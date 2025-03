!!Génocide à Gaza: J 513!! Apprenez à sortir de votre tête la propagande sioniste qui a endormi et trompé vos aînés

Comment ‘Israël’ manipule les gens par le biais d’une propagande haineuse





Ces derniers temps, les médias grand public ont surtout parlé, au sujet d’’Israel’ du sort de la famille Bibas, une mère (Shiri Bibas) et ses deux enfants (Ariel et Kfir) qui ont été pris en otage par le Hamas le 7 octobre et qui sont morts en captivité.

Mais pourquoi entendons-nous autant parler de cette histoire aujourd’hui, et pourquoi le sort de ces trois civils fait-il l’objet d’une attention bien plus grande que celui des innombrables civils palestiniens tués par ‘Israël’?

Dans cet article, j’expliquerai comment cette histoire s’inscrit dans un schéma où ‘Israël’ s’associe aux gouvernements occidentaux et aux grands médias pour utiliser la propagande afin de justifier le soutien aux atrocités israéliennes.

Victimes dignes ou indignes

Dans leur célèbre ouvrage «Manufacturing Consent», Edward Herman et Noam Chomsky expliquent comment les médias grand public considèrent les victimes «dignes» et «indignes». Les «victimes méritantes» sont les victimes des ennemis officiels de l’Occident, dont on parle sans cesse, et les «victimes indignes» sont les victimes des gouvernements occidentaux et de leurs États-clients alliés.

Dans le cas d’’Israël’ et de la Palestine, les grands médias ont créé un système de propagande dans lequel ils écrivent des récits personnels et émotionnels sur les civils israéliens qui sont tués, alors qu’ils ne font pas la même chose pour le nombre infini de civils palestiniens tués.

Le journaliste Hamza Yusef s’est récemment entretenu avec des initiés des grands médias britanniques, tous secteurs confondus, et cette tendance est revenue sans cesse sur le tapis.

Un journaliste de la BBC a déclaré à Yusef que ’’ la chaîne s’était délibérément concentrée sur les Israéliens qui avaient perdu la vie et leurs otages, les journalistes les nommant et développant à leur sujet des récits très sympathiques et humanisant, alors que les Palestiniens ne bénéficiaient pas d’un tel traitement.’’

Ce même journaliste a également déclaré que ’’ Lorsque j’ai proposé un article sur un Palestinien dont la famille a été prise dans la destruction de Gaza, on m’a immédiatement dit que nous devions également trouver une histoire israélienne équivalente. C’était admettre que la souffrance des Palestiniens ne méritait pas de faire l’objet d’un article à part entière’’ .

La famille Bibas somme le gouvernement de cesser d’exploiter ses morts

Cette tendance est particulièrement évidente dans le cas de la famille Bibas.

Les Nations-unies ont constaté que 70% des personnes tuées par ‘Israël’ à Gaza sont des femmes et des enfants. Elles ont également constaté que le groupe de personnes le plus visé était celui des enfants de 5 à 9 ans et que 80% des personnes tuées se trouvaient à l’intérieur d’un bâtiment résidentiel.

Il en va de même pour le blocus brutal imposé par ‘Israël’ à Gaza, que l’ancien ministre israélien de la défense Yoav Gallant a justifié en qualifiant les Palestiniens d’animaux humains. Ce blocus, dont M. Gallant s’est vanté d’être «un siège complet de Gaza» et qui incluait «l’absence d’électricité, de nourriture et de carburant» pour Gaza, a conduit un habitant de Gaza sur quatre à mourir de faim, selon les Nations-unies. L’ONU a également constaté que neuf familles sur dix à Gaza ont passé 24 heures sans nourriture.

La classification intégrée des phases de l’alimentation a également révélé que le blocus faisait qu’un ménage sur quatre à Gaza connaissait des «conditions proches de la famine» et qu’il conduirait à terme l’ensemble de la population de Gaza à «faire face à des niveaux de crise d’insécurité alimentaire aiguë». De nombreux médecins sur le terrain à Gaza ont également confirmé qu’’Israël’ avait intentionnellement tiré sur des enfants, à la tête et à la poitrine.

Feroze Sidhwa, un médecin qui a travaillé comme chirurgien dans des zones de guerre allant de l’Ukraine à Haïti en passant par le Burkina Faso, a témoigné que ’’ presque chaque jour où j’étais à Gaza, je voyais un nouveau jeune enfant qui avait reçu une balle dans la tête ou dans la poitrine, et qui allai en t pratiquement tous mourir’’.

Sidhwa a parlé à 44 autres professionnels de la santé à Gaza qui «avaient vu des cas d’enfants préadolescents ayant reçu une balle dans la tête ou dans la poitrine».

Le Dr Mohamad Rassoul Abu-Nuwar, un autre médecin travaillant à Gaza, a déclaré avoir vu «six enfants âgés de 5 à 12 ans, tous atteints d’une seule balle dans le crâne».

