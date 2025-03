!!Génocide à Gaza: J 529!! La guerre n’a jamais pris fin pour les Palestiniens dans les zones frontalières de Gaza

Les Palestiniens dans les zones frontalières de Gaza ont continué d'être tués et blessés quotidiennement depuis le début du ‘cessez-le-feu’ à la mi-janvier.





Israa al-Mughni se trouve au milieu des décombres de sa maison dans la partie orientale du quartier de Shuja’iyya dans la ville de Gaza. Le bruit des drones israéliens bourdonnent sans cesse.

Le frère d’Al-Mughni a été tué lundi dernier lors d’une frappe aérienne sur un groupe de citoyens qui s’étaient rassemblés près d’un point de distribution d’eau potable. Elle a décrit la situation à Shuja'iyya, l'un des plus grands quartiers de la ville de Gaza, comme une guerre en cours.

’’La guerre n'a pas cessé, bien au contraire. La guerre s’est intensifiée’’, a déclaré al-Mughni.

Pas un seul jour ne s'est écoulé depuis le début du ‘cessez-le-feu’ à Gaza à la mi-janvier sans morts ni blessés parmi les habitants des zones frontalières. Pour ces résidents, la guerre n'a jamais pris fin. La seule chose qui a changé, c'est le rythme des meurtres.

’’Nous sommes exposés à des coups de feu, des bombardements et des bombardements tous les jours’’, a ajouté al-Mughni. ’’Mon frère est sorti pour apporter de l'eau potable, et il a été martyrisé alors qu'il essayait de fournir de l'eau à ses enfants. Comment cette guerre peut-elle se terminer si mon frère a été tué ainsi?’’

’’Nous sommes confrontés à la mort à chaque instant: à la maison, dans la rue, et dans les endroits où nous allons chercher de l’eau et de la nourriture’’, poursuit al-Mughni.

À Shuja’iyya, les gens entendent régulièrement des coups de feu provenant de véhicules militaires israéliens stationnés à la frontière avec Gaza, parfois accompagnés de frappes aériennes. La plupart des résidents n'ont pas encore pu rentrer chez eux, et même ceux qui sont retournés dans des zones relativement éloignées de l'armée sont victimes d'un abattage impitoyable.

Le Ministère de la santé a déclaré mercredi à son nombre de morts quotidiens de 7 personnes à Gaza en l'espace de 24 heures. Parmi eux se trouvaient trois frères de la famille Hamad, qui ont été bombardés par l'armée israélienne dans le camp de réfugiés d'al-Bureij, dans le centre de Gaza.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré que l'occupation continuait de pratiquer le génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza en prenant pour cible et en tuant des civils, risquant une rupture dans l'accord de ‘cessez-le-feu’.

’’L’occupation a délibérément commis un massacre aujourd’hui, tuant 5 martyrs civils dans des frappes aériennes par les avions de l’occupation’’, a déclaré M. Qassem. ’’Il s'agit d'une prolongation de la guerre génocidaire que l'occupation a menée au cours des deux dernières années. Nous demandons aux médiateurs de prendre d'urgence des mesures pour faire pression sur l'occupation afin qu'elle mette un terme à son agression contre notre peuple.’’

Plus de 100 personnes à Gaza ont été tuées par les forces israéliennes depuis le début de la première phase du ‘cessez-le-feu’ entre les Israéliens et le Hamas. ’’Il s’agit d’une violation flagrante et grave qui menace l’ensemble de l’accord’’, a averti M. Qassem.





«Ils brûlent notre nourriture, ne nous laissant rien à manger.»





L'armée israélienne stationnée à la frontière de Gaza utilise tous les moyens pour intimider les habitants de ces zones. Les habitants pensent que les militaires veulent les forcer à quitter leurs maisons et à fuir à nouveau. Mais ils insistent sur le fait qu'ils ne quitteront pas leurs foyers et qu'ils feront face à toutes les tentatives de l'armée israélienne pour les intimider.

Um Rifaat Habib, de la région de Jabaliya au nord de la ville de Gaza, dit que sa famille connaît des conditions similaires à celles qu'elle a traversées pendant la guerre. ’’Nous vivons dans une guerre sans escale depuis un an et demi. Chaque jour, nous assistons à des tirs, des missiles et des drones visant des civils.’’

’’Quand tout cela s'arrêtera-t-il?’’ s’alarme Um Rifaat. ’’Nous sommes lassés de la mort, des bombardements et de la peur. Nous sommes lassés des restes des corps dispersés de nos êtres chers déchirés un par un.’’

Um Rifaat explique à Mondoweiss que l'armée israélienne a envoyé des drones quadricoptères dans les maisons des gens pour les terroriser, et dans de nombreux cas, a ouvert le feu et bombardé leurs cibles.

’’Il y a peu de temps, un quadricoptère est entré chez nous. Nous avons failli mourir. Il est entré et a fait exploser la nourriture dans la cuisine, ne nous laissant rien à manger’’, a-t-elle déclaré.

Les Palestiniens ont de grands espoirs que les médiateurs feront pression sur les Israéliens pour qu’il mette fin aux tueries, mais d’autres, comme Um Rifaat, sont sceptiques quant au fait qu’il accepterait toute forme de désescalade de sa guerre à l’encontre du peuple de Gaza. ’’Nous avons fait de nombreuses concessions à l’État hébreu, et nous continuons de faire des concessions tous les jours, mais il ne répond pas et ne nous permet pas de vivre en paix’’, déclare-t-elle. ’’Ils nous poursuivent partout et nous tuent à tous les coins.’’

À Rafah, plus de la moitié des habitants de la ville ne peuvent toujours pas se rendre dans leur lieu de résidence. L'armée tue toute personne qui tente de s'approcher de chez elle dans ces zones.

’’Les balles passent au-dessus de nos têtes et parfois percuttent les murs voisins’’, a déclaré Muhammad Saqr, un habitant du camp de réfugiés de Yibna à Rafah qui ne peut pas retourner chez lui, à Mondoweiss. ’’Nous vivons dans la terreur depuis plus d’un an et demi.’’

Saqr dit qu'il attend que l'armée se retire pour pouvoir retourner chez lui à Yibna. ’’Ce régime trompe le monde et dit qu’il a arrêté la guerre à Gaza’’, dit-il. ’’La guerre se poursuit, mais le monde pense maintenant qu'elle s'est arrêtée. Mais, nous sommes toujours en train de mourir tous les jours.’’

Tareq S.Hajjaj (Traduit par MCP) -

13.03.25