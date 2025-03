!!Génocide à Gaza: J 523!! 'No other land': le documentaire qui fait polémique

Le film-documentaire qui fait polémique...

Aujourd'hui, la Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'’Israël’ (PACBI) a officiellement publié une déclaration en arabe, confirmant que 'No Other Land' viole les normes anti-normalisation. Cela confirme ce que beaucoup d'entre nous ont dit.

https://bdsmovement.net/ar/PACBI-NoOtherLand

La campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'’Israël’ (PACBI) – mandatée par le Comité national palestinien de boycott d''Israël' (direction du mouvement BDS) pour suivre le développement des critères d'opposition à la ‘normalisation’ et promouvoir leur respect – a reçu de nombreuses demandes concernant sa position sur le film 'No Other Land' (Aucune autre terre), avant et après sa victoire aux Oscars. Un débat intense a émergé autour du film, dont la portée s'est amplifiée après sa victoire aux Oscars.

La campagne reconnaît l'importance de participer à ce débat, mais tout en prenant en compte la responsabilité morale de maintenir la centralité de la lutte pour mettre fin au génocide perpétré par l'ennemi israélien, en partenariat avec l'Occident colonial dirigé par les États-Unis, contre 2,3 millions de Palestiniens à Gaza, ainsi que l'agression brutale et le nettoyage ethnique dans les camps de réfugiés en Cisjordanie et à Jérusalem. La campagne souligne également l'importance de replacer ce débat, ainsi que tout autre débat similaire, dans le contexte des priorités de notre lutte contre le système de colonisation, d'apartheid et d'occupation militaire israélien, qui dure depuis plus de 76 ans contre l'ensemble du peuple palestinien autochtone.

Depuis la première projection du film 'No Other Land', ‘Israël’ – ainsi que ses puissants lobbies et ses partenaires racistes soutenant ses crimes contre le peuple palestinien dans les institutions culturelles occidentales, notamment aux États-Unis et en Allemagne – a lancé une violente campagne contre le film, cherchant à en interdire la projection car elle y voyait une révélation partielle d'une dimension importante du système colonial israélien en place depuis des décennies, que le peuple palestinien subit et contre lequel il résiste de diverses manières. Ils ont également vu que mettre en lumière certains des crimes de guerre qu'ils commettent, comme le nettoyage ethnique à Massafer Yatta, renforcerait le soutien mondial croissant – déjà sans précédent – au mouvement BDS, qu'’Israël’ considère comme «une menace stratégique».

Il est important de souligner ici que les attaques de la gouvernement fasciste israélien et de ses instruments contre toute œuvre artistique qui ne respecte pas les critères du mouvement de boycott convenus au sein de la société palestinienne ne peuvent pas être considérées comme un critère principal pour déterminer si le mouvement de boycott lancera une campagne contre cette œuvre ou non. L'esprit des critères de boycott et d'opposition à la ‘normalisation’ repose sur la défense des droits du peuple palestinien afin de démanteler le système de colonisation, d'apartheid et d'occupation, de réaliser le droit au retour, à la libération et à la justice, et de se concentrer sur les méthodes les plus fortes et les plus efficaces pour atteindre ces objectifs. Par conséquent, et en fonction de ses capacités humaines, la campagne choisit avec soin, selon des critères éprouvés depuis deux décennies, les objectifs les plus importants contre lesquels elle lance des campagnes efficaces, en opposition aux objectifs moins importants contre lesquels elle ne lance pas de campagnes.

D'autre part, un nombre important d'artistes arabes, notamment palestiniens, ainsi que de nombreux solidaristes internationaux, ont critiqué le film en le qualifiant de ‘normalisation’ et ont appelé à son boycott en conséquence.

Quelle est la position du mouvement de boycott d'’Israël’ (BDS)?



Premièrement, la campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'’Israël’ (PACBI) a conclu dès le départ que ce film enfreint, sous plusieurs aspects, les critères de l'opposition à la ‘normalisation’ qui ont été convenus au sein du mouvement BDS.

Le mouvement de boycott d'’Israël’ et de retrait des investissements a toujours opposé la ‘normalisation’, la considérant comme une arme puissante utilisée par les oppresseurs pour coloniser les esprits des opprimés, masquer leurs crimes et miner la solidarité mondiale avec la lutte pour mettre fin à tout le système d'oppression.