Le Dr Irfan Galaria, un autre médecin travaillant sur le terrain à Gaza, a également déclaré: ’’Notre équipe a soigné environ quatre ou cinq enfants, âgés de 5 à 8 ans, qui ont tous reçu une seule balle dans la tête’’.

Dans tous ces cas où ‘Israël’ bombarde des civils innocents, affame des civils et cible des enfants avec des tireurs d’élite, les médias grand public n’ont pas créé d’histoire personnelle. Pourtant, ils ont créé un récit sur la famille Bibas. Grâce aux grands médias, le public connaît le nom de la famille Bibas, alors que les innombrables victimes civiles de la campagne israélienne de massacres restent anonymes.

Cela crée la fausse impression que les civils israéliens sont les vraies victimes et permet ainsi de fabriquer un consentement pour qu’’Israël’ reprenne son génocide à Gaza.





Une propagande manipulatrice d’atrocités





En plus de dépeindre les Israéliens comme de «dignes victimes» et les Palestiniens comme des «victimes indignes», les gouvernements israélien et occidentaux ainsi que les médias grand public diffusent une propagande atroce et sans fin, afin de justifier les vraies atrocités commises par ‘Israël’ contre les Palestiniens. Ils ont constamment présenté l’attaque du Hamas du 7 octobre comme une atrocité non provoquée, sans donner le contexte de ce qui l’a précédée.

En réalité, ‘Israël’ souhaitait que le Hamas soit au pouvoir afin de pouvoir justifier les atrocités commises contre les Palestiniens à Gaza. Un câble de WikiLeaks datant de 2007 montre que le chef des services de renseignement israéliens, Amos Yadlin, a admis que le pays serait «heureux» si le Hamas prenait le pouvoir à Gaza «parce que les forces de défense israéliennes pourraient alors traiter Gaza comme un État hostile».

Lorsque le Hamas a fini par prendre le contrôle total de Gaza, ‘Israël’ s’en est servi pour justifier, selon les termes du principal conseiller israélien Dov Weisglass, «la mise au régime des Palestiniens». Ce dernier faisait référence au blocus brutal imposé à Gaza par ‘Israël’, qui a entraîné le chômage de 70% de la population, le blocage de l’eau potable et de l’électricité, ainsi que des retards de croissance chez 10% des enfants en raison de la malnutrition.

L’ancien 1er ministre britannique David Cameron a admis que ce blocus brutal avait transformé Gaza en «camp de prisonniers» et en «prison à ciel ouvert». Selon l’entreprise privée de renseignement Stratford, ‘Israël’ a intentionnellement «forcé l’échec des négociations en formulant des demandes irréalistes» afin «d’apaiser les pressions américaines et internationales» contre le blocus.

En 2018, lorsque les Palestiniens ont tenté de protester pacifiquement contre ce blocus lors de la «Grande marche du retour», ‘Israël’ a réagi en tirant sur 6.106 manifestants, tuant 183 d’entre eux et blessant à vie de nombreux autres.

Netanyahu a même réussi à ‘normaliser’ la situation avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc – sans mettre fin au blocus – par le biais des accords d’Abraham, mettant ainsi les Palestiniens sur la touche et leur signalant que les États arabes ‘normaliseraient’ la situation avec ‘Israël’ sans aucune concession pour les Palestiniens.

Tout ce contexte n’est pas pris en compte dans les reportages des médias grand public sur Gaza, qui prétendent que les attaques du 7 octobre n’étaient qu’une attaque non provoquée contre des civils.

S’il est vrai que le Hamas a commis des atrocités contre des civils le 7 octobre, les médias grand public exagèrent et déforment la situation autant que possible. Ils affirment que le Hamas est responsable de chaque mort israélienne, alors qu’il est désormais indéniable qu’’Israël’ a tué au moins quelques-uns de ses propres civils ce jour-là.

Dans une interview récente, l’ancien ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a admis avoir émis la «directive Hannibal» le 7 octobre, décrite comme un ordre qui «dit de tirer et de tuer lorsqu’il y a un véhicule contenant des otages israéliens».

Le journal israélien Haaretz a rapporté que l’ordre Hannibal avait été donné au poste frontière d’Erez (à deux reprises), à la base militaire de Re’im et à l’avant-poste militaire de Nahal Oz le 7 octobre. Le journal rapporte également que l’ordre a été donné «de transformer la zone autour de la barrière frontalière (vers Gaza) en une zone de massacre» et que «pas un seul véhicule ne peut retourner à Gaza».

ABC News a rapporté que le colonel Nof Erez de l’armée de l’air israélienne a qualifié cette politique au poste frontière d’«Hannibal de masse» et a admis qu’’Israël’ a tiré sur «des milliers de personnes dans tous les types de véhicules, certains avec des otages et d’autres sans».

Le rapport cite également un pilote de l’armée de l’air israélienne qui a déclaré que «28 hélicoptères de combat ont tiré au cours de la journée toutes les munitions qu’ils avaient dans le ventre» et que «la fréquence des tirs sur les milliers de terroristes était énorme au début, et ce n’est qu’à un certain moment que les pilotes ont commencé à ralentir leurs attaques et à choisir soigneusement leurs cibles».

