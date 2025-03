!!Génocide à Gaza: J 527!! Une Nakba sans fin...

'Israël' mène sa plus grande campagne d’expulsion massive en Cisjordanie depuis 1967

Les forces militaires israéliennes ont tué Tariq Qassas, 34 ans, d’une balle dans la poitrine le 25 février alors qu’il rentrait chez lui après avoir travaillé dans une boulangerie à deux kilomètres de là, dans la vieille ville de Nablus. T.Qassas, père d’un enfant de 5 ans et d’un autre enfant à naître, est le onzième Palestinien à être tué à Nablus, une ville animée du nord de la Cisjordanie occupée, depuis janvier.

’’Mon frère m’a appelé pendant que j’étais au travail et m’a dit de faire attention en rentrant chez moi, et de m’assurer que l’armée soit partie’’, a déclaré Loay Qassas à Drop Site News. L’armée israélienne menait une opération près du cimetière occidental de la ville. ’’Finalement, c’est lui qui a été tué alors qu’il rentrait chez lui après le travail.’’

Des médecins sont arrivés pour transporter son corps à l’hôpital Rafidia afin qu’il soit préparé pour l’enterrement. En route, les forces israéliennes ont arrêté l’ambulance et, sous la menace d’une arme, ont ordonné aux ambulanciers de découvrir son visage afin que les soldats puissent le scanner à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale. ’’Même quand ils sont morts, ils veulent recenser les gens qu’ils ont tué’’, a déclaré Loay, avant de porter le cercueil de son frère jusqu’à son lieu de repos final.

Le meurtre de Qassas fait partie d’une vaste offensive militaire israélienne, surnommée «Opération Mur de fer», qui a vidé en grande partie quatre camps de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie – Jenin, Tulkarem, Faraa (Tubas) et Nur Shams – obligeant plus de 40.000 Palestiniens à fuir leurs foyers dans le plus grand déplacement forcé du territoire depuis la guerre de 1967. Les troupes israéliennes ont rasé les routes et détruit des maisons, des bâtiments, des canalisations d’eau et lignes électriques et d’autres infrastructures civiles. Le 23 février, le ministre israélien de la Défense a déclaré que les troupes israéliennes resteraient dans certains des camps de réfugiés pendant l’année à venir et que les résidents déplacés ne seraient pas autorisés à y retourner.

‘Israël’ a lancé l’opération «Mur de fer» le 21 janvier, deux jours après l’entrée en vigueur du ‘cessez-le-feu’ à Gaza. Plus de 60 Palestiniens, dont 11 enfants, ont été tués depuis par les forces israéliennes et les colons soutenus par l’État en Cisjordanie. Alors que l’accord de cessez-le-feu de Gaza est en péril en raison du sabotage de Netanyahu et qu’’Israël’ – encore plus enhardi par la réélection de Donald Trump – a lancé une campagne agressive et violente dans la région, des dizaines de milliers de Palestiniens de Cisjordanie sont confrontés à l’une des réalités les plus terribles que leur ait imposée ‘Israël’ depuis des décennies.

Pour les habitants, cela signifie une escalade incessante de la terreur quotidienne et le traitement brutal de leurs morts. Deux jours après les funérailles de Qassas, un jeune homme de 25 ans nommé Mahmud Sanaqra a été tué lors d’une confrontation armée avec les troupes israéliennes après qu’elles ait mené un raid à l’aube contre sa maison dans le camp de réfugiés de Balata, à l’est de Nablus.

La famille de Sanaqra n’a pas pu l’enterrer car l’armée israélienne a confisqué son corps et refuse toujours de le restituer. La pratique israélienne consistant à conserver les corps des Palestiniens pour les utiliser comme monnaie d’échange ou simplement pour punir les personnes en deuil remonte à plusieurs décennies et a été dénoncée par les organisations de défense des droits humains comme un traitement cruel et inhumain des familles en deuil. Il s’agit également d’un acte de punition collective contre les Palestiniens. ‘Israël’ détient actuellement des centaines de corps, dont beaucoup dans des réfrigérateurs ou des «cimetières de nombres», où ils sont enterrés en secret, souvent dans des zones militaires fermées et identifiés uniquement par des numéros.





Vider le camp de Jenin





Au cours des deux dernières semaines, les routes à l’extérieur de Jenin ont été détruites dans le cadre d’une campagne de destruction, les cafés et les infrastructures commerciales ont été rasés au bulldozer et les rues principales sont devenues presque impraticables. Alors que les bâtiments à l’intérieur du camp ont été complètement détruits, les maisons et les bâtiments civils à l’extérieur du camp ont été transformés en positions militaires, où les soldats israéliens ont posté des tireurs d’élite et les ont utilisés comme abris. L’opération s’étend désormais au-delà du camp de réfugiés et touche la ville, l’armée israélienne déclarant tout le district de Jenin zone militaire fermée.

