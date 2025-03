!!Génocide à Gaza: J 530!! Le régime terroriste israélien, appuyé par celui des USA, a repris son génocide sur Gaza

Très tôt ce mardi 18 mars, l'armée d'occupation israélienne a multiplié ses frappes aériennes sur la bande de Gaza, ciblant des zones résidentielles, des camps de réfugiés et des infrastructures publiques. Le soi-disant ‘cessez-le-feu’, violé régulièrement par le régime d’apartheid a volé en éclats, mettant un coup d’arrêt aux échanges de prisonniers. Le gouvernement suprémaciste de Netanyahu ne voulait pas de la 2è phase du ‘cessez-le-feu’. Et ce ne sera pas la première fois que ce régime raciste sacrifie ses prisonniers au nom de ce qu’il pense être une ‘raison supérieure’.

Des dizaines de frappes aériennes simultanées ont touché plusieurs zones de Gaza en quelques minutes. Selon les informations recueillies, les missiles israéliens ont visé des maisons, des mosquées, des écoles, des abris de fortune au milieu des gravats, et des tentes en particulier à Khan Younis et Rafah. Des incendies se sont déclarés dans les tentes des réfugiés à l'ouest de Khan Younis après des frappes directes, provoquant la mort de nombreux civils pris au piège sous les décombres, et particulièrement des enfants.

L'armée israélienne et l'agence du renseignement israélienne Shin Bet ont confirmé les attaques par le biais d'une déclaration officielle, affirmant qu'elles ont été menées sur ordre du gouvernement. Les médias israéliens ont cité un haut responsable affirmant que “le cessez-le-feu est terminé”.

Le Hamas a condamné cette nouvelle attaque, accusant le 1er ministre israélien Netanyahu de reprendre sa campagne génocidaire contre des civils non armés. Le mouvement a appelé la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique et les Nations-unies à intervenir d'urgence, demandant instamment l'application de la résolution 2735 du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à l'offensive israélienne.

Des sources palestiniennes ont également fait état de la reprise des mouvements militaires israéliens le long du couloir Philadelphie, dans le sud de Gaza, faisant craindre une potentielle offensive terrestre.

La Maison Blanche a reconnu que le régime israélien l’avait consultée avant de lancer ses frappes, sans toutefois révéler le détail des échanges.

Aux dernières informations, selon le Ministère de la Santé de Gaza, les frappes massives du régime terroriste israélien ont entraîné la mort de plus de 410 personnes, dont plus de 130 enfants selon l’Unicef qui ajoute que les rapports et les images en provenance de l’enclave sont d’une atrocité indescriptible. Sans parler des milliers de blessés, dont de nombreux dans un état grave.

Déjà décimées par plus de 500 jours de bombardements ininterrompus, les équipes de secours à Gaza peinent à répondre aux appels de détresse en raison d'une grave pénurie d'équipements et de véhicules opérationnels, privant de nombreux blessés de soins médicaux d'urgence.

Les informations que certains médias israéliens ont laissé filtrer concernant le plan de guerre préparé depuis plusieurs mois déjà par le nouveau chef d’état-major de l’armée israélienne, le général de division Eyal Zamir, ne laissent aucun doute: la reprise du génocide contre Gaza n’a pour seul objectif que l’extermination d’un maximum de Palestiniens pour les obliger les autres à partir.

Le 1er ministre Netanyahu a d’ailleurs averti que ce n’était que le début d’une nouvelle escalade dans la guerre qui serait bien plus dévastatrice que les 15 mois derniers. Après avoir stoppé les convois d’aide humanitaire depuis début mars, le régime terroriste israélien vient de refermer le terminal de Rafah vers l’Egypte. Et pendant que le monde condamne de manière unanime – à l’exception des Etats-unis de D. Trump et sa droite évangélique et messianique – la reprise des bombardements sur les populations déjà martyrisées de Gaza, les ministres d’extrême-droite Ben-Gvir et Smotrich se sont quant à eux, félicité que les massacres de la population gazaouie aient repris.

Entre-temps, plusieurs responsables politiques du Hamas ont été tués par les frappes sionistes, ainsi que le porte-parole des Brigades al-Quds – et sa famille – connu sous le nom de Abu Hamza.

A la suite de ses interventions criminelles au Liban et en Syrie, n’ayant provoqué aucune réaction marquée aussi bien de la part des gouvernements occidentaux que des pays arabes – à l’exception notoire du Yémen – le régime terroriste israélien, ouvertement appuyé par l’administration Trump, a estimé que le moment était propice à une guerre totale contre les Palestiniens, tant à Gaza qu’en Cisjordanie.

La prochaine étape sera-t-elle celle d’une nouvelle invasion terrestre mieux organisée, pour contraindre la population palestinienne à l’exil final vers la Jordanie, l’Egypte et quelques autres destinations arabes? Comment réagiront alors ces pays qui ont montré leur souhait de ‘normalisation’ avec un régime qui les poignarde(ra) dans le dos à la première occasion, au lieu d’avoir soutenu activement le droit des Palestiniens à recouvrer leurs territoires volés!? Comment réagiront-ils face à leur propres populations qui montrent avec courage leur solidarité avec leurs frères et sœurs de Palestine?

Dans ce plus qu’épineux endroit du monde, rien ne sera résolu par la force. Les coups endurés par les martyrs actuels ne feront que renforcer la détermination des générations suivantes. Et la vengeance pourra s’abattre à tout moment sur ceux qui croiront s’être mis à l’abri.

Daniel Vanhove (pour MCP) -

18.03.25