Le journal israélien Yediot Ahronoth a également rapporté que «70 véhicules ont été détruits par l’aviation et les chars israéliens pour les empêcher de pénétrer dans la bande de Gaza, tuant tous ceux qui s’y trouvaient».

Comme l’a noté le journaliste Asa Winstanley, étant donné que «certaines voitures contenaient probablement plusieurs otages cela aurait pu facilement se traduire par des centaines de morts».

Tout en évitant le contexte qui a conduit à cet événement et en ignorant le fait qu’’Israël’ a tué un grand nombre de ses propres citoyens le 7 octobre, les gouvernements israélien et occidentaux ainsi que les médias grand public ont diffusé des histoires totalement fausses de propagande d’atrocité autour du 7 octobre.

Le plus important de ces mensonges est l’affirmation selon laquelle le Hamas a «violé des femmes en masse» le 7 octobre. Le journal The Times of London a enquêté sur cette allégation et a constaté que «dans toutes les séquences vidéo et toutes les photographies du Hamas, il n’y avait aucune représentation de viol». Il a même engagé un éminent chercheur israélien spécialisé dans la toile noire pour rechercher des preuves de ces images, y compris des séquences vidéo, qui a déclaré qu’aucune n’avait pu être trouvée.

Le journal a également constaté que les allégations de viols massifs provenaient du groupe ultra-religieux Zaka, qui répétait probablement ce qu’il avait lu dans les écritures religieuses. Comme l’écrit le journal, «Ils (les membres de Zaka) ont lu de nombreux textes juifs qui décrivent le viol de femmes. Ces textes réapparaissent sans cesse dans les histoires juives et ils réapparaissent à chaque fois qu’il y a un événement majeur contre les communautés juives».

Récemment, Moran Gez, le procureur israélien chargé de l’affaire du 7 octobre, a admis que «nous n’avons aucune plainte» concernant des viols commis le 7 octobre. Elle a admis que son équipe avait «contacté des organisations de défense des droits des femmes et demandé leur coopération», mais qu’«ils n’ont tout simplement pas été contactés» par des victimes présumées de viol.

Elle a même admis qu’il «sera très difficile de prouver ces délits» et que les plaintes pour viols massifs «ne pourront pas atteindre le seuil de preuve devant un tribunal». Le reportage grand public sur la famille Bibas est probablement une manipulation similaire de la propagande d’atrocité. Le Hamas, pour sa part, a déclaré que la mère et les enfants Bibas ont en fait été tués lors d’une frappe aérienne israélienne.

Cela n’a pas encore été prouvé, mais compte tenu des documents susmentionnés montrant qu’’Israël’ tue ses propres civils, il n’y a rien d’étonnant à ce que cela se produise.



Cela n’absoudrait pas totalement le Hamas, car prendre des civils en otage reste un crime de guerre, même s’ils ont été tués lors d’une frappe aérienne israélienne. Mais ‘Israël’ répète une fois de plus une propagande d’atrocités sans preuves. Le porte-parole israélien Daniel Hagari a affirmé – sans preuve – que le Hamas «les a tués (la famille Bibas) à mains nues» et «a commis des actes horribles pour couvrir ces atroc ités». Hagari a cité des «résultats médico-légaux» anonymes pour étayer cette affirmation. Cependant, cette affirmation a été réfutée par la famille Bibas elle-même.

Dans un communiqué, la famille a déclaré que «toute publication de détails (sur la mort de la famille) va à l’encontre des souhaits de la famille, et nous demandons que cela soit évité», notant que «la famille n’a pas reçu de tels détails de sources officielles».

En outre, le point le plus important est qu’’Israël’ aurait pu ramener tous ses otages à la maison et a choisi le génocide à la place. Comme l’a révélé l’ancien porte-parole israélien Haim Rubinstein: ’’ Nous avons appris par la suite que le Hamas avait proposé le 9 ou le 10 octobre de libérer tous les otages civils en échange de la non-entrée de Tsahal dans la bande de Gaza, mais le gouvernement israélien a rejeté l’offr e ’’.





Ne tombez pas à nouveau dans le panneau





La propagande sur les attaques du 7 octobre a été répétée encore et encore afin de justifier l’une des pires atrocités de mémoire récente, la campagne de massacre israélienne sur Gaza, qu’Amnesty International et Human Rights Watch ont qualifiée de génocide.

Aujourd’hui, alors que Netanyahu tente à nouveau de «forcer l’échec» des négociations actuelles sur le cessez-le-feu, son gouvernement et ses soutiens au sein des gouvernements occidentaux et des médias grand public se concentrent sur la famille Bibas et font des allégations non fondées à son sujet afin de manipuler les gens qui soutiennent la deuxième phase du génocide.





Rédaction The Dissident -

25.02.25