’’Ma maison a été incendiée lors de la dernière invasion’’, a déclaré Adel Al-Bisher, 65 ans, du camp de réfugiés de Jenin à Drop Site, en référence à l’opération Camp d’Eté, qui a eu lieu il y a six mois. Au cours de cette opération militaire, 20 Palestiniens ont été tués et des dizaines de maisons ont été détruites par des bulldozers, des grenades antichars ou tout simplement incendiées.

En décembre, les forces de sécurité palestiniennes ont effectué un raid sur Jenin dans le cadre d’une campagne de six semaines, baptisée opération Protection du Foyer, au cours de laquelle plus d’une douzaine de Palestiniens, dont deux enfants, ont été tués. Au cours de l’offensive, des combattants de la résistance des groupes armés palestiniens, dont la Brigade de Jenin, la Brigade de Tulkarem et la Fosse aux lions, ont été arrêtés en masse dans ce qui a été l’un des assauts les plus longs et les plus meurtriers des forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie depuis qu’elles ont commencé à opérer en 1995.

La présence de ces groupes de résistance dans les camps de réfugiés et dans la vieille ville de Nablus a freiné les raids de l’armée israélienne dans ces zones (Jenin est également une zone clé que les sociétés énergétiques israéliennes et l’Autorité palestinienne (AP) exploraient comme site pour construire des usines et des sociétés en 2021, mais elles ont été contrecarrées par la résistance).

L’offensive d’’Israël’ «Mur de fer» a commencé quelques heures seulement après que l’AP ait officiellement déclaré la fin de la sienne. Alors que les porte-parole de l’AP aient publiquement condamné l’offensive, Drop Site a confirmé que de hauts responsables de la sécurité de l’AP étaient présents à Jenin quand l’armée israélienne a envahi la ville en janvier.

Après l’opération «Camps d’Eté», des centaines de familles du camp de Jenin ont été déplacées et obligées de chercher un abri. Aujourd’hui, beaucoup d’entre elles se retrouvent à nouveau attaquées. En ce moment même, dans la ville de Jenin, non seulement des chars Merkava sont déployés à l’intérieur de la ville, mais aussi des véhicules militaires israéliens, dont des bulldozers Caterpillar D-9 et D-10, et des véhicules blindés Eitan. Des unités d’opérations spéciales israéliennes secrètes et des véhicules blindés de transport de troupes circulent désormais librement dans la ville, sans même qu’on leur lance des pierres. Dans le même temps, la Cisjordanie connaît des taux de frappes aériennes israéliennes sans précédent, dépassant même ceux déclenchés lors de l’opération «Bouclier défensif» en 2002, la plus grande offensive militaire israélienne de la 2è Intifada.

La famille Al-Bisher habite dans un appartement à quelques centaines de mètres de l’entrée est du camp. Le bâtiment derrière chez eux a été réquisitionné par les forces israéliennes pour en faire une base militaire improvisée avec des bulldozers et des véhicules blindés de transport de troupes stationnés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

’’Ils ont détruit plus de 12 appartements appartenant à notre famille, y compris ceux de mes frères et cousins. Ils ont tous disparus, mais maintenant, même dans cet appartement, nous ne nous sentons pas à l’aise, mais où irions-nous?’’, a demandé Al-Bisher.

Certaines fenêtres du bâtiment sont brisées, les vitres sont encore éparpillées sur le parking tandis que les murs du bâtiment sont criblés de trous de balles. ’’Vous voyez cette fenêtre là-haut’’, a déclaré Al-Bisher. ’’La balle a traversé la fenêtre, a traversé la chambre et est sortie par l’autre fenêtre.’’

Les soldats israéliens stationnés juste derrière le bâtiment règnent dans une atmosphère de terreur. Al-Bisher a mis en garde contre toute prise de photos depuis le point de vue de leur bâtiment. ’’Il y a deux jours à peine, un des habitants a été surpris en train de filmer depuis son balcon. Les soldats ont fait irruption dans le bâtiment, l’ont arrêté et ont commencé à le frapper brutalement’’, a-t-il déclaré.

Des milliers d’autres familles déplacées sont désormais bloquées entre les maisons de leurs proches dans les villages voisins ou dans des écoles voisines transformées en abris. D’autres campent sous des tentes à la périphérie de la ville parce qu’elles n’ont nulle part où aller.





Un retour périlleux pour sauver des biens





’’S’il vous plaît, ne prenez pas nos visages en photo’’, a déclaré une femme devant l’hôpital public de Jenin, à côté du camp de réfugiés, le 26 février. Elle a demandé l’anonymat non seulement par crainte pour sa sécurité, mais aussi à cause des conditions qui leur sont imposées. ’’Nous n’avons jamais été filmées auparavant, et je ne veux pas que nous soyons filmées dans ces conditions humiliantes’’, a-t-elle ajouté, retenant ses larmes.

Déplacée de force dans un village voisin, elle avait pris la décision périlleuse de retourner dans sa maison détruite aux abords du camp pour tenter de sauver quelques biens. Tenant des sacs en plastique contenant les quelques objets qu’elle, son fils de 10 ans et sa fille de 18 ans ont pu récupérer, elle était affolée.

