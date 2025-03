!!Génocide à Gaza: J 517!! 👁‍🗨 Attention: la Knesset prépare un plan d’expansion massive des colonies dans le “Grand Jérusalem”

Le projet de loi est soutenu par un membre du parti Likud de Netanyahu et vise à annexer le territoire de plusieurs colonies entourant Jérusalem occupée

Selon un rapport publié par le journal Haaretz le 28 février, un comité ministériel israélien devrait approuver un projet de loi visant à légaliser les colonies illégales autour de Jérusalem-Est occupée, dans le but de créer le “Grand Jérusalem”.

Le projet de loi, présenté par Dan Illouz, député du Likud, vise à intégrer des colonies comme Ma'ale Adumim, Beitar Illit, Givat Ze'ev, Efrat et Ma'ale Mikhmas dans un nouveau cadre administratif.

S'il est approuvé par la commission, le projet de loi sera soumis à la Knesset pour une première lecture et, s'il est adopté, il devra faire l'objet de trois lectures avant d'entrer en vigueur.

Le projet de loi bénéficie d'un fort soutien de la part du gouvernement et de certaines factions de l'opposition.

Haaretz a cité l'association israélienne de gauche Ir Amim, qui a averti que le projet de loi risque d'ouvrir la voie à de nouvelles annexions en Cisjordanie occupée et de constituer un obstacle majeur à toute solution politique future.

Illouz a défendu la mesure, affirmant qu'il s'agit d'une étape nécessaire vers la pleine souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée, la comparant à des lois antérieures adoptées malgré la pression internationale.

“ Les lois, la juridiction et l'administration [d'’Israël’] s'appliqueront au territoire de la zone métropolitaine de Jérusalem” , peut-on lire dans le projet de loi, appelé Jerusalem Metropolitan Bill.

M. Illouz a déclaré au Times of ‘Israel’ que le projet de loi constitue une “étape cruciale” et “reflète un principe fondamental: ‘Israël’ doit agir selon ce qui est juste, et non dans la peur” avant d'ajouter que “Notre souveraineté sur Jérusalem et la Terre d'’Israël’ est historiquement, légalement et moralement justifiée”.

Dans une interview accordée à Haaretz, le député a déclaré avoir franchi “une étape majeure vers la pleine souveraineté avec l'annexion de la Cisjordanie”.

Le gouvernement israélien a connu une expansion rapide des colonies illégales en Cisjordanie occupée. Au début du mois, Tel-Aviv a lancé un appel d'offres pour la construction de près de 1.000 logements de colons sur le territoire.

Les inquiétudes grandissent concernant le soutien que le président américain Donald Trump envisage d'apporter aux ambitions d'’Israël’ d'annexer l'intégralité du territoire de la Cisjordanie, illégalement conquis par l'armée israélienne pendant la guerre de 1967.





Rédaction The Cradle -

28.02.25