Peu importe les intentions, et selon la définition de la ‘normalisation’ acceptée par la grande majorité de la société palestinienne, que ce soit en Palestine ou dans la diaspora, la ‘normalisation’ consiste à participer à tout projet, initiative ou activité, locale ou internationale, qui réunit (sur la même "plateforme") des Palestiniens (et/ou des Arabes) et des Israéliens (qu'ils soient individuels ou institutionnels), sans satisfaire les deux conditions suivantes:

Que la partie israélienne reconnaisse les droits fondamentaux du peuple palestinien conformément au droit international (au minimum, le droit au retour des réfugiés et la fin de l'occupation et du système d'apartheid). Que l'activité constitue une forme de lutte commune (co-résistance) contre le système d'occupation et de colonisation-apartheid israélien.

L'initiative Close-UP a contribué à la production du film ‘No Other Land’, il s'agit d'une initiative de ‘normalisation’ visant à normaliser les relations entre cinéastes arabes et israéliens, et ainsi, un grand nombre de cinéastes arabes, avec la campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'’Israël’ (PACBI), ont appelé à son boycott.

De plus, certains membres de l'équipe du film, parmi les Israéliens, n'ont pas reconnu certains droits fondamentaux du peuple palestinien. Plus encore, ils n'ont exprimé aucune position reconnaissant qu'’Israël’ commet un génocide contre notre peuple à Gaza, occupée et assiégée depuis le début du génocide, et ont persisté à déclarer des positions offensantes et immorales qui contribuent à une égalité fausse entre colonisateur et colonisé, permettant ainsi d'utiliser cette égalité pour justifier le génocide perpétré par ‘Israël’. Ce qui précède ne laisse aucun doute sur le fait que le film enfreint les critères du mouvement de boycott d'Israël (BDS) contre la ‘normalisation’.

La campagne PACBI reconnaît que l'équipe du film, après sa victoire aux Oscars et face aux critiques croissantes, a publié une déclaration mentionnant explicitement la Nakba, le nettoyage ethnique, le colonialisme de peuplement et l'apartheid, et appelant à "la justice pour les réfugiés palestiniens", ce qui représente un pas sérieux pour aborder les problèmes mentionnés ci-dessus. Cependant, la déclaration ne mentionne pas ‘Israël’ comme le responsable de tous ces crimes.

Deuxièmement, au-delà des critères de boycott et d'opposition à la ‘normalisation’, il convient de souligner que, en tant que Palestiniens, nous n'avons pas besoin de permission ou de "légitimation" de la part des Israéliens pour raconter notre histoire, notre présent, nos expériences, nos rêves et notre résistance, y compris la résistance artistique, contre le système colonial d'oppression qui nous prive de notre liberté et de nos droits inaliénables. Il est donc de notre devoir de défier les conditions racistes, qu'elles soient cachées ou évidentes, imposées par l'Occident colonial avec ses institutions dominantes, qui n'offrent une plateforme aux Palestiniens qu'avec l'autorisation ou la "légitimation" israélienne.

Pourquoi la campagne PACBI) n'a-t-elle rendu publique sa position sur le film que maintenant? La campagne n'a pas publié sa position sur le film, mais l'a partagée avec de nombreux cinéastes et organisateurs de festivals qui ont posé des questions tout au long de l'année écoulée.

L'interaction autour de ce documentaire est un signe positif et sain de la croissance du mouvement populaire contre la ‘normalisation’, et nous en sommes fiers en tant que mouvement. En revanche, il convient de noter que le mouvement BDS privilégie l'attaque des entités les plus complices, qui peuvent avoir un impact plus important dans notre lutte de libération en les ciblant, conformément au principe de "radicalité stratégique", en suivant nos principes et notre objectif principal de mettre fin à la complicité internationale avec le système de colonisation et de renforcer le mouvement de lutte mené par notre peuple, accompagné des libres du monde, pour la justice, la liberté, le retour et l'autodétermination. Par conséquent, la campagne ne publie ni ne suit chaque cas de ‘normalisation’.

Durant les dix-sept derniers mois d'agression israélo-américaine contre notre peuple à Gaza, le mouvement BDS, y compris la campagne PACBI et tous ses partenaires et réseaux, a mené de nombreuses campagnes stratégiques pour couper les chaînes de complicité internationale (des gouvernements, des entreprises et des institutions) avec le génocide et avec le système colonial israélien dans son ensemble, dans les domaines économiques, militaires, académiques, culturels, sportifs, etc. Un aspect crucial de cette lutte se concentre sur la lutte contre les récits coloniaux qui déshumanisent les Palestiniens et sur la confrontation avec les stéréotypes racistes propagés par ‘Israël’ et ses partenaires.