’’Je suis venue chercher ce petit radiateur, des plateaux et des ustensiles de cuisine parce que le ramadan est là et que nous devons cuisiner’’, a-t-elle dit. En montrant du doigt la pile de ses ustensiles de cuisine sur le sol en terre battue, elle se demandait comment ils allaient les transporter. ’’Regardez ma fille, elle a ses examens finaux et n’a pas pu étudier, alors elle est venue chercher son ordinateur portable et quelques vêtements’’, a-t-elle dit, la voix tremblante. ’’Je veux être à la maison’’, a déclaré la femme. ’’Je veux juste être à la maison. Depuis un an, il n’y a plus de place pour respirer. Il y a eu une opération après l’autre.’’ Elle a décrit les récentes attaques militaires israéliennes et celles de l’AP, menées sous les auspices de la lutte contre les combattants de la résistance armée en Cisjordanie. ’’Et maintenant, dit-elle, je ne peux pas respirer, je veux respirer.’’

Plus tard dans la journée, un jeune homme se tenait dans une rue défoncée entre l’hôpital de Jenin et le camp, attendant l’arrivée de sa mère et de son père. Comme beaucoup d’autres, ils ont essayé de se faufiler dans leur maison pour récupérer quelques affaires après un mois de déplacement avec rien d’autre que les vêtements qu’ils portaient.

’’L’armée les a détenus pendant deux heures, mais ils auraient dû être libérés maintenant’’, a déclaré l’homme, serrant son téléphone, le seul lien qui lui restait avec ses parents. Il a également parlé à Drop Site sous couvert d’anonymat par crainte pour sa sécurité. ’’Je ne peux pas aller les aider. Ils tireront immédiatement sur nous tous parce que je suis un jeune homme’’, a-t-il déclaré. Le camp ayant reçu l’ordre de se vider, les snipers israéliens postés à la périphérie tirent souvent à leur gré.

Les snipers ont également tiré sur des journalistes, des médecins s’occupant de malades chroniques ou de blessés, et des personnes âgées qui ont tenté de se faufiler à l’intérieur pour récupérer quelques affaires.

Contrairement à Gaza, l’écrasante majorité, soit 96% des plus de 1.200 Palestiniens tués en Cisjordanie depuis 2022, étaient des garçons et des hommes. En conséquence, la tâche dangereuse de tenter de se faufiler à nouveau dans le camp pour récupérer leurs affaires a été laissée aux personnes âgées, aux enfants et aux femmes dans l’espoir que l’armée ne les cible pas.

À un moment donné, trois enfants – Ward, 13 ans, Faisal, 12 ans, et Mohammad, 13 ans – se sont rassemblés pour rassembler leur courage et essayer de revenir récupérer un iPad. Les enfants sont entrés dans les abords du camp, se déplaçant entre les ruelles détruites où quelques autres familles avaient réussi à se rendre plus tôt dans la journée. Ils marchaient les mains levées sur les décombres et la boue. Dès qu’ils ont attrapé l’iPad, ils se sont dépêchés de sortir, marchant aussi vite qu’ils le pouvaient sans courir.

Seuls quelques résidents prêts à braver les dangers pour récupérer leurs affaires ont pu constater de leurs propres yeux le niveau de destruction à l’intérieur du camp.

Kareemeh, 65 ans, était l’une des rares résidentes âgées à avoir pris le risque d’aller voir sa maison. Elle a traversé la boue et franchi une montagne de décombres. Elle a dit qu’elle avait l’intention de récupérer quelques affaires – des documents et des cartes d’identité, ainsi que des vêtements pour sa mère, qui luttait contre le froid hivernal.

Lorsque Kareemeh est entrée dans ce qui restait de sa maison dans la partie est du camp, elle est restée pétrifiée. Les fenêtres avaient toutes été brisées – probablement à cause des frappes aériennes et des démolitions qui ont complètement détruit les bâtiments voisins – et le sol était couvert de verre. Les meubles avaient été saccagés, la cuisine détruite et des vêtements rangés dans les placards avaient été jetés par terre.

A quelques minutes seulement du terme de sa tâche et de son départ du camp, Kareemeh a commencé à ramasser des conserves et à les mettre dans des sacs en plastique. Mais en fouillant dans les débris, elle a vite oublié ce qu’elle faisait et s’est concentrée sur les tapis.

’’Viens ici, toi. Aide-moi à retirer les tapis des fenêtres pour que la pluie ne les abîme pas’’, m’a-t-elle dit. Affolée, elle a tiré sur les tapis, le verre lui coupant les mains. Il lui a fallu un certain temps pour se calmer et l’aider à se concentrer sur la collecte des produits de première nécessité afin que nous puissions quitter le camp rapidement alors que la menace imminente des tireurs d’élite israéliens grandissait.

Finalement, elle a pris quelques papiers, des maillots de corps et des foulards, et a réussi à attraper des boîtes de haricots et des sardines. Sa main saignait, mais elle portait ce qu’elle pouvait. ’’Laisse-moi juste fermer la porte de ma maison à clé’’, a-t-elle dit en partant, un dernier geste pour conserver un semblant de foyer où elle espère revenir un jour.





Mariam Barghouti -

09.03.25