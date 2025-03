!!Génocide à Gaza: J 521!! L'UE & ses médias sous contrôle ont parfaitement intégré le narratif israélien en termes ''d'inversion accusatoire''

À l’attention de Monsieur El-Anouni - Council of the European Union

Votre déclaration (voir ci-dessous) est une insulte à l’intelligence et une complicité explicite avec le génocide en cours à Gaza.

Déclaration du Porte-parole de la politique étrangère & de la politique de sécurité de l’UE, Mr El-Anouni, sur le cessez-le-feu à Gaza





02.03.2025 Équipe de presse du SEAE





''L'UE condamne le refus du Hamas d'accepter la prorogation de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. La décision ultérieure israélienne de bloquer l'entrée de toute l'aide humanitaire à Gaza pourrait avoir des conséquences humanitaires.

L'UE appelle à une reprise rapide des négociations sur la deuxième phase du cessez-le-feu et exprime son ferme soutien aux médiateurs.

Un cessez-le-feu permanent contribuerait à libérer tous les otages israéliens restants tout en assurant les conditions nécessaires au relèvement et à la reconstruction de Gaza. Toutes les parties ont la responsabilité politique d'en faire une réalité.

L'UE réitère ses appels en faveur d'un accès total, rapide, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire à l'échelle des Palestiniens dans le besoin et de permettre et de faciliter les travailleurs humanitaires et les organisations internationales à fonctionner efficacement et en toute sécurité à l'intérieur de Gaza.

La mission civile de l'UE chargée de l'assistance à la frontière pour le point de passage de Rafah (EUBAM Rafah) est prête à poursuivre ses travaux si les parties en font la demande. Grâce à sa présence, près de 3.000 personnes ont jusqu'à présent franchi la frontière avec l'Égypte depuis le 1er février''.

Mr Anouar El-Anouni

L'Union européenne (UE) démontre encore une fois son alignement sur les intérêts impérialistes et sionistes en condamnant le Hamas pour ne pas avoir accepté un cessez-le-feu que l’État d’’Israël’ lui-même a rompu.

Ce positionnement est une négation totale du droit international et révèle la complicité active de l’UE dans le massacre du peuple palestinien.

Comment osez-vous blâmer la résistance palestinienne pour ne pas avoir cautionné une trêve violée par l’occupant?

Netanyahu et son gouvernement criminel, dont plusieurs membres sont sous enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, n'ont jamais eu l'intention de respecter un cessez-le-feu durable.

Ils utilisent les pauses humanitaires comme des instruments cyniques pour réorganiser leur campagne d’extermination à Gaza, tout en manipulant l’opinion publique occidentale.

Cette déclaration de l’UE est particulièrement grave: elle consacre l’idée que les engagements internationaux ne valent rien lorsque c’est un État colonialiste et génocidaire qui les foule aux pieds.

Ce n'est pas une simple hypocrisie diplomatique, c'est une trahison du droit lui-même, un abandon total des principes de justice et de souveraineté des peuples opprimés.

L’Union européenne, sous couvert de neutralité, est en réalité un complice actif de cette extermination. Vous financez, vous armez, vous protégez ‘Israël’ dans toutes ses exactions. Vous êtes les relais du discours colonial qui criminalise les opprimés et absout les bourreaux.

Votre condamnation du Hamas n’a qu’un seul but: légitimer la machine de mort israélienne et faire taire la résistance d’un peuple qui refuse de disparaître.

Il n’y a plus d’État de droit, plus de justice, plus de principes moraux dans vos institutions. Ce qu’il reste, c’est la soumission aux intérêts sionistes et impérialistes, la compromission avec les criminels de guerre, l’effacement du droit international lorsqu’il concerne les peuples colonisés.

Vous êtes du côté de l’oppresseur, du côté de ceux qui rasent des hôpitaux, qui exécutent des enfants, qui bombardent des camps de réfugiés.

Mais sachez-le: les peuples ne pardonneront pas. L’histoire jugera les lâches et les collaborateurs. Et vous, Monsieur El-Anouni, porterez à jamais la honte d’avoir été le porte-voix du mensonge et de l’injustice.

Cessez immédiatement cette complicité criminelle. Exigez l’arrêt total des massacres. Exigez des sanctions immédiates contre l’État génocidaire.

Tout autre positionnement fait de vous un complice du crime.

Nordine Saïdi -