!!Génocide à Gaza: J 535!! Gaza traverse la plus longue période sans ravitaillement depuis le 7 octobre 2023

L’agence des Nations-Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) s'est dit très préoccupée par le blocage israélien de l'acheminement de l’aide dans la bande de Gaza , depuis le 2 mars dernier, soit 20 jours sans la moindre livraison.

’’ Il s’agit de la plus longue période, depuis le début du conflit en octobre 2023, durant laquelle aucun ravitaillement n’est entré à Gaza’’, a déclaré , Sam Rose, directeur de la planification de l’UNRWA, depuis Gaza, lors d’un point de presse de l’ONU à Genève.

’’ Les progrès que nous avons réalisés en tant que système d’aide au cours des six semaines de cessez-le-feu sont en train de s’inverser’’, a-t-il mis en garde.

Des Gazaouis tués «pendant la nuit»





Selon la presse, le ministre de la défense israélien, Israël Katz, menace de «saisir» davantage de terres à Gaza si le Hamas refuse de libérer les otages israélien retenus dans la bande depuis l’attaque lancée par le groupe contre ‘Israël’, le 7 octobre, date du début de la guerre actuelle.

«Si le Hamas continue de refuser de libérer les otages, j’ai donné pour instruction à l’armée, de s’emparer de zones supplémentaires, d’évacuer la population et d’étendre la zone de sécurité autour de la bande de Gaza pour la protection des communautés israéliennes et des soldats, grâce à une prise de contrôle permanente de la zone par ‘Israël’», a déclaré M. Katz dans un communiqué.

Depuis le début de la semaine, Gaza vit à nouveau au rythme des frappes aériennes, après un mois et demi d’accalmie dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre ‘Israël’ et le Hamas, le 19 janvier.

’’ Nous nous réveillons après une nouvelle nuit d’intenses bombardements, depuis que le cessez-le-feu ait brusquement été rompu et la situation est grave, très grave’’, a témoigné M. Rose.

Le ministère de la Santé rapporte qu’au minimum 600 personnes ont été tuées en quelques jours, dont 200 femmes et enfants. ’’La plupart de ces décès se sont produits pendant la nuit. Il y a donc des tragédies absolument désespérées qui se produisent’’, a déploré le directeur de la planification de l’UNRWA.





Anxiété chez les enfants





La reprise des raid risque par ailleurs d’avoir des conséquences désastreuses pour la santé mentale des enfants.

’’ Les psychologues pour enfants diraient que notre pire cauchemar est qu’ils rentrent chez eux et que tout recommence’’, a indiqué James Elder, porte-parole de l’Unicef. ’’Nous n’avons pas d’exemple dans l’histoire moderne où toute une population d’enfants aurait besoin de soutien en santé mentale - et ce n’est pas exagéré’’.

Le bureau des affaires humanitaires de l’ONU, l’OCHA, note pour sa part que plus d’un million de personnes risquent d’être privées de colis alimentaires au mois de mars, si les approvisionnements ne sont pas autorisés d’urgence.

Gaza est complètement privée de vivres, de médicaments, de carburant et de gaz pour la cuisson. ’’Nous estimons qu’en mars, un million de personnes manqueront de rations, ce qui signifie que nous n’atteindrons qu’un million de personnes au lieu de deux millions’’ , a mis en garde Sam Rose, précisant que 6 des 25 boulangeries soutenues par le Program alimentaire mondial (PAM) à Gaza ont été contraintes de fermer leurs portes.





La fermeture des boulangeries





Les habitants de Gaza inquiets des pénuries alimentaires se massent de plus en plus devant les boulangeries.

’’ Nous aurons un retour progressif à ce que nous avons constaté dans les pires heures des conflits, en termes de pillage, de mouvements de foule, d’agitation et de frustration’’, a anticipé M. Rose.

Il a notamment souligné le risque de coupures d’aide aux enfants sous-alimentés de Gaza, qui ont besoin d’un approvisionnement régulier ’’ne serait-ce que pour stabiliser leur condition’’.

Malgré le siège et les difficultés actuelles, l’UNRWA continue de fournir de l’aide et des services aux communautés submergées par près d’un an et demi de bombardements constants, de déplacements forcés et de manque de ressources essentielles.





Ordres d’évacuation israéliens





Pour autant, l’agence met en garde contre ce qui risque de se produire si le cessez-le-feu n’est pas rapidement rétabli.

’’ Cela entraînera des pertes en vies humaines à grande échelle, des dommages causés au niveau des infrastructures et des biens, un risque accru de maladies infectieuses et un traumatisme massif pour le million d’enfants et les deux millions de civils qui vivent à Gaza. Et c’est pire cette fois parce que les gens sont déjà épuisés’’, a dit M. Rose.

Selon l’ONU, au moins 1,9 million de personnes, soit 90% de la population de Gaza, ont été déplacées à travers la bande pendant la guerre, pour beaucoup d’entre eux à de multiples reprises - une dizaine de fois, voire plus.

Depuis la reprise des raids aériens israéliens, de nouveaux déplacements ont été signalés.

Lors d'un point de presse à New-York, le porte-parole adjoint du Secrétaire général, Farhan Haq, a estimé que plus de 120.000 Palestiniens avaient été déplacés en une semaine, en raison de l'intensification des attaques et des ordres d'évacuation émis par l’armée israélienne.

’’ Cela représente environ 6% de la population’’, a-t-il précisé.

Un nouvel ordre d’évacuation couvrant les zones de Khan Younis a notamment été publié, à la suite de rapports de tirs de roquettes par des groupes armés palestiniens.

Dans le nord de l’enclave, les agents humanitaires de l’ONU signalent un premier déplacement de population depuis Beit Lahiya, en lien avec le début des opérations terrestres israéliennes dans la zone.





Rédaction ONU Infos -

21.03.25