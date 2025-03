Une frappe aérienne israélienne vise directement l'hôpital Nasser à Khan Younès

Dans la nuit du 23 mars 2025, les forces armées israéliennes ont lancé une puissante frappe aérienne sur le complexe médical Nasser, situé dans la ville de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza.

C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, dont la diffusion en direct a capturé le moment de l'attaque, témoignant de la destruction en temps réel.

Selon les journalistes, il y avait des patients, des blessés et du personnel médical dans le bâtiment de l'hôpital au moment de la frappe, ce qui rend l'incident particulièrement dramatique. La chaîne de télévision a confirmé la présence de victimes et de blessés, mais le nombre exact de morts et de blessés au moment de la rédaction de cet article reste non confirmé en raison de l'absence de déclarations officielles des autorités locales.

L'attaque contre l'hôpital Nasser intervient dans un contexte de conflit en cours entre ‘Israël’ et les groupes de résistance palestiniens, qui s'est intensifié ces dernières semaines. Le complexe médical, l'un des plus grands de la bande de Gaza, sert depuis longtemps de refuge à des centaines de personnes blessées lors des combats.

Al Jazeera souligne que la frappe est survenue en direct, permettant à des millions de téléspectateurs à travers le monde de voir le moment de l'explosion et ses conséquences. Des images vidéo diffusées par la chaîne montrent des bâtiments détruits et le chaos qui s'est abattu sur l'hôpital immédiatement après l'attaque.

Le commandement militaire israélien n'a pas encore fait de commentaire officiel sur les raisons et les objectifs de la frappe. Cependant, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré à plusieurs reprises dans le passé que de telles opérations sont menées pour détruire des installations utilisées par les militants du Hamas, y compris des hôpitaux, qui, selon eux, servent de cachettes à des groupes armés.

La partie palestinienne, à son tour, qualifie ces actions d’actes d’agression contre la population civile et les infrastructures médicales, soulignant la crise humanitaire dans la région.

La situation autour de l’hôpital Nasser a déjà attiré l’attention des médias et des organisations internationales. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en février 2025, moins d’un tiers des établissements médicaux de la bande de Gaza fonctionnaient et l’hôpital Nasser restait l’un des rares à pouvoir accueillir les cas graves.

L'attaque contre le complexe aggrave la situation sanitaire déjà catastrophique de la région, où des milliers de personnes ont besoin de soins urgents. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré le 22 mars que les attaques contre les infrastructures avaient déjà tué plus de 50 travailleurs de la santé au cours des seules dernières semaines et rendu l'accès aux médicaments et aux équipements pratiquement inexistant.

Reuters, citant des témoins oculaires, précise qu'après l'attaque contre l’hôpital Nasser, des opérations de sauvetage de masse ont commencé à Khan Yunès, impliquant des résidents locaux et des volontaires essayant d'extraire les survivants sous les décombres. L'attaque aurait pu tuer des dizaines de personnes, dont des enfants et des femmes qui se trouvaient à l'hôpital, selon l'agence de presse palestinienne WAFA.

La communauté internationale a déjà réagi à l'incident: l'envoyé humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, a qualifié la frappe de ’’violation scandaleuse du droit international’’ et a demandé une enquête immédiate.





