concertée menée par des groupes de droite, affiliés à des colons qui dénonçaient le «transfert illégal de terres à des Arabes avec des revendications fallacieuses», les autorités israéliennes ont établi de nouvelles réglementations exigeant une preuve complète de la propriété foncière – une exigence délibérément inaccessible pour les Palestiniens. Cela a entraîné un arrêt de la construction: en 2023, aucun plan sur des terrains privés qui n’avaient jamais été entièrement enregistrés n’a dépassé le stade préliminaire.

À Jabal Al-Mukaber, Mashahra a passé six ans à essayer d’organiser ses voisins pour qu’ils soumettent un plan de construction commun pour un seul lot, comme l’exigent les nouvelles réglementations qui imposent que les plans couvrent une zone géographique minimale de 10 dunams, comprenant 20 à 30 familles. Cependant, comme l’approbation dépendait d’un accord unanime entre tous les voisins, ses efforts ont finalement échoué. Un voisin ayant refusé de déménager, le plan ’’s’est évaporé’’, a déclaré Mashahra.

Cette exigence n’est qu’un des nombreux obstacles bureaucratiques auxquels les Palestiniens sont confrontés, souvent après avoir investi dans des urbanistes et des avocats coûteux. ’’Un plan entier peut être rejeté simplement parce que l’autorité estime qu’une seule route, dans le projet proposé, n’est pas au bon endroit’’, a expliqué Rawan Shalaldeh, urbaniste chez Bimkom.





Faire place aux touristes





‘ Israël’ a utilisé ces processus alambiqués empêchant la construction palestinienne en invoquant des lois israéliennes plus anciennes – telles que la loi sur les biens des absents, qui permet à l’État de confisquer les biens palestiniens qu’ils ont été contraints de laisser derrière eux en 1948, et la loi sur les questions juridiques et administratives, qui permet aux j uifs de récupérer les biens appartenant à des j uifs avant 1948 – pour expulser les Palestiniens de leurs terres au profit de l’État et des colons juifs.

À Silwan, un quartier palestinien près de la vieille ville de Jérusalem, Rami Abu Shafa, éducateur spécialisé et art-thérapeute, a passé des années à essayer d’obtenir un permis de construire, mais comme beaucoup d’autres, ses efforts ont été vains. La municipalité de Jérusalem et l’Unité nationale d’application de la loi ont démoli sa maison, ainsi que celles de sa mère et de ses frères et sœurs, fin décembre 2024. Ils n’ont eu que deux semaines pour évacuer leurs affaires.

’’ Nous n’étions pas du tout prêts. Ce fut une période très, très stressante, à essayer de trouver un autre logement pour que nous puissions garder nos enfants à l’école’’, a-t-il déclaré à +972.

Abu Shafa doit encore payer une amende de 90.000 NIS (24.860 $) et nettoyer les débris après la démolition. ’’J’ai été vraiment choqué d’être victime d’une démolition’’, a-t-il déclaré.

La maison d’Abu Shafa a été l’une des 68 démolies à Silwan l’année dernière pour faire place à un parc touristique biblique, un projet en gestation depuis deux décennies, négocié par l’État et des groupes de colons. Auparavant bloqué en raison de la condamnation internationale, le plan s’est maintenant accéléré dans le contexte de la guerre d’Israël à Gaza.

’’ L’ampleur de la violence étatique israélienne est bien pire qu’auparavant. Dans le passé, la communauté internationale intervenait, mais maintenant elle semble presque complaisante, permettant à ‘Israël’ de poursuivre des actions qu’elle n’a pas pu mener pendant deux décennies’’, a déclaré Tatarsky d’Ir Amim.

En réponse à l’enquête de +972, la municipalité de Jérusalem a déclaré qu’elle avait «fait avancer un plan directeur de quartier visant à lutter contre les constructions non autorisées» à Silwan, tout en restaurant la zone «à sa vocation initiale d’espace vert ouvert à l’usage du public».

«Cette mesure coercitive vise à encourager les habitants à mettre en œuvre la solution proposée tout en tenant compte des sensibilités de la zone», indique le communiqué.

Pendant les week-ends de janvier et février, des centaines de résidents palestiniens de Jérusalem-Est, rejoints par des militants israéliens de gauche et internationaux, sont descendus dans la rue pour protester contre les démolitions à Silwan. Lors d’une manifestation, Aryeh King, maire adjoint de Jérusalem et militant d’extrême-droite de premier plan, est venu remettre en personne les ordres de démolition. ’’Les Arabes qui ont volé les maisons des j uifs seront expulsés. Avec l’aide de Dieu, un rédempteur est venu à Sion’’, a-t-il déclaré à la presse.





Des colonies «en expansion constante»





En 2024, ‘Israël’ a désigné 11 zones de Jérusalem-Est, dont Beit Safafa, Umm Lysoon, Atarot, Sheik Jarrah et Umm Tuba, pour de nouvelles colonies, avec des plans de construction de milliers de logements.

’’ Les colonies ne cessent de s’étendre. Il y a cette utilisation abusive continue des processus bureaucratiques afin de confisquer autant de terres que possible ou de les enregistrer au nom de colons juifs’’, a déclaré Kronish de Bikom

À Jabal Al-Mukaber, le quartier de Mashahra, des projets sont en cours pour doubler la population de Nof Zion, une colonie juive qui abrite actuellement 90 familles. L’année dernière, la municipalité de Jérusalem a alloué 2 millions de shekels (550.000 dollars) à la construction d’un terrain de sport pour la colonie, tandis que 34 maisons palestiniennes du quartier ont été démolies. Cette année, les autorités ont approuvé l’expansion de Nof Zion dans les quartiers palestiniens environnants, ajoutant de nouvelles unités de logement et une école financée par la municipalité.

L’un des résidents les plus en vue de Nof Zion est l’activiste pro-colons Henanel Garfinkel. Fin 2024, il a été nommé chef du département du gardien des biens des absents, un organe puissant au sein du ministère israélien des Finances chargé de superviser les propriétés palestiniennes à Jérusalem-Est. Garfinkel avait auparavant facilité la vente de terrains dans le quartier de Silwan à des groupes pro-colons et affirmé que Jérusalem-Est était sous «occupation arabe».

’’ Quand on croit avoir touché le fond, on continue à aller de mal en pis’’, a déclaré Kronish. Sous prétexte de guerre, ’’toutes les branches de l’État se sont mises à travailler ensemble’’ pour faire avancer ses objectifs à Jérusalem-Est.

La municipalité de Jérusalem a déclaré à +972 qu’elle avait investi environ 2,2 milliards de shekels (607 millions de dollars) au cours des cinq dernières années à Jérusalem-Est et qu’elle avait «fait progresser les plans de rénovation urbaine adaptés aux besoins de la population locale».

Pour l’instant, Mashahra et sa famille à Jabal Al-Mukaber logent chez son frère, juste derrière les vestiges de leur maison détruite. Mais une fois que son frère sera rentré des États-Unis, ils devront partir. Son avenir, et celui de ses jeunes enfants, reste incertain.

’’ En ce moment, nous serions littéralement à la rue. Si vous avez la chance de trouver une maison, le loyer représente presque un salaire complet. Alors que faire’’, dit-il?





Georgia Gee Dikla Taylor-Sheinman -

07.03.25