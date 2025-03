!!Génocide à Gaza: J 531!! GAZA : Un génocide en cours, une complicité active

Depuis le 7 octobre 2023, l’intention génocidaire du régime sioniste ne fait plus aucun doute. Ce qui était déjà inscrit dans l’histoire coloniale d’’Israël’ – des massacres de Deir Yassin en 1948 à la Nakba en passant par les opérations de nettoyage ethnique successives – s’est aujourd’hui transformé en une politique d’extermination assumée et revendiquée.

Les bombardements massifs sur Gaza, la destruction systématique des infrastructures vitales, la privation d’eau, de nourriture et de médicaments, et les déclarations officielles appelant à "raser" la bande de Gaza ne sont pas des dérapages, mais bien les symptômes du projet colonial sioniste en Palestine.

Un génocide en cours, une complicité active

Il faut le dire sans détour: les gouvernements occidentaux, et en premier lieu les gouvernements belge et européen, ne sont pas de simples complices de ce génocide. Ils en sont des parties prenantes. À chaque fois que l’Union européenne justifie les bombardements israéliens comme un «droit à la légitime défense», à chaque fois qu’elle renforce ses accords commerciaux et militaires avec Tel-Aviv, à chaque fois que nos gouvernements criminalisent la solidarité avec la Palestine tout en déroulant le tapis rouge aux officiels israéliens, ils participent activement au crime.

Nos dirigeants n’ont pas seulement détourné le regard face à l’horreur, ils l’ont encouragée. Ils ont voté contre le cessez-le-feu aux Nations-unies. Ils ont maintenu des échanges d’armement avec ‘Israël’. Ils ont laissé des multinationales européennes fournir des technologies et des armes qui tuent chaque jour des civils palestiniens. Ils ont interdit des manifestations pro-palestiniennes tout en protégeant les soutiens de l’occupation.

La Cour pénale internationale (CPI) a été créée pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Un jour, elle devra convoquer les dirigeants belges et européens pour leur responsabilité dans l’un des génocides les plus documentés de l’histoire moderne.

La Belgique alimente la machine de guerre sioniste

Il faut briser le mythe d’une Belgique "neutre" ou "pacifiste". En réalité, la Belgique fournit directement ou indirectement des armes et des technologies à ‘Israël’, participant ainsi au massacre en cours en Palestine.

1. Des entreprises belges au service du génocide

Plusieurs entreprises belges sont directement impliquées dans la fourniture d’armes et d’équipements militaires à l’armée israélienne. Parmi elles:

FN Herstal, une entreprise publique détenue par la Région wallonne, produit des armes utilisées par l’armée israélienne, notamment des fusils d’assaut. Malgré les demandes répétées d’interdiction de ces exportations, la Belgique continue de permettre ces transactions meurtrières.

OIP Sensor Systems, spécialisée dans l’optique militaire, fournit des systèmes de visée et des technologies utilisées par les forces armées israéliennes.

Sabca, entreprise belge de l’industrie aérospatiale, participe au développement de systèmes pour l’aviation militaire, dont certains sont utilisés dans les drones de combat israéliens.

2. L’Union européenne, complice assumée

Au niveau européen, la Belgique participe aux programmes de coopération militaire avec ‘Israël’, notamment à travers:

L’Agence européenne de défense (AED), qui finance des projets incluant des entreprises israéliennes développant des technologies militaires.

Les accords de coopération avec Elbit Systems, l’une des principales entreprises d’armement israéliennes, qui teste ses drones sur les civils palestiniens avant de les exporter en Europe.

Ainsi, chaque missile largué sur Gaza, chaque balle tirée contre un enfant palestinien, porte en partie la signature d’entreprises belges.

L’impunité totale des criminels belgo-israéliens engagés dans le génocide

Tandis que la Belgique traque les combattants étrangers ayant rejoint Daech ou d’autres groupes armés, elle ferme les yeux sur la présence de Belges servant activement dans l’armée israélienne, une armée qui commet des crimes de guerre documentés.

De nombreux belgo-israéliens rejoignent chaque année l’armée israélienne et participent aux massacres de civils en toute impunité. Contrairement aux volontaires belges partis en Syrie, ces criminels ne sont pas inquiétés par la justice belge. Aucun d’entre eux n’a été poursuivi pour avoir pris part à une armée engagée dans des crimes contre l’humanité.