En raison du grand nombre de projets de boycott culturel à l'échelle mondiale que la campagne PACBI a dû ou devra mener durant ce génocide en cours, elle n'a pas considéré ‘No Other Land’ comme une priorité avant la remise des Oscars. Cependant, maintenant que la popularité du film a augmenté, notamment après sa victoire aux Oscars, la campagne ressent la nécessité de clarifier les violations du film aux critères d'opposition à la ‘normalisation’, afin de renforcer notre compréhension collective de la ‘normalisation’ et de ses dangers, et de protéger notre lutte des tentatives d'utiliser la ‘normalisation’ pour légitimer le génocide. Le but ne justifie aucun moyen immoral, en aucun cas.

Hollywood, pendant des décennies, a déshumanisé les Palestiniens, les Arabes, les musulmans, les Noirs et les peuples autochtones, entre autres. Par exemple, des dizaines de cinéastes palestiniens ont déclaré dans une lettre ouverte publiée pendant le génocide: "Nous sommes en colère contre l'inhumanité et le racisme montrés par certains dans l'industrie du divertissement occidental envers notre peuple, même pendant cette période de souffrance accrue". La déshumanisation est l'un des facteurs qui facilitent le génocide perpétré par ‘Israël’. Cela explique pourquoi beaucoup ont salué ce documentaire comme une œuvre soutenant les droits du peuple palestinien, même partiellement, et contribuant à lutter contre la déshumanisation des Palestiniens, ignorant le problème de la ‘normalisation’ qu'il cache.

Enfin, notre lutte, fondée sur des principes et visant des objectifs graduels, repose sur des milliers d'efforts collectifs et conscients qui se rencontrent sur de nombreux fronts. Dans cette lutte, l'engagement moral nous oblige à ne pas compromettre les droits de notre peuple, peu importe le contexte. Une approche stratégique implique de donner la priorité à nos objectifs les plus importants pour étendre l'impact et renforcer le pouvoir populaire afin d'accomplir ces droits. Les Palestiniens autochtones n'ont aucune autre terre que la terre de la Palestine. Mais il est certain que nous devons créer d'autres moyens libérés de la ‘normalisation’ dans notre marche vers notre libération et notre autodétermination.





Opposition à la ‘normalisation’





Les Palestiniens appellent au boycott du film, reconnaissant que malgré sa représentation des crimes israéliens, il fonctionne finalement dans un cadre de ‘normalisation’ qui sape notre lutte.

La déclaration précise que le film a été partiellement financé par Close-Up, une initiative de ‘normalisation’ qui rassemble des cinéastes palestiniens et israéliens sans obliger les Israéliens à reconnaître les droits palestiniens en vertu du droit international.

Le PACBI décrit deux critères clés pour qu'une initiative ne soit pas ‘normalisée’:

La partie israélienne doit reconnaître les droits palestiniens, y compris le droit de retour et la fin de l'occupation et de l'apartheid.

Le projet doit être une forme de co-résistance, et non un «dialogue» ou une «coexistence».

‘ No Other Land’ échoue sur les deux points - certains membres de l'équipe de tournage israélienne ont refusé de reconnaître le génocide israélien à Gaza et continuent de pousser des récits qui assimilent colonisateur et colonisé.

Comme je l'ai déjà dit, les Palestiniens n'ont pas besoin de validation israélienne pour raconter nos histoires.

Accepter des conditions qui nécessitent l'approbation ou la participation israélienne pour être reconnues dans les espaces culturels occidentaux est en soi une fonction du contrôle colonial.

Certains ont fait valoir que la réaction israélienne contre le film prouve qu'il ne s'agit pas d'une ‘normalisation’. Nous devons explicitement rejeter cette logique

- les sionistes attaquent tout ce qui expose leurs crimes, mais cela seul ne signifie pas que quelque chose s'aligne sur la libération palestinienne.

En fin de compte, ‘No Other Land’ remplit une fonction sioniste douce - exposant certaines injustices tout en légitimant la présence sioniste dans le cadre du récit, plutôt que de centrer la décolonisation et la libération palestinienne selon nos propres conditions.

C'est pourquoi les Palestiniens appellent à un boycott. Aucune autre terre n'est une victoire pour notre lutte - c'est une tentative de reconditionner la souffrance palestinienne d'une manière qui reste acceptable pour les institutions occidentales.

Le fait que tant de Palestiniens aient été attaqués pour avoir clarifié cela, après les Oscars, montre le besoin croissant de renforcer notre compréhension collective de la ‘normalisation’ et de repousser les tentatives de coopter la résistance palestinienne dans des cadres qui renforcent la légitimité sioniste.

La ‘normalisation’ est un outil utilisé pour pacifier et dépolitiser la résistance palestinienne. L'urgence de notre lutte exige que nous rejetions ces projets et que nous nous battions pour une Palestine libérée selon nos conditions.

Les Palestiniens n'ont pas d'autre terre, mais nous devons nous battre pour cela sans ‘normalisation’.

Nordine Saïdi

08.03.25