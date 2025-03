!!Génocide à Gaza: J 526!! Trump reviendrait-il sur son plan de nettoyage ethnique?

Le président américain Donald Trump a déclaré le 12 mars que les Palestiniens ne seront pas “expulsés” de Gaza, revenant apparemment sur les menaces proférées plus tôt cette année en faveur d’un nettoyage ethnique de la bande de Gaza pour construire la “Riviera du Moyen-Orient”.

“Nous n’expulserons personne de la bande de Gaza”, a déclaré D.Trump aux journalistes avant sa rencontre avec le 1 ministre irlandais Micheál Martin.

Les remarques de Trump contrastent fortement avec sa déclaration du 4 février aux côtés du 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans laquelle il déclarait:

, soulignant que les États-Unis et ‘Israël’

Ces propos surviennent également une semaine seulement après que le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, Brian Hughes, ait déclaré que D.Trump “s’en tient à sa vision de reconstruire Gaza sans le Hamas”, rejetant ainsi une proposition égyptienne pour l’après-guerre à Gaza présentée par les États arabes lors d’un récent sommet au Caire.

La proposition actuelle néglige le fait que Gaza est actuellement inhabitable et que les habitants ne peuvent pas décemment vivre sous les décombres et avec des munitions non explosées”

, a déclaré M. Hughes.