Cette différence de traitement illustre le racisme d'Etat: la justice belge criminalise les combattants étrangers selon qu’ils servent ou non les intérêts occidentaux.

Répression des militants pro-palestiniens: la Belgique au service du sionisme

Non contente de soutenir ‘Israël’ militairement et économiquement, la Belgique réprime violemment toute forme de solidarité avec la Palestine. L’appareil d’État – de la police à la justice en passant par les médias – s’aligne docilement sur la propagande israélienne et criminalise la résistance.

1. La criminalisation de SAMIDOUN et des organisations pro-palestiniennes

SAMIDOUN, une organisation de soutien aux prisonniers palestiniens, est régulièrement ciblée par des campagnes de diffamation. En France, elle a été interdite sous prétexte de liens avec le "terrorisme". En Belgique, la pression s’intensifie pour la réprimer.

Les organisations de solidarité avec la Palestine sont sous surveillance constante. Le simple fait d’afficher un drapeau palestinien dans l’espace public peut mener à une arrestation ou une amende.

2. La répression des étudiants sur les campus

Dans plusieurs universités belges, les étudiants pro-palestiniens subissent des pressions et des intimidations.

Des conférences annulées sous prétexte de "risques de troubles à l’ordre public".

Des étudiants sanctionnés pour avoir organisé des actions de sensibilisation.

Un climat de censure qui vise à interdire toute critique d’’Israël’ sous l’accusation infondée d’"antisémitisme".

Les administrations universitaires, soumises aux lobbies sionistes, participent activement à ce climat de terreur.

3. La criminalisation des manifestations pro-palestiniennes

Depuis octobre 2023, des manifestations pro-palestiniennes ont été interdites à Bruxelles, tandis que les rassemblements de soutien à ‘Israël’ ont été autorisés sans problème. La police belge n’hésite pas à réprimer violemment les militants, à les arrêter arbitrairement et à utiliser des méthodes de harcèlement contre eux.

Cette politique répressive est dictée par une volonté claire: étouffer toute opposition au génocide en cours.

L’heure des comptes: la Belgique devant la justice internationale

Nos gouvernements ne peuvent plus se cacher derrière de faux discours humanitaires. Ils sont des complices actifs du génocide et doivent rendre des comptes devant la Cour pénale internationale (CPI).

1. La responsabilité pénale des dirigeants belges

Les ministres et députés belges qui ont soutenu ‘Israël’ politiquement sont coupables de complicité de crimes contre l’humanité.

Les responsables des entreprises d’armement belges doivent être jugés pour leur rôle dans l’extermination des Palestiniens.

Les forces de police et les autorités judiciaires belges qui répriment la solidarité avec la Palestine doivent être poursuivies pour atteinte aux droits fondamentaux.

2. La nécessité d’un embargo total sur ‘Israël’

Cessation immédiate des accords militaires et commerciaux avec ‘Israël’.

Expulsion des ambassadeurs israéliens et reconnaissance du droit à la résistance palestinienne.

Sanctions contre les entreprises et individus belges collaborant avec l’armée israélienne.

La Palestine comme front de la lutte anti-impérialiste mondiale

Ce génocide n’est pas une tragédie isolée. Il est le prolongement direct des logiques impérialistes qui structurent le monde. Le sionisme, loin d’être une simple idéologie nationaliste juive, est une expression spécifique du colonialisme de peuplement soutenu par les puissances occidentales.

Depuis Balfour en 1917 jusqu’à aujourd’hui, le projet sioniste a été un instrument de domination impérialiste sur le monde arabe et le Sud global.

Le soutien inconditionnel des États-Unis et de l’Europe à ‘Israël’ s’explique par une raison simple: Tel-Aviv est un avant-poste militaire de l’Occident dans la région. C’est une base avancée pour contrôler les ressources, mater toute tentative d’émancipation des peuples arabes et empêcher l’émergence d’un ordre mondial réellement multipolaire.

Face à cela, la résistance palestinienne n’est pas qu’une question de libération nationale, elle est un symbole de la lutte anti-impérialiste mondiale. La destruction de Gaza vise à écraser tout espoir de révolte, pas seulement pour les Palestiniens, mais pour tous les opprimés du Sud global.

L’heure du choix

Aujourd’hui, il n’y a plus de neutralité possible. Soit nous sommes du côté du colonialisme, du génocide, de l’impérialisme, soit nous sommes du côté de la résistance, du droit des peuples à se libérer par tous les moyens nécessaires.

Nordine Saïdi -