!!Génocide à Gaza: J 537!! Le génocide sioniste à Gaza se poursuit intensément… morts & blessés dans de nouveaux massacres «horribles»

Les forces armées d’Occupation «néonazie sioniste» poursuivent leur agression renouvelée sur la bande de Gaza, reprenant la vague de bombardements, d’assassinats et de meurtres de civils, 57 jours après un cessez-le-feu fragile qu’’Israël’ a mis fin unilatéralement.

Des sources de presse ont rapporté qu’au moins 40 civils supplémentaires ont été tués et que leurs corps sont arrivés aux hôpitaux Nasser et européen de Khan Younès, entre hier soir et ce matin, à la suite d’une série de frappes aériennes, dans le sud de la bande de Gaza.

Deux martyrs ont été tués ce matin après que des avions de guerre sionistes aient bombardé un camion d’épuration à Abassan al-Kabira, à l’est de Khan Younès.

Des sources locales ont confirmé le martyre d’Ahmed Abu Subha et de Bahaa Abu Mughnim, après que les forces armées terroristes sionistes aient bombardé un véhicule appartenant à la municipalité d’Abassan, à l’est de Khan Younès.

Deux martyrs ont été tués par des tirs de drones sionistes dans le quartier d’Al-Zahour, au nord de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Ce matin, les forces armées «fascistes sionistes» ont mené de lourds bombardements, coïncidant avec une incursion dans le quartier Sultan à Rafah, et ont émis des ordres d’évacuation pour les habitants de la zone.

La Défense civile a annoncé avoir perdu le contact avec son équipe dans la zone de Barakat, à l’ouest de Rafah, alors qu’elle tentait de secourir une équipe d’ambulance du Croissant-Rouge qui avait été prise pour cible par les forces armées d’Occupation.

Plus tôt, la Société du Croissant-Rouge palestinien avait déclaré que les forces armées «criminelles sionistes» assiégeaient un certain nombre d’ambulances de la société, alors qu’elles couvraient l’attaque sur la zone de Hashashin à Rafah.

Elle a confirmé que plusieurs ambulanciers de l’association ont été blessés et que le contact a été perdu avec l’équipage, coincé depuis plusieurs heures.

Aujourd’hui à l’aube, l’aviation de guerre de l’entité usurpatrice «néonazie sioniste» a bombardé la maison de Jihad al-Agha, sur la ligne ouest de Khan Younès, au-dessus des têtes de ses habitants, ce qui a conduit à son martyre, celui de sa femme Hanan al-Astal et de leurs enfants, son fils Idris, Weam, Janan et Abrar.

Notre correspondant a rapporté que les forces armées «terroristes sionistes» avaient déjà bombardé la maison pendant sa guerre de génocide, mais la famille a récupéré une des pièces et y a vécu après le cessez-le-feu.

Mme Jihan Mussa, âgée de 28 ans, l’enfant Nada Abu Madi, âgé de 5 ans, ont été tués à la suite du bombardement par l’avion d’Occupation d’une maison dans la zone japonaise, à l’ouest de Khan Younès.

Une fille de la famille Abu Jazar a été tuée et d’autres ont été blessées lorsque les forces armées «criminelles sionistes» aient bombardé une tente dans la zone d’Al-Sumud, dans la région de al-Mawasi à Khan Younès.

8 civils ont été tués et d’autres blessés lorsque les forces armées «fascistes sionistes» ont bombardé la maison de la famille Ashour, dans le quartier d’Al-Janina à Rafah.

Deux citoyens ont également été tués dans le quartier de Hashashin à Rafah, et un certain nombre d’autres ont été blessés, lorsque les forces armées occupantes ont bombardé la maison de la famille Shaat dans le quartier de Nasr, au nord de la ville.

Notre correspondant a rapporté que des avions de guerre sionistes ont bombardé l’ouest de Khan Younès, tôt dimanche matin, tuant au moins deux personnes et en blessant d’autres.

Des sources identiques ont affirmé que les deux martyrs étaient le Dr Salah al-Bardawil, membre du Bureau politique du Hamas, et son épouse, Hanan al-Bardawil. Ils ont été pris pour cible par les forces armées «criminelles sionistes», alors qu’ils accomplissaient la prière nocturne.

Le Hamas a officiellement annoncé le martyre du Dr Salah al-Bardawil, membre du bureau politique du mouvement et membre du Conseil législatif palestinien.

La Défense civile a indiqué que ses équipes de secours et de pompiers s’étaient rendues dans une maison ciblée par les forces armées «terroristes sionistes», dans le quartier d’Al-Janina, à l’est de Rafah.

Dimanche à l’aube, des avions de guerre sionistes ont lancé une frappe aérienne sur le camp d’Al-Bureij dans le centre de la bande de Gaza, selon notre correspondant.

5 civils ont été blessés lorsque les forces armées «fascistes sionistes» ont pris pour cible une tente abritant des personnes déplacées de la famille Abu Jazar, à l’ouest de Khan Younès.

Depuis que l’ennemi «criminel sioniste» a repris son agression génocidaire «barbare» sur la population civile de la bande de Gaza, mardi à l’aube, le 18 mars, plus de 640 Palestiniens ont été tués et 1.172 autres blessés, la plupart des enfants et des femmes, selon le ministère de la Santé.

L’Occupation «terroriste sioniste» commet un génocide, sans précédent, contre la population civile de la bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023, au su et au vu de la communauté internationale et les Nations-unies, faisant plus de 162.000 morts et blessés, en majorité des enfants et des femmes, et plus de 14.000 personnes portées disparues.

Rédaction Palinfo -

23.03.25